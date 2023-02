Những màn chúc mừng ngày Valentine 'đẳng cấp cao'

Những ngày cận kề với Lễ Tình Nhân thì các hoạt động, chủ đề xoay quanh nó thật sự gây chú ý với tất cả mọi người. Ai cũng xem xét, chuẩn bị và lên kế hoạch quà Valentine cho người mình yêu. Việc lựa chọn quà đặc trưng qua nhiều năm đôi khi khiến cho vấn đề rơi vào nhàm chán. Ai mà chẳng muốn được nhận quà độc đáo, dù không có mấy giá trị về vật chất nhưng nó cũng rất được hoan nghênh nếu như mang ý nghĩa lớn về tinh thần.



Hãy cùng xem những nhà khoa học, các kỹ sư đã từng tặng người yêu, bạn đời mình những món quà lãng mạn ở "đẳng cấp cao" ra sao nhé.

1. Tấm thiệp báo cáo thí nghiệm

Kỹ sư phần mềm có tên Aaron Lerch đến từ Mỹ đã sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để tạo ra một món quà đặc biệt trong ngày Lễ Tình Nhân dành cho cô vợ Mindy. Anh làm một bản "Báo cáo thí nghiệm" đặc biệt để thí nghiệm tình yêu dành cho vợ gồm 7 mục: Mục đích thí nghiệm, giả thuyết thí nghiệm, biến số thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, quá trình thí nghiệm, biểu đồ và kết luận. Và dùng cho làm thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là Aaron yêu Mindy. Thật sự ngọt ngào đấy!

Dù thí nghiệm thế nào đi chăng nữa thì cái kết vẫn là tình yêu đỏ thắm.

2. Thú nhận tình yêu của một nhà hóa học

Nhà hóa học có tên Sara White đã thiết kế tấm thiệp cho ngày Valentine theo chủ đề bảng tuần hoàn với dòng chữ: "I think of U periodically" Tạm dịch: Chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh. (U là viết tắt củ từ You và cũng là nguyên tố thứ 92 trong bảng tuần hoàn hóa học).

Chẳng có gì độc đáo hơn việc dùng ngành nghề của mình để nói lời yêu.

3. Bài thơ với hình ảnh ẩn ý cực đặc biệt

Một chàng trai đã chia sẻ tấm thiệp mừng ngày Valentine với một bài thơ tự chế kèm theo hình ảnh của tinh vân Mân Khôi (Rosette Nebula).

"Tinh vân Rosette có màu đỏ

Pleiades có màu xanh lam

Vũ trụ đang rộng mở

Như tình yêu anh dành cho em".

Theo đó, tinh vân Mân khôi là tinh vân lãng mạn nhất trong vũ trụ. Nó còn được gọi là tinh vân hoa hồng. Nó nở rộ trong vũ trụ như một bông hồng khổng lồ. Tác giả bài thơ đã sử dụng hình ảnh thiên văn học để thể hiện tình yêu sâu sắc.

Tình yêu của anh chàng này phải bao la như tinh vân vậy.

4. Bức ảnh vi khuẩn trong đĩa Petri

Giáo sư có tên Sébastien Bontemps-Gallo của Đại học Lille (Pháp) đã làm món quà Valentine tặng vợ trong một chiếc đĩa Petri (Dụng cụ nuôi cấy tế bào). Ông sử dụng sinh vật có tên Serratia Marcescens để tạo ra sắc tố đỏ trong môi trường thạch nhằm tạo ra mô hình trái tim bị thần Cupid bắn xuyên qua. Đúng là với các nhà khoa học, món quà họ tặng cho vợ cũng đặc biệt và hiếm có khó tìm vô cùng.

Một nhà khoa học đã tặng vợ món quà rất đặc biệt.

5. Sử dụng lời chúc "mạo danh" người nổi tiếng

Charles Darwin hay Isaac Newton thì ai cũng biết cả. Bởi vậy nên nhà vật lý học David Friedman đã từng "mạo danh" câu nói của hai nhân vật này để gửi lời yêu thương đến vợ mình.

"Anh chọn em, đương nhiên" - Charles Darwin.

"Trái tim anh phải lòng em", Isaac Newton.

Dùng câu của những nhân vật nổi tiếng để bày tỏ tình yêu thì thế nào?

Và khỏi phải nói, hai câu chẳng hề liên quan đến chuyện yêu đương kia khi bị sử dụng vào hoàn cảnh ấy đủ khiến cho bất cứ một cô gái nào cũng phải mỉm cười.