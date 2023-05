Những lý do khiến các bà nội trợ ưu tiên chọn dầu đậu nành khi nấu ăn

Dầu ăn là nguyên liệu được sử dụng gần như mỗi ngày, vì thế, những bà nội trợ đảm đang luôn chọn lựa rất kỹ lưỡng. Mang nhiều lợi ích sức khỏe, điểm bốc khói cao cũng như thành phần và chất chống oxi hóa lưu lại trong dầu ngay cả sau khi được tinh luyện là lý do dầu đậu nành được ưu tiên sử dụng rộng rãi trên thế giới.



Một số lợi ích nổi bật từ dầu đậu nành mà bà nội trợ nhất định phải biết đó là:

Trọn vị món ăn, trọn vẹn dinh dưỡng

Chất béo không chứa cholesterol lý tưởng là điểm mạnh lớn nhất trong dầu đậu nành. Trong loại dầu này, lượng chất béo tốt (chất béo không bão hòa đơn và chất béo không bão hòa đa) có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu cũng như tăng lượng cholesterol tốt, đặc biệt hiệu quả trong việc ổn định cholesterol trong máu, đồng thời đảm bảo cung cấp đủ lượng chất béo không bão hòa cần thiết cho cơ thể.

Lý do thứ hai nhiều chuyên gia dinh dưỡng đề cao dầu đậu nành là điểm bốc khói của dầu đậu nành khá cao, dao động từ 250-257 độ C, lưu giữ tối đa thành phần và chất chống ô-xi hóa trong dầu ngay cả sau khi được tinh luyện. Do đó, dầu đậu nành được tin dùng khi chế biến món ăn với nhiệt độ cao vì không gây hại cho sức khỏe.

Điều thuyết phục các bà nội trợ thích dùng dầu đậu nành nhất là khả năng giữ trọn vị món ăn. Dầu đậu nành có mùi vị nhẹ nhàng, không làm thay đổi hương thơm của các nguyên liệu, giúp món ăn thăng hoa hương vị hơn.

Sắc vóc đẹp hơn nhờ dầu đậu nành

Không chỉ giảm cholesterol trong máu cho các ông chồng, dầu đậu nành còn "lấy lòng" chị em vì mang đến nhiều lợi ích sắc đẹp cho phụ nữ. Để có đôi mắt sáng, trong, khỏe đẹp long lanh, thị lực tốt, chị em thích dùng dầu đậu nành. Bởi theo các nhà khoa học, một lượng dồi dào axit béo omega 3 lành mạnh trong dầu đậu nành tạo điều kiện để bảo vệ màng tế bào, bao gồm cả các bộ phận mỏng manh của mắt và da. Ngoài ra, loại dầu này còn chứa nhiều vitamin E. Khi vào cơ thể, dầu đậu nành hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh và bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, đồng thời giảm các vết thâm, mụn, sạm, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Cả nhà trẻ khỏe, con cái thông minh

Bên cạnh món ăn ngon, đẹp da khỏe dáng, việc sử dụng dầu đậu nành thường xuyên được chứng minh là có tác động tích cực đến sự phát triển của xương, giảm nguy cơ loãng xương. Về lâu dài, dầu đậu nành có chứa hàm lượng đạm thực vật rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là hệ miễn dịch. Tiêu thụ lượng dầu đậu nành thường xuyên và hợp lý sẽ giúp cơ thể phòng ngừa được các bệnh nhiễm trùng.

Đặc biệt, với các bà mẹ có con thì dầu đậu nành rất thích hợp cho bé bởi sản phẩm sẽ giúp tăng cường chức năng não. Sự giàu có của các chất dinh dưỡng trong dầu đậu nành như vitamin K và các axit béo lành mạnh bao gồm axit linolenic và linoleic là nguồn cung cấp DHA và EPA mạnh mẽ cần thiết cho sự phát triển của não bộ.

Riêng với gia đình có người già, thông tin vui là nhiều nghiên cứu đã công nhận dầu đậu nành giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, có thể làm giảm đáng kể nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim khác như đau tim, đột quỵ.

Dầu đậu nành Coba và Umi - Trái tim khỏe cho mọi nhà

Với thông điệp "Trái tim khỏe cho mọi nhà", dầu đậu nành cao cấp 100% tự nhiên Coba và Umi được sản xuất bởi Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco. Hai sản phẩm này được sản xuất trên hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại của hãng Desmet (Bỉ) từ châu Âu, áp dụng các công nghệ Zero Effluence trong khâu sơ chế chiết xuất, công nghệ Nano trong tinh luyện dầu đậu nành, quy trình sản xuất liên tục khép kín giúp sản phẩm vệ sinh, luôn có độ tươi mới, giữ được tốt nhất hàm lượng dinh dưỡng, hương vị tự nhiên. 100% chiết xuất từ nguyên liệu đậu nành ép tươi tự nhiên, bổ sung vitamin A, giàu vitamin E và Omega 3-6-9, Coba và Umi sẽ cung cấp hàm lượng dinh dưỡng phong phú rất tốt cho tim mạch và sức khỏe tinh thần.

Nhiều người hiện đại tin rằng bộ não điều khiển cơ thể nhưng theo Y học Trung hoa cổ, trái tim mới đóng vai trò minh chủ của cơ thể, nơi phát ra tín hiệu và định hướng cho các cơ quan còn lại. Theo "Hoàng Đế nội kinh"- cuốn sách cổ nhất được biết của Trung Y – tinh thần mạnh mẽ là yếu tố cơ bản cho một sức khỏe tốt: "Nếu tinh thần khỏe mạnh, cơ thể cũng sẽ khỏe mạnh; nếu chúng ta đánh mất tinh thần, cơ thể sẽ chết theo". Đây là lý do chúng ta cần một trái tim khỏe.

Theo các nhà nghiên cứu Hiệp hội Tim mạch Mỹ, mỗi năm có hơn 400.000 người Mỹ trải qua trường hợp tim đột ngột ngừng đập. Dù đã được cứu chữa nhưng chỉ có 10% trong số đó sống sót và được xuất viện. Trong khi bệnh tim đang ngày một gia tăng và chất béo bão hòa trong các loại thịt, mỡ động vật là một trong những tác nhân gây bệnh phổ biến thì lựa chọn dầu đậu nành Coba và Umi giàu chất béo không bão hòa, không làm tăng cholesterol trong máu, tốt cho tim mạch là sự lựa chọn hàng đầu của những người nội trợ thông minh. Hãy thay đổi chế độ dinh dưỡng và lựa chọn Coba và Umi để mang đến trái tim khỏe cho cả nhà.