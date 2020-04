Những ngày không quên: Dương vờ làm người yêu của Cân?

Preview tập 8 Những ngày không quên khiến khán giả thích thú với tình huống Dương ngồi phân tích cho Cân lý do tại sao anh tán Đào mãi không đổ. Theo đó, chính miệng Cân đã thừa nhận rằng anh chỉ giả vờ thích chị Mận để khiến Đào ghen, tuy nhiên kết quả thì hoàn toàn thất bại. Nghe vậy, Dương hỏi lại: "Thế anh thấy quả Mận to hơn hay quả Đào to hơn?". Khi Cân trả lời rằng "quả đào" thì Dương nói: "Thế nghĩa là Mận chưa đủ đô để cho Đào phải ghen chứ sao?".

Phân tích của Dương quả là chí lý. Vậy nếu Mận chưa đủ "đô" thì ai mới là người đủ "đô" khiến Đào ghen? Phải chăng người đó chính là Dương? Chuyện này rất có thể sẽ xảy ra vì trước đó, bức ảnh Cân chở Dương trên chiếc xe đạp "trứ danh" được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến các fan vô cùng thích thú. Phải chăng để giúp Cân tán được người đẹp, Dương sẽ giả làm người yêu của "Mr. Kilogram"?

Cảnh Cân chở Dương được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Ở một diễn biến khác, ông Bá tiếp tục có thái độ cảnh giác cao độ với những trai làng có ý tiếp cận Đào. Khi một anh chàng tới tiệm Đào gội đầu, ông Bá đã được dịp lên lớp cho chàng trai này cách đeo khẩu trang đúng cách. Bên cạnh đó, ông còn đề xuất sẽ tự mình gội đầu cho vị khách này. Khi anh chàng giãy nảy nói rằng: "Nhưng cháu quen được Đào gội rồi" thì ông Bá đáp lại: "Tao còn là bố con Đào, chả hơn à?".

Đón xem tập 8 Những ngày không quên lên sóng VTV1 tối nay.