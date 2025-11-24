Những người chăm đội mũ vào mùa lạnh cơ thể sẽ trải qua 3 thay đổi đáng kinh ngạc, nghe xong tôi "tiếc hùi hụi"

Mùa đông đến, chúng ta thường ưu tiên các lớp áo khoác dày, khăn quàng và găng tay để giữ ấm cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người lại bỏ qua chiếc mũ - một món đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại là "vệ sĩ" quan trọng của sức khỏe.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, những người có thói quen đội mũ thường xuyên vào mùa lạnh không chỉ giữ ấm mà còn tạo ra 3 thay đổi sinh lý đáng kinh ngạc bên trong cơ thể. Nếu bạn đang lười đội mũ, nghe xong những điều này, chắc chắn bạn sẽ "tiếc hùi hụi" vì đã bỏ lỡ một thói quen bảo vệ sức khỏe cực kỳ hiệu quả!

1. Ổn định lưu lượng máu lên não, tăng cường nhận thức

Bộ não là trung tâm chỉ huy, cần một nguồn cung cấp máu liên tục để hoạt động. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy đầu là nơi có thể mất đến 20-30% tổng nhiệt lượng của cơ thể.

Ảnh minh họa

Khi da đầu tiếp xúc với lạnh, cơ chế bảo vệ sẽ tự động kích hoạt co mạch máu (vasoconstriction) trên da đầu. Sự co mạch này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến nguồn máu ổn định lên não. Hậu quả là bạn dễ bị đau đầu, chóng mặt, và suy giảm khả năng tập trung.

Đội mũ ấm hoạt động như một lớp cách nhiệt, ngăn chặn co mạch đột ngột do kích thích lạnh, từ đó đảm bảo tính tưới máu (perfusion) ổn định cho não bộ. Nhờ vậy, trạng thái tinh thần và tốc độ tư duy của bạn được duy trì ổn định, tránh được cảm giác chậm chạp, trì trệ trong mùa lạnh.

2. Ngăn ngừa tổn thương mô: Chống tê cóng và viêm nhiễm

Tai và trán là những vùng da mỏng, ít được bảo vệ bởi mô mỡ, nên cực kỳ dễ bị tổn thương do giá lạnh. Khi nhiệt độ thấp kết hợp với gió mạnh, nguy cơ bị tê cóng (frostbite) tăng cao, biểu hiện là sưng, đỏ, châm chích, thậm chí nứt nẻ.

Ảnh minh họa

Tê cóng xảy ra khi cơ thể ưu tiên dòng máu ấm cho các cơ quan trung tâm, làm giảm lượng máu cục bộ đến các vùng ngoại vi như tai và trán. Mũ trùm đầu và mũ che tai tạo ra một lớp bảo vệ vật lý chắc chắn, giữ ấm cục bộ. Điều này không chỉ phòng ngừa tê cóng mà còn giảm nguy cơ viêm nhiễm cục bộ do sự suy giảm miễn dịch tạm thời ở các vùng da bị lạnh.

3. Giảm sốc nhiệt, bảo vệ hệ miễn dịch

Một trong những vai trò quan trọng nhất của mũ là giúp duy trì nhiệt độ cơ thể cốt lõi (core body temperature) ổn định. Đầu là nơi mất nhiệt nhanh nhất, khiến nhiệt độ cơ thể dễ dàng bị dao động.

Việc đội mũ giúp làm chậm quá trình thoát nhiệt qua da đầu, giảm sốc nhiệt khi cơ thể phải thích nghi với sự thay đổi lớn từ trong nhà ra ngoài trời lạnh. Bằng cách giảm áp lực điều nhiệt, cơ thể không cần phải huy động quá nhiều năng lượng để giữ ấm. Điều này giúp cải thiện khả năng thích nghi và bảo vệ hệ miễn dịch không bị suy yếu, giảm nguy cơ mắc các bệnh thông thường như cảm lạnh hay cúm trong mùa đông.

Ảnh minh họa