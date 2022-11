Những nghệ sĩ hướng nội của showbiz Hàn: Kim Tae Hee, Ji Chang Wook tiết lộ cực kỳ nhút nhát

Việc phải thường xuyên tiếp xúc với đám đông hay tham gia các sự kiện đông đảo fan hâm mộ là điều mà các nghệ sĩ hầu như ai cũng trải qua. Thế nhưng, có không ít sao Hàn từng tiết lộ rằng thực chất họ là những người hướng nội, không giỏi giao tiếp.



Những ngôi sao điện ảnh dễ dàng xuất hiện trước ống kính với nhiều thể loại vai khác nhau nhưng lại hay nhút nhát trước những người lạ.

Kim Tae Hee

Bên cạnh chỉ số IQ cao, Kim Tae Hee còn là một trong những gương mặt xinh đẹp nhất làng Hallyu. Vẻ quyến rũ và nụ cười quyến rũ của cô ấy có thể ngay lập tức làm bừng sáng cả căn phòng. Tuy nhiên, Kim Tae Hee từng thừa nhận mình là một người rất nhút nhát.

Trước khi theo nghiệp người mẫu, Kim Tae Hee chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tự tin đứng trước ống kính. Trong 1 bài phỏng vấn, nữ hoàng Hallyu giải thích "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể diễn xuất trước mọi người vì tôi rất nhút nhát và dè dặt."

Rất may, từ khi trở thành người mẫu quảng cáo, Kim Tae Hee đã có thể thích nghi với ngành công nghiệp giải trí và trở thành ngôi sao hàng đầu của showbiz Hàn.

IU

Được mệnh danh là "cục cưng quốc dân" IU có thể dễ dàng mê hoặc người ta với vẻ đẹp quyến rũ không tỳ vết của mình. Khí chất ngây thơ, giọng nói có hồn và kỹ năng diễn xuất ấn tượng khiến cô nằm top những ngôi sao đa tài của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đằng sau sức mạnh ngôi sao thì IU lại là một cô gái hướng nội.

Trong lần xuất hiện trên Elle Korea, IU đã thưc hiện bài test MBTI để bài kiểm tra tính cách. Kết quả cô nhận được chính là INFP, đây thuộc nhóm những người điềm tĩnh, kín đáo hoặc thậm chí nhút nhát.

Uhm Tae Goo

Trong cuộc phỏng vấn với Korea Times, Uhm Tae Goo thú nhận rằng anh ấy là một người hướng nội và anh ấy đã mất nhiều năm để vượt qua nó.

"Bản chất tôi rất nhút nhát và tôi không có một giọng nói mạnh mẽ", Uhm Tae Goo từng chia sẻ trong những năm đầu sự nghiệp. Uhm Tae Goo cho biết khi lo lắng anh dễ bị run và quên lời thoại.

"Đã có lúc tôi phải hết can đảm để bắt đầu cuộc trò chuyện với các diễn viên khác, nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn," Uhm Tae Goo nói.

Rất may sau nhiều năm trôi qua, Uhm Tae Goo đã có thể từ từ quản lý sự nhút nhát của mình, đặc biệt là khi anh xuất hiện trong "House of Wheels".

Ji Chang Wook

Nam diễn viên hàng đầu xứ Hàn - Ji Chang Wook từng nói về quan điểm của anh trong các mối quan hệ và sự nhút nhát sẽ ảnh hưởng đến chúng như thế nào.

Trong lần xuất hiện trên "Ask Us Anything", người dẫn chương trình đã hỏi về mối quan hệ lãng mạn của Ji Chang Wook, nam diễn viên đã thú nhận rằng mình không giỏi thổ lộ tình cảm của mình.

Ji Chang Wook tiết lộ anh là một người hướng nội và "quá sợ bị từ chối" nếu tỏ tình trước.