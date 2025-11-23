Có 5 loại rau chứa penicillin tự nhiên, bạn nên cho gia đình ăn thường xuyên khi thời tiết trở lạnh để tăng cường miễn dịch, giảm bệnh tật

Khi thời tiết trở lạnh và chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trở nên đáng kể, một tiếng hắt hơi của trẻ nhỏ hay tiếng ho của người già đều có thể khiến cả gia đình lo lắng. Lúc này, ngoài việc mặc thêm nhiều lớp quần áo để giữ ấm, chúng ta còn có thể xây dựng "hàng phòng thủ" vững chắc cho sức khỏe của gia đình thông qua các bữa ăn hàng ngày.

Thiên nhiên ban tặng cho chúng ta một số loại rau "bảo vệ" vào mùa đông. Chúng dường như chứa "penicillin" tự nhiên, sở hữu tác dụng kháng khuẩn, chống viêm và tăng cường miễn dịch tuyệt vời. Sau khi thời tiết trở lạnh, hãy bổ sung thêm 5 loại rau này cho gia đình bạn để giúp cơ thể tự xây dựng "sức mạnh bảo vệ" và vượt qua mùa đông một cách thoải mái.

1. Tỏi tây: "Kế thừa" tinh túy của tỏi

Chúng ta đều biết tỏi được gọi là "thuốc penicillin trồng dưới đất", nhưng hoa tỏi có vị cay nhẹ hơn tép tỏi, kết cấu giòn và thích hợp để sử dụng hàng ngày.

Tại sao tỏi tây lại được coi như là "penicillin"? Tỏi tây rất giàu allicin và allicin, có tác dụng ức chế và tiêu diệt mạnh nhiều loại cầu khuẩn, trực khuẩn và virus.

Lợi ích của ăn tỏi tây trong mùa cúm: Vào mùa cao điểm, ăn tỏi có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp, hoạt động như một "người bảo vệ kháng khuẩn" tự nhiên.

Ăn tỏi tây thế nào là tốt nhất? Để giữ được các thành phần kháng khuẩn, không nên nấu quá chín. Chỉ cần xào hoặc xào với thịt băm và trứng, dùng nhanh để giữ được hương vị và dinh dưỡng tốt nhất.

2. Thì là: Một loại "rau làm ấm lòng" có tác dụng xua tan cái lạnh và làm ấm cơ thể

Hương thơm độc đáo của thì là được nhiều người yêu thích, và chính hương thơm này là nguồn gốc của những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Tính ấm của thì là đi vào các kinh lạc như gan, thận, tỳ và vị, khiến nó trở thành một loại "rau ấm" thực sự.

Tại sao thì là lại là "penicillin"? Thành phần thơm của thì là - anethole, có đặc tính kháng khuẩn đáng kể, đặc biệt là chống lại vi khuẩn Escherichia coli và Shigella, rất hữu ích trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng đường ruột. Nó cũng có thể "làm ấm dạ dày" và xua tan cảm lạnh ở lá lách và dạ dày.

Lợi ích của ăn thì là trong mùa cúm: Thời tiết lạnh dễ gây ớn lạnh bụng, dẫn đến khó tiêu hoặc tiêu chảy. Ăn một ít thì là có thể làm ấm dạ dày, thúc đẩy tiêu hóa và giúp dạ dày dễ chịu hơn.

Cách thưởng thức ngon nhất là gì? Bánh bao hoặc bánh bao nhân thịt lợn và thì là truyền thống là một cách tuyệt vời để cả gia đình cùng thưởng thức. Bạn cũng có thể dùng thì là để làm trứng bác, vừa đơn giản vừa ngon miệng.

3. Hành lá: "Tiên phong kháng khuẩn" trong bếp mùa đông

Hành lá vừa có vị cay của tỏi, vừa mềm mại của rau củ, trở thành "nguồn năng lượng" không thể thiếu trong các món ăn mùa đông, giúp tăng hương vị, diệt khuẩn và phòng ngừa bệnh tật.

Tại sao hành lá lại là "penicillin"? Nó cũng chứa nhiều allicin, và khả năng diệt khuẩn của nó chỉ bằng một phần mười penicillin, có tác dụng tiêu diệt tốt các tác nhân gây bệnh và ký sinh trùng.

Lợi ích của ăn thì là trong mùa cúm: Có thể ngăn ngừa hiệu quả bệnh cúm và nhiễm trùng vết thương. Khi cảm thấy hơi lạnh hoặc nghẹt mũi, thêm một nắm giá tỏi vào khi nấu ăn có thể giúp giảm đau đáng kể.

Ăn thế nào cho ngon nhất? Giá tỏi xào thịt heo quay hai lần hoặc giá tỏi xào thịt heo xông khói là những sự kết hợp kinh điển. Đây cũng là một món ăn kèm tuyệt vời, rắc một ít lên trên khi xào thịt hoặc đậu phụ để thêm màu sắc, tăng hương vị và cải thiện lợi ích sức khỏe.

Hành tây: "Kẻ dọn dẹp" mạch máu, "kẻ diệt khuẩn toàn diện"

Hành tây được ca ngợi là "Nữ hoàng của các loại rau" ở nước ngoài, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Lá dày, có vảy của hành tây chứa nhiều đặc tính dược liệu quý giá.

Tại sao lại là "penicillin"? Hành tây chứa allicin, quercetin và prostaglandin A. Các chất này kết hợp lại tạo nên tác dụng xua tan cảm cúm, kháng khuẩn, ức chế virus cúm, giúp ổn định huyết áp và làm thông mạch máu.

Lợi ích của ăn hành tây trong mùa cúm: Chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời vào mùa đông có thể dễ dàng gây ra các vấn đề về tim mạch. Ăn hành tây thường xuyên có thể bảo vệ mạch máu. Hương thơm nồng nàn của hành tây cũng có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh, đặc biệt phù hợp với người trung niên và người cao tuổi.

Ăn hành tây thế nào là tốt nhất? Hành tây tím cay hơn và có tác dụng kháng khuẩn mạnh hơn, thích hợp cho món salad sống hoặc xào. Hành tây vàng và trắng ngọt hơn và thích hợp hơn cho món hầm hoặc súp. Ăn sống mang lại lợi ích sức khỏe tốt nhất, nhưng nếu bạn không thích ăn sống, bạn có thể xào nhanh.

5. Gừng: "Chuyên gia số một" trong việc xua tan cái lạnh và làm ấm cơ thể

Cứ giữ gừng trong nhà, bạn sẽ không hoảng loạn khi hơi ốm. Vị cay của gừng là biểu tượng cho sức mạnh của nó. Sau khi bị mắc mưa và lạnh, một bát canh gừng nóng hổi là một kỷ niệm quen thuộc và an ủi đối với người Trung Quốc.

Tại sao gừng lại là "penicillin"? Gingerol và gingerone trong gừng có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể tiêu diệt hiệu quả vi khuẩn có hại trong miệng và ruột.

Lợi ích của ăn gừng trong mùa cúm: Là bậc thầy trong việc xua tan cái lạnh và ẩm ướt trong cơ thể, ngăn ngừa cảm lạnh do tiếp xúc với thời tiết lạnh. Khi các thành viên trong gia đình cảm thấy lạnh chân tay, hoặc cảm thấy lạnh, một bát trà gừng đường nâu là cách kịp thời nhất để thể hiện sự quan tâm của bạn.

Ăn gừng thế nào là tốt nhất? Ngoài việc pha trà gừng, bạn có thể xào gừng thái lát trong dầu khi nấu ăn, hoặc thêm vài lát gừng khi hầm thịt hoặc nấu canh. Cách này không chỉ khử mùi tanh, tăng hương vị mà còn phát huy tác dụng tốt cho sức khỏe.

Chăm sóc chúng ta trong thời tiết giá lạnh không chỉ là việc nói "mặc thêm quần áo", mà còn là những món ăn nóng hổi trên bàn ăn. Những loại rau củ này, chứa "penicillin" tự nhiên, chính là "lá chắn bảo vệ sức khỏe" hiệu quả và tiết kiệm nhất từ thiên nhiên.

Bắt đầu từ hôm nay, hãy bổ sung những thực phẩm này vào bữa ăn của gia đình bạn thường xuyên hơn. Sự chăm sóc chu đáo này, được kết hợp vào ba bữa ăn mỗi ngày, là cách tốt nhất để tăng cường hệ miễn dịch cho gia đình bạn và giúp mọi người khỏe mạnh suốt mùa đông.