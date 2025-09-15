Những người dễ bị rạn men răng
Rạn men răng là một tổn thương mô cứng có tính chất lành tính, xuất hiện trong quá trình lão hoá sinh lý ở người cao tuổi. Tuy nhiên, càng ngày càng có sự trẻ hoá về độ tuổi xuất hiện rạn men răng.
Rạn men răng là một tổn thương mô cứng có tính chất lành tính, xuất hiện trong quá trình lão hoá sinh lý ở người cao tuổi. Tuy nhiên, càng ngày càng có sự trẻ hoá về độ tuổi xuất hiện rạn men răng, khi các đường rạn dần có mật độ xuất hiện dày đặc hơn ở lứa tuổi trung niên.
Nguyên nhân của các đường rạn trên chính là sự suy giảm module đàn hồi của men và ngà răng, trong khi độ giòn lại tăng dần, dẫn tới răng xuất hiện các đường rạn do sự mỏi cơ học, và khả năng kháng lại với sự thay đổi ứng suất nhiệt là rất kém. Các yếu tố thuận lợi có thể làm xuất hiện rạn men răng có thể kể tới như sai khớp cắn, chế độ ăn uống giàu carbohydrate, hoặc các bệnh lý làm xuất hiện acid ngoại sinh,…
Triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và cận lâm sàng
Các tổn thương rạn men răng xuất hiện đặc trưng ở nhóm răng cửa và nhóm răng hàm nhỏ với các đường rạn chạy dọc theo mặt ngoài các răng. Theo thời gian, các đường rạn có thể bị nhiễm màu ngoại sinh với các lõm dọc phổ màu từ vàng tới nâu đen. Dưới các lát cắt kính hiển vi quang học, người ta thấy rằng các tổn thương rạn men chỉ nằm khu trú ở bề mặt men răng, không vượt quá đường ranh giới men ngà.
Các đường rạn men răng thường không gây ê buốt, đau đớn và không ảnh hưởng nhiều tới chức năng ăn nhai, tuy nhiên, sự xuất hiện các rãnh lõm dọc thân răng này ảnh hưởng tới vấn đề thẩm mỹ.
Chẩn đoán
Việc chẩn đoán phân biệt các tổn thương rạn men răng cần phối hợp cận lâm sàng và thăm khám tiền sử bệnh sử. Thông thường, các đường rạn men răng chỉ được phát hiện tình cờ khi thăm khám, không gây cảm giác đau nhức, ê buốt, khó chịu cho bệnh nhân.
Phân biệt với các tổn thương nứt vỡ khác bởi tiền sử chấn thương như va đập, ngã….., tiền sử điều trị và các triệu chứng cơ năng. Thăm khám bởi ánh sáng xuyên thấu cho thấy, các đường rạn men răng xuất hiện dưới dạng “vệt tối” nhưng sự xuyên thấu ánh sáng trên bề mặt răng là đồng nhất. Đây là yếu tố chỉ điểm để phân biệt rạn men và các đường nứt, gãy răng thường quy, thường là các đường gãy tiến triển sâu tới ngà và các mô cứng khác.
Điều trị
Các đường rạn men thường được cho là lành tính nên không có chỉ định điều trị. Tuy nhiên, với quan điểm hiện tại, 1 số lý do khiến việc điều trị các đường rạn là quan trọng do:
Các đường rạn men là địa điểm cư trú lý tưởng cho vi khuẩn, các tổn thương có thể mở rộng vượt qua ranh giới men ngà, ảnh hưởng tới nội phần của răng, khiến các tổn thương sâu răng, tổn thương tuỷ răng xuất hiện.
Việc xuất hiện rạn men ở vùng răng trước gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng nụ cười
Các đường rạn có tỷ lệ xuất hiện cao hơn với những người mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn
Với phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, các đường rạn men có thể được điều trị bằng phương pháp thẩm thấu nhựa. Việc sử dụng các loại nhựa có độ lỏng nhớt cao, khả năng thấm sâu vào các đường rạn, và có hệ số chiết quang tỷ đối ngang với men răng, đặc biệt là tiết kiệm mô cứng một cách tối đa, sẽ cải thiện được chất lượng nụ cười, gia cố vững chắc men răng, ngăn ngừa sự xuất hiện các bệnh lý thứ phát. Ngoài ra, một số các can thiệp khác cũng có thể được chỉ định như phục hồi composite, veneer sứ,……
Các phục hồi chụp toàn phần thường được cân nhắc chỉ định trong các tình huống lâm sàng phù hợp khác, tuy nhiên nhược điểm lớn nhất vẫn là sự tổn hại tới tổ chức cứng quá nhiều.
Tầm quan trọng của thăm khám và chăm sóc sức khoẻ răng miệng định kỳ:
Thăm khám định kỳ có thể phát hiện được cán đường rạn men kịp thời, ngăn chặn sự tiến triển tổn thương sâu vào lớp ngà răng và các bệnh lý thứ phát
Việc tầm soát Hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn là rất quan trọng, sự xuất hiện các đường rạn men có thể là yếu tố hỗ trợ chẩn đoán.
Khắc phục kịp thời tình trạng thiếu tự tin do thẩm mỹ, chi phí điều trị tiết kiệm, thời gian điều trị nhanh.
Các loại bệnh răng miệng thường gặp
Sâu răng
Hầu hết mọi người đều bị sâu răng, đặc biệt trẻ em. Nguyên nhân chính dẫn đến sâu răng do xuất phát từ việc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách. Lúc đầu, mảng vụn do thức ăn còn sót lại trên răng, lâu dần hình thành các mảng bám. Một số vi khuẩn sản sinh ở các mảng bám, tiết ra axit làm xói mòn men răng gây sâu răng. Nếu không kịp loại bỏ mảng bám và vi khuẩn, tình trạng sâu răng sẽ tiến triển. Để điều trị sâu răng, bác sĩ sẽ đưa ra các phương pháp như: điều trị tủy, trám răng, bọc răng sứ, nhổ răng.
Viêm lợi
Viêm lợi gây kích ứng, đỏ, sưng phần nướu xung quanh chân răng. Thức ăn vụn chen vào những khoảng trống nhỏ giữa răng và lợi gây nhiễm trùng. Khi vi khuẩn tích tụ quá nhiều trên răng tạo thành cao răng, hình thành các túi mủ dưới nướu. Lúc này tình trạng viêm lợi trở nên trầm trọng. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến viêm nha chu và mất răng vĩnh viễn.
Viêm nha chu
Giai đoạn chuyển tiếp của viêm lợi. Viêm nha chu nhiễm trùng nướu nghiêm trọng làm tổn thương phần mô mềm và phá hủy xương xung quanh răng. Viêm nha chu có thể khiến cho răng bị lung lay và lâu dần dẫn đến mất răng.
Răng ê buốt nhạy cảm
Nguyên nhân dẫn đến khi men răng bị tổn thương vì những yếu tố sâu răng, mòn men răng, bệnh nướu răng, gãy răng hoặc lộ chân răng. Khi có răng nhạy cảm, bạn cần đến bác sĩ nha khoa để khám và được điều trị đúng mức.
Viêm tủy răng
Nguyên nhân xuất phát từ sâu răng không được điều trị sớm. Lỗ sâu ngày càng lan rộng và sâu xuống buồng tủy gây viêm tủy và đau nhức.
Tủy răng hoại tử
Răng sâu lớn bị viêm tủy, nếu không được điều trị, vi khuẩn và axit tiếp tục di chuyển vào buồng tủy, nơi có nhiều dây thần kinh và mạch máu. Tủy răng sẽ bị viêm gây đau nhức và hoại tử (tuỷ chết), nặng hơn sẽ có mủ, áp xe,.. bản thân chiếc răng bị vỡ lớn không còn khả năng ăn nhai, thẩm mỹ. Khi tủy răng đã chết, bạn sẽ không còn thấy đau nữa, thay vào đó vị trí sâu răng có thể bị lồi thịt.
Mất răng
Mất răng thường gặp ở người lớn tuổi khi răng bị yếu và rụng đi. Mặt khác, với người trẻ tuổi thói quen vệ sinh răng miệng không đúng cách, nhai đá lạnh, tổn thương do các tai nạn dẫn đến chấn thương hay trước đó có các bệnh về răng miệng: viêm lợi, viêm nha chu, sâu răng… nhưng không chữa trị kịp thời.
Hôi miệng
Khoảng 85% người bị hôi miệng thường mắc các bệnh về răng miệng như viêm nướu , viêm nha chu, sâu răng, khô miệng và có mảng bám trên lưỡi. Nguyên nhân xuất phát từ thức ăn còn sót lại trong khoang miệng không được vệ sinh sạch sẽ, khiến vi khuẩn phát triển tạo ra các bệnh răng miệng.
Vôi hóa tuyến nước bọt
Tình trạng này xuất hiện do canxi có trong nước bọt lắng đọng, lâu dần biến thành sỏi nằm chắn giữa tuyến nước bọt, gây viêm vùng sàn miệng, viêm tuyến dưới hàm.
Mòn răng
Thức ăn nạp vào cơ thể chứa nhiều đường, axit có thể dẫn đến mòn răng. Ngoài ra, thói quen xấu như: nghiến răng, đánh răng quá mạnh,… cũng dẫn đến mòn răng. Vì vậy, để tránh tình trạng trên, bạn cần ăn uống khoa học, giảm đường, giảm axit, đánh răng ít nhất 2 lần/ngày kết hợp nước súc miệng và chỉ nha khoa.
Ung thư miệng
Các loại ung thư miệng phải kể tên như:
- Ung thư ảnh hưởng phần bên trong của má (ung thư niêm mạc miệng).
- Tầng bệnh ung thư miệng như: ung thư môi, ung thư tuyến nước bọt, ung thư lưỡi, ung thư vòm miệng, ung thư lợi.