Những lần Lan Khuê có động thái làm rộ lên tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt" với Miss Universe Vietnam

Đầu năm 2023, Lan Khuê chính thức giữ chức vụ CEO của tổ chức Miss Universe Vietnam và đồng thời là một thành viên trong cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 diễn ra cách đây không lâu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã có nhiều nghi vấn được đặt ra về việc mối quan hệ giữa Lan Khuê và tổ chức Miss Universe Vietnam đang xảy ra khúc mắc. Nữ siêu mẫu đã có những lần cho thấy sự không mặn mà với các hoạt động của cuộc thi, đỉnh điểm là động thái trên Instagram ngay trong đêm 15/10.

Hủy theo dõi Miss Universe Vietnam, xóa bỏ chức danh CEO ở phần tiểu sử

Sáng 16/10, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện siêu mẫu Lan Khuê đã gỡ bỏ chức danh CEO Miss Universe Vietnam khỏi phần tiểu sử của tài khoản Instagram. Đồng thời, cô cũng đã hủy theo dõi tài khoản chính thức của Miss Universe Vietnam và Miss Charm (hai cuộc thi cùng thuộc quyền sở hữu của một đơn vị).

Động thái của Lan Khuê khiến netizen một lần nữa đồn đoán về việc nữ siêu mẫu đã xảy ra mâu thuẫn với tổ chức Miss Universe Vietnam, thậm chí cho rằng cô đã không còn là CEO.

Lan Khuê bỏ theo dõi Miss Universe Vietnam và xóa chức vụ của mình

Cũng trong tối 15/10, khi được phỏng vấn sau khi kết thúc chương trình The New Mentor, Lan Khuê đã từ chối không nhắc tới Miss Universe Vietnam và Tân Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Thái độ "xịt keo cứng ngắc" khi thông báo Hoa hậu và từ chối trao vương miện

Trước đó, tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam, thái độ của Lan Khuê xuyên suốt chương trình bị cho là bất thường.

Nữ siêu mẫu là người đặt câu hỏi ứng xử cho thí sinh Emma Lê. Nhưng ngay khi cô vừa đọc câu hỏi, bà Thúy Nga - trưởng ban giám khảo đã vội vàng ngăn cản và nói Lan Khuê đọc nhầm. Trước phản ứng lúng túng của bà Nga, Lan Khuê vẫn bình tĩnh nhìn thẳng, nói "không sao" và tiếp tục đọc câu hỏi đó. Nhiều cư dân mạng cho rằng, Lan Khuê đã cố tình làm trái lại sự dàn xếp của ban tổ chức khiến bà Nga có thái độ hốt hoảng như vậy.

Khoảnh khắc Lan Khuê được cho là cố tình đọc khác câu hỏi vì không chấp nhận sự dàn xếp của ban tổ chức Miss Universe Vietnam

Khi kết quả chung cuộc được công bố, Bùi Quỳnh Hoa được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu thì Lan Khuê chỉ ngồi yên tại chỗ, vỗ tay nhẹ nhàng và biểu cảm thì được dân mạng nhận xét là "bị xịt keo cứng ngắc".

Tiếp đó, Lan Khuê dù được mời lên sân khấu trao vương miện cho Tân Hoa hậu nhưng cô đã nhường quyền đội vương miện lại cho Giám đốc quốc gia Quỳnh Nga, còn mình chỉ đứng cạnh hỗ trợ chỉnh sửa.

Lan Khuê "không cảm xúc" khi nghe thông báo kết quả và nhường quyền trao vương miện

Ngoài ra, sau khi kết thúc đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2023, Lan Khuê cũng nhanh chóng ra về thay vì ở lại tham dự họp báo như các giám khảo khác.

Giữ im lặng trước loạt nghi vấn mua giải, tin đồn đời tư tai tiếng của Bùi Quỳnh Hoa

Trước đó, tại họp báo công bố thí sinh và trao sash cho Top 18, Lan Khuê cũng vắng mặt. Lúc này, nữ siêu mẫu đang có chuyến du lịch cùng chồng ở Ninh Thuận.

Thời điểm diễn ra cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 cũng tương đồng với chương trình The New Mentor, nhưng trang cá nhân của Lan Khuê thường xuyên đăng về The New Mentor và rất hiếm khi cập nhật thông tin về Miss Universe Vietnam.

Bên cạnh đó, cùng là cuộc thi do công ty tổ chức nhưng có thể thấy Lan Khuê thường xuyên đăng ảnh và cập nhật về Miss Charm hơn hẳn Miss Universe Vietnam.

Thời điểm tổ chức Miss Charm, Lan Khuê thường xuyên cập nhật hình ảnh liên quan, kể cả ảnh thí sinh, nhưng điều này không diễn ra với Miss Universe Vietnam

Sau cuộc thi, liên tiếp những tin đồn không hay về Tân Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa rộ lên, từ việc mua giải đến ồn ào đời tư, tiếp đó là phía Miss Universe tuyên bố vào cuộc điều tra kết quả của Miss Universe Vietnam. Giữa những ồn ào về tổ chức mà mình đang là thành viên quan trọng, Lan Khuê chỉ đăng ảnh các hoạt động cá nhân, ảnh hẹn hò cùng ông xã khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc về nghi vấn mâu thuẫn giữa cô và Miss Universe Vietnam.

Cho đến hiện tại, Lan Khuê vẫn giữ thái độ im lặng và không lên tiếng bất cứ điều gì liên quan đến cuộc thi này.