Trở lại hàng ghế đầu show Bottega Veneta sau 6 năm, Song Hye Kyo và màn đọ sắc cùng Thư Kỳ với tư cách Đại sứ Toàn cầu còn chưa hạ nhiệt, lại tiếp tục khiến người hâm mộ "ôm tim" với những khoảnh khắc đời thường trên đất Ý. Khác với dáng vẻ quyền lực tại show diễn, nữ diễn viên đặt xuống hào quang để khoác lên mình vẻ ngoài tri thức như một giáo sư U45 điềm tĩnh và khí chất.

Song Hye Kyo qua ống kính cam thường của người hâm mộ tại Milan, Ý.

Những ngày dạo chơi ở Milan, công thức ăn mặc của Song Hye Kyo khá nhất quán: áo cardigan và polo dệt kim có tone màu nhã nhặn, tối giản, kết hợp cùng quần jeans xanh, thắt lưng da classic, túi Barbara tote và kính mắt dáng tròn.

Những món đồ quen thuộc đến mức có thể xuất hiện trong tủ đồ của bất kỳ ai, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một diện mạo chỉn chu và thanh lịch. Kính mắt đi cùng mái tóc bob duỗi thẳng tự nhiên, giúp tổng thể mang đến tinh thần Geek Chic đậm đà.

Điểm thu hút nhất ở loạt ảnh này của Song Hye Kyo không nằm ở kỹ thuật phối đồ cầu kỳ, mà ở thái độ từ chối các công thức "trẻ hóa" rập khuôn hay những micro trends theo mùa để chứng minh bản thân trẻ trung.

Ở tuổi 45, việc đón nhận độ tuổi thực bằng bảng màu trung tính, phom dáng gãy gọn và chất liệu cao cấp giúp nữ diễn viên xây dựng hình ảnh trưởng thành và sang trọng. Một chiếc áo len cổ điển không khiến người mặc già đi nếu được đặt trong một tổng thể gọn gàng; quần jeans cũng không hề nhàm chán khi phom dáng và tỷ lệ được xử lý tốt.

Diện mạo đời thường này của Song Hye Kyo còn cho thấy điểm tương đồng lớn với tinh thần Quiet Luxury mà Bottega Veneta theo đuổi. Sự sang trọng nằm ở chất liệu, phom dáng, tỷ lệ và cách người mặc khiến những món đồ cơ bản trở nên có giá trị. Từ một Đại sứ Toàn cầu quyền lực trên thảm đỏ cho đến hình ảnh nghiêm túc như một "giáo sư" đọc sách trong quán cà phê vì thế lại cho thấy một khía cạnh khác của Song Hye Kyo: không cần lúc nào cũng phải như "nữ thần" như truyền thông ca tụng, vì gu thẩm mỹ tinh tế luôn bắt nguồn từ sự tự tin và hiểu rõ bản thân.

Ảnh: IGNV