Ung thư thường được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng". Dù khởi phát âm thầm, cơ thể vẫn phát ra những tín hiệu cảnh báo tinh vi mà chúng ta thường bỏ qua, đặc biệt là những thay đổi bất thường về màu sắc. Khi 6 thứ dưới đây trên người bạn bỗng nhiên chuyển sang màu đen bất thường, hãy cảnh giác cao độ vì đó có thể là lúc các tế bào ung thư đang "gặm nhấm" cơ thể bạn!

1. Móng tay, móng chân đen

Nếu móng tay hoặc móng chân của bạn xuất hiện một đường sọc hoặc mảng màu đen/nâu sẫm chạy dọc mà không phải do chấn thương trước đó, đây có thể là dấu hiệu của ung thư hắc tố dưới móng (Subungual Melanoma). Tình trạng này dễ bị nhầm lẫn với nấm móng. Nếu vệt đen lan rộng ra phần da xung quanh móng (dấu hiệu Hutchinson), không đối xứng và màu sắc không đều, cần đi khám ngay.

Ảnh minh họa

2. Nốt ruồi hoặc thâm đen bất thường trên da

Nốt ruồi/đốm đen bất thường rất có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư da nguy hiểm, phát triển từ các tế bào sản xuất sắc tố melanin.Nốt ruồi chuyển màu đen bất thường, hình dạng bất đối xứng, bờ không đều, màu sắc đa dạng, đường kính lớn hơn 6mm và thay đổi nhanh về kích thước/tính chất (chảy máu, loét) là dấu hiệu cảnh báo theo quy tắc ABCDE.

Còn những nếu trên da thường xuyên xuất hiện các mảng bầm tím, đốm đỏ hoặc thâm đen không rõ nguyên nhân, không do va đập, đó có thể là biểu hiện của ung thư máu (bệnh bạch cầu). Tình trạng này là hệ quả của việc sụt giảm số lượng tiểu cầu trong cơ thể, làm giảm khả năng đông máu.

3. Phân đen

Nếu đi ngoài thấy phân đen, có màu hắc ín (như bã cà phê), đặc biệt là có mùi khó chịu, đây thường là dấu hiệu của chảy máu ở đường tiêu hóa trên (thực quản, dạ dày). Phân đen có thể do dùng thuốc hoặc thực phẩm, nhưng nếu không có các yếu tố này và tình trạng kéo dài, nó cảnh báo nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nghiêm trọng, có thể liên quan đến ung thư dạ dày hoặc ung thư đường ruột.

4. Da mặt hoặc da toàn thân bỗng sạm đen

Ảnh minh họa

Da mặt hoặc da toàn thân bỗng nhiên trở nên sạm đen, xỉn màu không rõ nguyên nhân, có thể liên quan đến sự rối loạn chuyển hóa do bệnh lý nặng. Đối với bệnh nhân ung thư gan, chức năng gan suy giảm có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa sắc tố melanin và bilirubin, khiến da mặt chuyển dần từ vàng sang sẫm màu. Nếu kèm theo các triệu chứng như vàng mắt, mệt mỏi, sụt cân, đau bụng trên bên phải, cần thăm khám chuyên khoa ngay.

5. Vùng cổ hoặc các nếp gấp da có màu đen

Khi vùng da ở cổ, nách hoặc bẹn xuất hiện các mảng da sẫm màu, dày lên, sần sùi như nhung, gọi là Bệnh gai đen (Acanthosis Nigricans). Dù chủ yếu liên quan đến kháng insulin (tiểu đường) hoặc béo phì, nhưng nếu tình trạng này xuất hiện đột ngột hoặc kèm theo các triệu chứng toàn thân khác (sụt cân, mệt mỏi), nó có thể là tín hiệu báo động sớm của ung thư nội tạng, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư gan hoặc ung thư tụy.

Ảnh minh họa

6. Răng và nướu chuyển màu đen

Răng bị đen, nướu xuất hiện các mảng đen không rõ nguyên nhân (không phải do vệ sinh kém hay mảng bám), kèm theo các tổn thương loét lâu lành, sưng tấy hoặc răng lung lay, có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư miệng. Sắc tố đen là do sự kích thích mãn tính của các yếu tố độc hại (như thuốc lá, rượu) và rối loạn tế bào. Nếu một vết loét trong miệng không lành sau 2-3 tuần, bạn cần được kiểm tra y tế. Nhất là nếu chúng có màu thâm đen lạ thường.