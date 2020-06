Những ngày không quên: Uyên tát Khoa trước mặt Dũng, khán giả tranh cãi dữ dội

Preview tập 43 Những ngày không quên đã gây ra hàng loạt tranh cãi trái chiều với cảnh Uyên thẳng tay tát người yêu trước mặt Dũng. Trong cảnh này, Khoa say nên anh chàng giở thói ghen tuông với Dũng. Thấy người yêu có phần mất bình tĩnh và đi quá giới hạn, Uyên ngại ngùng nói với Dũng: "Anh ấy say nên nói linh tinh, anh đừng để bụng nhé, thật sự rất xin lỗi anh".



Thấy thế, Khoa càng nóng máu, anh chàng tuyên bố với Dũng: "Tôi không say, tôi nói anh đấy!". Là người hiểu chuyện, Dũng tìm cách giảng hòa: "Mình rất xin lỗi nhưng giờ đã muộn, chúng ta đang đứng trước cửa đồn công an, bạn thích nói chuyện gì thì ngày mai mình nói chuyện tiếp trong trạng thái tỉnh táo, ok?".

Tuy nhiên Khoa vẫn không chịu dừng lại khi cà khịa Dũng: "Tôi không thích ngày mai đấy, ông thích thể hiện không?". Bị Uyên cản lại, Khoa còn hét lên rằng: "Em thích nó đúng không? Em với cả Đào cùng thích nó...". Nhưng chưa kịp nói hết câu, Khoa đã bị Uyên cho ăn một cái tát như trời giáng.

Uyên gây sốc khi tát người yêu trước mặt người ngoài.

Tiếp đó, preview tiếp tục hé lộ tình tiết cực căng thẳng khi Uyên chỉ mặt Đào mắng: "Về cơ bản là quan điểm của chị em mình không giống nhau, nhưng chị nói rõ cho em biết này, dù là giàu hay nghèo hay bất cứ ai, thì cái việc cư xử thiếu tôn trọng cũng đều gây ức chế cả!".

Uyên chỉ mặt dạy dỗ Đào.

Nào ngờ, Đào cũng bật lại không chút ngại ngần. Cô nói rằng Uyên lúc nào cũng nghĩ mình ở trên người khác, thích dạy dỗ, tuy nhiên chính cách dạy dỗ của Uyên mới gây ức chế. "Đừng có nghĩ mình đúng thì người khác nhất thiết phải sai!" - câu nói Đào dành cho Uyên xem ra cũng không phải không có lý.

Đào không ngại bật lại chị gái.

Sau khi đoạn preview được tung ra, nó đã tạo ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ trong cộng đồng mạng khi các fan chia ra làm nhiều phe bảo vệ các nhân vật. Nhiều người tức tối chê Khoa "vô dụng vẫn hoàn vô dụng", cư xử "trẻ trâu" khiến Uyên mất mặt.



Trong khi đó, cũng có rất nhiều người cho rằng Uyên mới là người gây khó chịu nhất vì vô tư vô tâm, tạo cơ hội cho người khác hiểu lầm. Đã vậy hành động tát Khoa của Uyên là hoàn toàn sai, đặc biệt khi ở trước mặt người ngoài như Dũng. Khoa bị người yêu tát trước mặt tình địch, thử hỏi còn gì là tự trọng?

Đào cũng là nhân vật bị nhận nhiều "gạch đá" vì thái độ vừa láo vừa phũ, tuy nhiên cũng có một bộ phận khán giả cho rằng những lời khó nghe của cô nàng không phải lúc nào cũng sai. Cách Uyên chỉ mặt dạy dỗ người khác thực sự không dễ chịu cho lắm!

Ai cũng có mặt sai mặt đúng, liệu các nhân vật sẽ giải quyết mâu thuẫn thế nào? Đón xem tập 43 Những ngày không quên lên sóng VTV1 tối 5/6.