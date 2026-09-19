Có một kiểu đẹp càng nhìn gần càng thấy đáng giá. Không phải là gương mặt phẳng lì, không có lấy một đường nhăn khi cười, cũng không phải là làn da căng bóng đến mức gần như không còn dấu vết của tuổi tác. Đó là vẻ đẹp vẫn giữ được độ trong trẻo, thần thái và sức sống, nhưng không cố xóa sạch những gì thời gian để lại.

Lee Young Ae đang ở đúng điểm đó.

Nữ diễn viên sinh năm 1971 hiện 55 tuổi. Những hình ảnh cô xuất hiện trong năm nay vẫn thường khiến người hâm mộ chú ý bởi vẻ ngoài thanh lịch, làn da sáng và vóc dáng gọn gàng. Hồi tháng 8, một bộ ảnh mới của Lee Young Ae tiếp tục nhận được nhiều lời khen về vẻ trẻ trung, trong khi đầu tháng 9, những hình ảnh cô thử trang phục cũng cho thấy vóc dáng và thần thái nổi bật ở tuổi 55.

Nhưng khi máy quay tiến gần hơn, những đường nhăn nhỏ quanh mắt, khóe miệng hay vùng trán cũng xuất hiện. Và thay vì khiến cô mất đi vẻ đẹp vốn có, những dấu vết ấy lại tạo ra một cảm giác rất khác: đây là một người phụ nữ thật sự đang sống qua thời gian, chứ không phải một khuôn mặt được cố định ở một độ tuổi nào đó.

Những nếp nhăn không làm Lee Young Ae kém đẹp, chúng khiến nhan sắc của cô có thêm chiều sâu

Lee Young Ae từng được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc. Từ Dae Jang Geum đến Sympathy for Lady Vengeance, hình ảnh của cô gắn với vẻ đẹp thanh lịch, làn da trắng sáng và đường nét mềm mại. Nhưng điều đáng nói là sau nhiều thập kỷ trong ngành giải trí, cô không còn cần chứng minh mình trẻ đến mức nào.

Ở tuổi 55, điều khiến Lee Young Ae thu hút không nằm ở việc khuôn mặt phải giống hệt thời đôi mươi. Những nếp nhăn nhỏ khi cô cười, vùng da quanh mắt không còn hoàn toàn phẳng hay những đường nét thay đổi theo tuổi tác đều là điều bình thường. Thậm chí, khi xuất hiện trong những góc máy cận, chính các dấu vết này lại khiến biểu cảm của cô trở nên có sức sống hơn.

Một gương mặt có nếp nhăn khi cười thường cho người đối diện cảm giác về một con người đang biểu cảm, đang vui, đang trò chuyện. Nó khác với một gương mặt luôn duy trì một trạng thái căng và bất động. Vì thế, trong thời đại mà hình ảnh trên mạng xã hội thường được làm mịn đến mức gần như không còn kết cấu da, việc một người nổi tiếng xuất hiện với làn da có những dấu hiệu tuổi tác tự nhiên lại tạo ra một sức hút riêng.

Điều đặc biệt ở Lee Young Ae là những nếp nhăn ấy xuất hiện bên cạnh một làn da vẫn sáng và tổng thể gương mặt vẫn rất thanh thoát. Sự kết hợp này tạo nên thứ có thể gọi là "vẻ đẹp của tuổi tác": Không cố trẻ hóa bằng mọi giá, nhưng cũng không bỏ mặc bản thân; chăm sóc để da khỏe, giữ thần thái và chấp nhận rằng tuổi tác vẫn sẽ hiện diện.

Đó là một quan niệm về cái đẹp khác với việc tìm cách xóa mọi dấu hiệu lão hóa.

Bởi suy cho cùng, một người phụ nữ 55 tuổi không cần phải có làn da giống một cô gái 25 tuổi mới được xem là đẹp. Một làn da có độ sáng, độ khỏe, đường nét hài hòa và biểu cảm tự nhiên hoàn toàn có thể đẹp theo cách riêng của nó. Lee Young Ae cho thấy điều đó khá rõ trong những hình ảnh đời thường lẫn khi xuất hiện tại các sự kiện.

Đằng sau vẻ đẹp "không cố níu tuổi" là một triết lý chăm da theo hướng slow aging

Điều thú vị là quan niệm này cũng khá gần với cách thương hiệu mỹ phẩm Lyanature gắn với Lee Young Ae đang xây dựng hình ảnh. Trên website chính thức, thương hiệu sử dụng cụm "slow aging formula", tức công thức theo hướng lão hóa chậm, đồng thời nhấn mạnh việc lựa chọn thành phần đơn giản và tập trung vào những gì làn da thực sự cần.

Lyanature giới thiệu các sản phẩm chăm sóc da, làm sạch và cơ thể, trong đó có những dòng tập trung vào dưỡng ẩm, cải thiện độ đàn hồi và nếp nhăn. Thương hiệu cũng nhấn mạnh nền tảng thành phần có nguồn gốc thực vật và cách tiếp cận chăm sóc da lâu dài thay vì chỉ tập trung vào một hiệu ứng tức thời.

Từ đây nhìn lại hình ảnh Lee Young Ae ở tuổi 55, có thể thấy một điều khá thú vị: "Slow aging" không có nghĩa là mặc kệ cho tuổi tác muốn làm gì thì làm, mà là chăm sóc bản thân nhưng không nhất thiết phải phủ nhận tuổi tác.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc chăm da và cuộc chạy đua với tuổi. Chăm da có thể giúp duy trì độ ẩm, bảo vệ hàng rào da, cải thiện vẻ ngoài và khiến làn da khỏe hơn. Nhưng không một quy trình nào có thể khiến một người ngừng già đi. Những nếp nhăn vẫn sẽ xuất hiện, đặc biệt ở những vùng thường xuyên chuyển động như quanh mắt và khóe miệng.

Vì vậy, thay vì nhìn nếp nhăn như một "khuyết điểm" cần lập tức loại bỏ, ngày càng có nhiều người bắt đầu nhìn chúng như một phần của khuôn mặt trưởng thành. Một đường nhăn xuất hiện sau hàng nghìn lần mỉm cười không nhất thiết phải là thứ đáng xấu hổ. Nó đơn giản là dấu hiệu cho thấy khuôn mặt ấy đã có rất nhiều biểu cảm.

Tất nhiên, không thể từ những bức ảnh mà kết luận Lee Young Ae có sử dụng hay không sử dụng Botox, filler hoặc bất kỳ phương pháp thẩm mỹ nào. Cô cũng không công khai một tuyên bố rằng mình hoàn toàn nói không với các phương pháp này. Vì vậy, điều đáng nói ở đây không phải là cô "không can thiệp" vào ngoại hình, mà là hình ảnh công chúng của Lee Young Ae vẫn cho thấy một vẻ đẹp không quá phụ thuộc vào việc phải xóa sạch mọi dấu vết tuổi tác.

Và có lẽ chính điều đó khiến những nếp nhăn trên gương mặt cô trở nên "đắt giá".

Bởi một vẻ đẹp thực sự có giá trị không nhất thiết phải khiến người ta đoán sai tuổi. Nó có thể khiến người ta nhìn thấy tuổi tác nhưng vẫn muốn ngắm nhìn. Không cần quay lại tuổi đôi mươi, cũng không cần làm cho thời gian biến mất, Lee Young Ae ở tuổi 55 vẫn có thể đẹp theo một cách hoàn toàn khác: Đẹp vì đã đi qua thời gian mà không đánh mất thần thái của chính mình.