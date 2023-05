Những màn thả thính không giống ai của Lưu (NSƯT Hoàng Hải) với Luyến (Thanh Hương)

Trong bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao , bộ đôi "oan gia" Lưu (NSƯT Hoàng Hải) và Luyến (Thanh Hương) luôn được khán giả yêu mến ngay khi mới phát sóng. Càng đến gần tập cuối khán giả càng mong muốn cái kết đẹp cho bộ đôi này.

Tình cảm của Lưu dành cho Luyến không cần chối cãi nữa. Hết lần này đến lần khác anh thả thính bất chấp sự phản đối của Luyến.

Bộ đôi Lưu (NSƯT Hoàng Hải) và Luyến (Thanh Hương) luôn được khán giả yêu mến. Ảnh: CMH.

Ở tập 12, Lưu đến đồn công an đón Luyến. Thấy Luyến cứ khang khác, Lưu lo lắng cô gặp chuyện. Anh mang theo trái cây đưa cho Luyến ăn đỡ đói. “Có lẽ tôi phải sống khác đi thôi anh Lưu ạ”, Luyến tâm sự.

Thấy người mình thương lo lắng, Lưu vội vàng khuyên: “ Sống thế nào thì sống, đừng để thằng này giật mình lo thon thót là được ”. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lưu thể hiện sự quan tâm rõ ràng với Luyến. Trước đó, anh không có thiện cảm với Luyến, thậm chí luôn bêu xấu Luyến.

Luyến (Thanh Hương) bất ngờ khi Lưu (NSƯT Hoàng Hải) quan tâm mình. Ảnh: CMH.

Trong tập 16, Lưu và Luyến ngồi uống trà trước hiên nhà, thấy Luyến hơi buồn Lưu gặng hỏi: “Là do bà hay là do em của cô mà làm cho lòng cô phải nặng trĩu như thế?”. Cuối cùng Lưu chốt lại “là do cô” nhưng mà “là do cô đơn mà ra, hay mình dấn thêm một tí có khi lại đỡ cô đơn”.

Cũng trong tập này, Lưu khoe với Luyến cậu con trai mua trà mát gan cho mình và mời Luyến uống cùng. "Đồ con trai mua cho bố ai dám động vào. Nghẹn lắm", Luyến nói. Lúc này, Lưu nửa đùa nửa thật: “ Biết đâu sau này lại làm mẹ của cu Thạch thì sao? Hết nước chấm đấy ”.

Lưu (NSƯT Hoàng Hải) đề nghị Luyến (Thanh Hương) "dấn thêm một tí" để đỡ cô đơn. Ảnh: CMH.

Lo lắng cậu em trai trời đánh tiếp tục làm phiền Luyến, Lưu khuyên Luyến cẩn thận, bất cứ khi nào cần thì phải gọi luôn. " Thằng này lúc nào cũng sẵn sàng. Mà Luyến có bao giờ ngại. Nhân tiện tạt qua chợ mua rượu rồi coi như góp gạo thổi cơm chung ", Lưu nói.

Trong một phân đoạn khác khi Lưu ngồi uống rượu một mình, trong cơn say vô tình nhớ đến Luyến. “Sao Luyến lươn nó ám mình thế nhỉ? Nghĩ đến con lô không nghĩ, cứ nghĩ đến Luyến ”, Lưu tự hỏi.

Lưu (NSƯT Hoàng Hải) tỏ tình với Luyến (Thanh Hương) trong cơn say. Ảnh: CMH.

Trong tập 18, khi biết được những người trong xóm trọ cố tình sắp đặt để gán ghép mình với Bình (Minh Cúc). Lưu bực tức ném chén rượu đang uống dở xuống đất và chạy đến nhà Luyến. Trước sự chứng kiến của Bình và Điền (Tô Dũng) Lưu nắm tay Luyến và tỏ tình: " Thằng này không thích con nào cả, chỉ thích Luyến lươn thôi nên đừng cố tình gán ghép thằng này với ai cả ".

Trái tim Luyến (Thanh Hương) "loạn nhịp" sau khi Nghĩa (Thanh Dương) bảo vệ cô. Ảnh: CMH.

Chỉ còn vài tập nữa, bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao khép lại, khán giả luôn mong chờ Lưu và Luyến thành đôi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nghĩa (Thanh Dương) bắt đầu khiến trái tim Luyến "loạn nhịp".

Liệu cái kết khán giả mong chờ sẽ đến với bộ đôi Lưu và Luyến? Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao lên sóng vào 21h40 thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần.