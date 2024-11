Những mối nguy tiềm ẩn khi dùng lò vi sóng hâm nóng thức ăn mà ít ai biết

Lò vi sóng là thiết bị tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian hâm nóng và chế biến thức ăn. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để cho vào lò vi sóng. Việc làm nóng sai cách không chỉ gây mất dinh dưỡng mà còn có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Dưới đây là những loại thực phẩm bạn nên tránh hâm nóng trong lò vi sóng để bảo vệ sức khỏe và giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng.

Ảnh: Hola

1. Trứng

Dù có vẻ tiện lợi, nhưng hâm nóng trứng trong lò vi sóng lại là một sai lầm. Nước trong trứng khi gặp nhiệt độ cao sẽ chuyển thành hơi nước, bị giữ lại trong lớp vỏ và lòng trắng. Áp lực tăng cao bên trong trứng khiến chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Để tránh rủi ro, bạn không nên hâm nóng trứng, dù là trứng sống, trứng chín hay đã bóc vỏ.

2. Sữa Mẹ

Nhiều bà mẹ có thói quen hâm nóng sữa mẹ bằng lò vi sóng vì tính tiện lợi, nhưng việc này có thể làm giảm các dưỡng chất quý giá trong sữa mẹ. Theo nghiên cứu từ Tạp chí Nhi khoa Hoa Kỳ, vi khuẩn E.coli trong sữa mẹ khi hâm nóng bằng lò vi sóng có nguy cơ sinh sôi cao gấp 18 lần so với các phương pháp làm nóng thông thường. Để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, hãy sử dụng phương pháp ngâm bình sữa trong nước ấm.

3. Bông cải xanh

Bông cải xanh là loại rau dễ bị mất dinh dưỡng khi nấu bằng lò vi sóng. Cách làm nóng này có thể làm mất đến 97% lượng chất chống oxy hóa, trong khi nấu trên bếp gas chỉ mất khoảng 11%. Để giữ được hàm lượng dinh dưỡng, bạn nên chế biến bông cải xanh bằng các phương pháp khác như luộc hoặc hấp trên bếp.

4. Ớt khô

Capsaicin – thành phần tạo ra vị cay của ớt – rất dễ bắt lửa khi bị đun nóng bằng lò vi sóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ngoài ra, hơi cay từ ớt khô trong quá trình hâm nóng có thể gây kích ứng mắt và cổ họng. Vì vậy, hãy tránh sử dụng lò vi sóng để làm nóng ớt khô.

5. Thịt chín tái

Khi hâm nóng lại thịt chín tái bằng lò vi sóng, vi khuẩn trong thịt có thể không bị tiêu diệt hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thịt chín tái cần được làm nóng ở nhiệt độ cao hơn, điều mà lò vi sóng khó đạt được. Nên dùng các phương pháp làm nóng khác để đảm bảo an toàn cho bữa ăn.

6. Tỏi

Tỏi chứa các hợp chất thioallyl, giúp chống ung thư, nhưng khi bị hâm nóng trong lò vi sóng, các hợp chất này bị phá hủy chỉ sau một phút. Điều này làm giảm tác dụng có lợi của tỏi đối với sức khỏe. Vì vậy, thay vì làm nóng tỏi trong lò vi sóng, bạn nên chế biến bằng các phương pháp nhẹ nhàng hơn như xào hoặc nấu ở nhiệt độ thấp.

7. Rau xanh

Các loại rau xanh, đặc biệt là rau giàu vitamin C, khi làm nóng trong lò vi sóng sẽ mất đi lượng lớn dưỡng chất do vitamin C rất nhạy cảm với nhiệt độ và ánh sáng. Để giữ lại giá trị dinh dưỡng tối đa, hãy chế biến rau bằng các phương pháp khác như luộc hoặc hấp.

8. Các loại thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói chứa nhiều chất bảo quản và phụ gia. Khi hâm nóng bằng lò vi sóng, quá trình oxy hóa cholesterol có thể gia tăng, ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe. Để an toàn hơn, hãy nướng hoặc chế biến trên bếp với nhiệt độ vừa phải.

9. Thịt gà

Thịt gà là thực phẩm dễ nhiễm khuẩn Salmonella, và lò vi sóng thường không thể làm chín đều, khiến vi khuẩn vẫn tồn tại trong các phần thịt chưa được nấu kỹ. Để đảm bảo an toàn, thịt gà nên được nấu chín hoàn toàn bằng nhiệt độ trực tiếp như xào hoặc nướng.

Những lưu ý khi sử dụng lò vi sóng để tránh gây hại

1. Giữ khoảng cách khi lò vi sóng hoạt động



Lò vi sóng phát ra bức xạ, vì vậy khi lò đang hoạt động, bạn nên đứng cách xa ít nhất 1 mét để tránh tiếp xúc với bức xạ. Điều này đặc biệt quan trọng với trẻ em và phụ nữ mang thai.

2. Cắt nhỏ thực phẩm trước khi nấu hoặc hâm nóng



Cắt nhỏ thực phẩm giúp chúng chín đều hơn khi sử dụng lò vi sóng. Nhờ đó, bạn không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh các khu vực chưa được làm chín kỹ.

3. Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất



Mỗi loại lò vi sóng có cơ chế và chức năng khác nhau, vì vậy hãy đọc kỹ hướng dẫn từ nhà sản xuất để sử dụng đúng cách. Điều này giúp lò hoạt động hiệu quả hơn và tránh hỏng hóc không đáng có.

4. Sử dụng đồ đựng an toàn cho lò vi sóng



Chọn những vật dụng an toàn như thủy tinh, gốm hoặc nhựa an toàn cho lò vi sóng. Tránh dùng đồ kim loại hoặc giấy nhôm vì chúng có thể gây ra hiện tượng phóng điện, làm thức ăn không chín đều và giảm tuổi thọ của lò.

5. Kiểm tra thường xuyên để phát hiện rò rỉ



Lò vi sóng cần được kiểm tra thường xuyên để phát hiện và khắc phục kịp thời các vấn đề rò rỉ bức xạ. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe của gia đình bạn và duy trì hiệu suất hoạt động của lò.

Tuân thủ những lưu ý này sẽ giúp bạn sử dụng lò vi sóng an toàn, bảo vệ sức khỏe gia đình và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị.