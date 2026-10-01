Dàn cast Hậu Duệ Mặt Trời sau 10 năm: Song Joong Ki bị đồn ly hôn lần 2, Song Hye Kyo quá bá khí!

Cách đây 10 năm, Hậu Duệ Mặt Trời không đơn thuần là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách mà trở thành một hiện tượng văn hóa tại nhiều quốc gia châu Á. Câu chuyện tình giữa đại úy Yoo Shi Jin và bác sĩ Kang Mo Yeon, cùng mối tình của thượng sĩ Seo Dae Young và nữ quân y Yoon Myung Joo, từng phủ sóng mạng xã hội, đưa Song Joong Ki, Song Hye Kyo, Jin Goo và Kim Ji Won trở thành những cái tên được săn đón khắp châu Á. Bộ phim cũng tạo nên cơn sốt lớn tại Việt Nam, khi hình ảnh quân nhân, những câu thoại tình cảm và đặc biệt là hai cặp đôi chính liên tục trở thành chủ đề bàn luận của khán giả.

10 năm sau ngày lên sóng, dàn diễn viên năm nào đã bước sang những chặng đường rất khác. Có người trải qua một cuộc hôn nhân đình đám rồi tái hôn, có người từ nữ phụ vươn lên hàng sao hạng A, trong khi cũng có người vẫn âm thầm duy trì vị trí của một diễn viên thực lực. Điều thú vị là dù sự nghiệp và đời tư đều đã thay đổi, bốn cái tên từng làm nên sức nóng của Hậu Duệ Mặt Trời vẫn được nhắc lại mỗi khi bộ phim bước vào những dịp kỷ niệm.

Song Hye Kyo

Nếu năm 2016 Song Hye Kyo được khán giả nhớ đến với hình ảnh bác sĩ Kang Mo Yeon thì 10 năm sau, cô đã đi qua một hành trình khá khác. Sau thành công của Hậu Duệ Mặt Trời, nữ diễn viên kết hôn với Song Joong Ki vào năm 2017. Cuộc hôn nhân từng được truyền thông gọi là “đám cưới thế kỷ” của showbiz Hàn nhưng kết thúc vào năm 2019, trở thành một trong những cuộc chia tay được chú ý nhất của làng giải trí châu Á.

Song Hye Kyo sau đó không liên tục xuất hiện trên màn ảnh mà có giai đoạn lựa chọn kỹ dự án. Bước ngoặt lớn đến với The Glory, khi cô rũ bỏ hình ảnh nữ chính ngọt ngào quen thuộc để vào vai Moon Dong Eun - một người phụ nữ mang theo kế hoạch trả thù sau những năm tháng bị bạo lực học đường. Thành công của bộ phim giúp Song Hye Kyo tiếp tục chứng minh cô không chỉ sống nhờ hào quang của những vai diễn tình cảm năm xưa.

Đến năm 2026, ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn duy trì vị thế của một trong những minh tinh Hàn Quốc có sức ảnh hưởng mạnh. Cô xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện thời trang quốc tế và tiếp tục được các thương hiệu xa xỉ săn đón. Mới nhất, ngày 18/9, Bottega Veneta công bố Song Hye Kyo trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu sau nhiều năm đồng hành cùng nhà mốt Italy. Cuối tháng 9, cô tiếp tục xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan.

Hình ảnh mới đây của Song Hye Kyo

Sau một thập kỷ, Kang Mo Yeon đã trở thành một phần của quá khứ, nhưng Song Hye Kyo lại đang ở một giai đoạn khác của sự nghiệp: kín tiếng hơn về đời tư, chọn lọc hơn trong công việc và duy trì sức hút bằng cả diễn xuất lẫn vị thế biểu tượng thời trang. Hiện tại cô có một dự án đã hoàn thành là Slowly And Intensely, đóng cùng Gong Yoo, tuy nhiên phim chưa công bố ngày phát sóng.

Song Joong Ki

Nếu phải chọn nhân vật tạo nên cú nổ lớn nhất sau Hậu Duệ Mặt Trời, Song Joong Ki chắc chắn là cái tên khó bỏ qua. Vai đại úy Yoo Shi Jin đưa anh lên vị trí ngôi sao hàng đầu châu Á, sau đó anh tiếp tục tạo dấu ấn với Arthdal Chronicles, Vincenzo, Reborn Rich và nhiều dự án điện ảnh.

Đời tư của Song Joong Ki cũng trải qua nhiều biến động. Sau khi cuộc hôn nhân với Song Hye Kyo kết thúc năm 2019, anh công khai mối quan hệ với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào cuối năm 2022. Đầu năm 2023, nam diễn viên xác nhận đã đăng ký kết hôn và cặp đôi sau đó lần lượt đón hai con.

Năm 2026, gia đình Song Joong Ki một lần nữa trở thành chủ đề bàn luận khi xuất hiện tin đồn anh và Katy Louise Saunders rạn nứt, thậm chí có nội dung trên YouTube và mạng xã hội ám chỉ nam diễn viên “ly hôn lần hai”. Tuy nhiên, đây là tin đồn chưa được xác nhận. Phía Song Joong Ki và công ty quản lý không đưa ra thông báo xác nhận chuyện ly hôn, trong khi truyền thông Hàn chỉ ra rằng các nội dung lan truyền chủ yếu dựa trên suy đoán và tiêu đề giật gân.

Song Joong Ki bị đồn ly dị lần 2

Không chỉ đời tư, hình ảnh Song Joong Ki trong mắt công chúng những năm gần đây cũng có nhiều thay đổi. Nam diễn viên thường xuyên trở thành tâm điểm tranh luận, bị chỉ trích mỗi khi xuất hiện, từ chuyện hôn nhân, cách anh chia sẻ về gia đình cho đến những dự án mới. Điều này tạo nên một hình ảnh khá khác so với thời Hậu Duệ Mặt Trời, khi nam diễn viên gần như được xem là “chàng trai quốc dân” và sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ.

Kim Ji Won

Năm 2016, Kim Ji Won không phải cái tên được chú ý nhất trong Hậu Duệ Mặt Trời. Thế nhưng Yoon Myung Joo - nữ quân y cá tính, mạnh mẽ và có chuyện tình đầy trắc trở với Seo Dae Young - lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Đây cũng là một trong những vai diễn giúp Kim Ji Won thoát khỏi hình ảnh “nữ phụ xinh đẹp” và có bước tiến dài trong sự nghiệp.

Sau Hậu Duệ Mặt Trời, Kim Ji Won liên tục thử sức với nhiều dạng vai qua Fight for My Way, Arthdal Chronicles, My Liberation Notes và đặc biệt là Queen of Tears. Thành công của Queen of Tears giúp nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt nữ được chú ý nhất màn ảnh Hàn hiện nay.

Năm 2026, Kim Ji Won chuẩn bị cho sự trở lại trong Doctor X: The Age of the White Mafia, phiên bản Hàn của thương hiệu y khoa nổi tiếng Nhật Bản. Trong phim, Kim Ji Won hóa thân thành Gye Soo Jung, một nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài, có cá tính lập dị và trực tiếp đối đầu với hệ thống bệnh viện đầy những vấn đề về quyền lực và tham nhũng. Phim dự kiến lên sóng SBS từ ngày 9/10/2026.

Vai diễn mới của Kim Ji Won

Từ cô nữ quân y từng đứng bên cạnh Jin Goo trong Hậu Duệ Mặt Trời, Kim Ji Won sau 10 năm đã trở thành nữ chính có khả năng tự mình tạo sức hút cho một dự án.

Jin Goo

Trong Hậu Duệ Mặt Trời, Jin Goo vào vai thượng sĩ Seo Dae Young - người đàn ông tưởng như lạnh lùng, ít nói nhưng lại có chuyện tình được yêu thích không kém cặp đôi Yoo Shi Jin - Kang Mo Yeon. Mối tình giữa Seo Dae Young và Yoon Myung Joo từng khiến không ít khán giả lụy không kém chuyện tình của cặp chính.

Sau cú hích này, Jin Goo không trở thành một ngôi sao chuyên đóng vai nam chính lãng mạn theo cách nhiều người có thể dự đoán. Anh tiếp tục hoạt động đều đặn ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, lựa chọn những nhân vật có màu sắc khác nhau. Năm 2025, Jin Goo xuất hiện đặc biệt trong Chuyến Du Lịch Của Tôi (Travel Agency) với vai một ngôi sao hàng đầu đã biến mất khỏi mọi hoạt động suốt nhiều năm, tạo nên một tuyến nhân vật có nhiều bí ẩn.

Sang năm 2026, nam diễn viên tiếp tục trở lại màn ảnh với Tân Binh Kang Tổng Tài (The New Employee: Chairman Kang), trong đó anh đảm nhận Kang Jae Sung, con trai trưởng của một tập đoàn lớn. Bộ phim khép lại vào tháng 7/2026, và phần thể hiện của Jin Goo được truyền thông Hàn ghi nhận ở khả năng diễn tả sự thay đổi của nhân vật từ một người đầy tham vọng thành người biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Hình ảnh gần đây của Jin Goo

10 năm sau Hậu Duệ Mặt Trời, Jin Goo có thể không còn xuất hiện với mật độ dày đặc như thời kỳ bộ phim tạo cơn sốt, nhưng anh vẫn duy trì một đường dài khá ổn định với nghề.