Những kỷ lục Guinness thế giới khó bị phá nhất nhưng nhìn vào chắc cũng chẳng ai muốn làm điều đó

Từ khi bắt đầu vào những năm 50, sách kỷ lục Guinness thế giới luôn luôn sở hữu cho mình sức hút kỳ lạ đối với toàn nhân loại, các kỷ lục cũ luôn được con người tìm cách để vượt qua, phá bỏ, từ choáng ngợp đến những trải nghiệm dị thường nhất trong đời mà bạn có thể chứng kiến, dường như không có gì có thể ngăn cản khát khao của nhân loại. Tuy vậy, có một vài kỷ lục đến nay vẫn chưa bị phá kể từ lần đầu tiên chúng xuất hiện và cũng có thể sẽ không bao giờ được phá.

Người nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới nhất

Ai mà chả mong được một lần có tên trong sách kỷ lục Guinness thế giới, tuy nhiên xuất hiện tới hơn 700 lần thì lại quá kinh khủng, bạn chắc có lẽ đã nghe đến cái tên Ashrita Furman, người đàn ông dành hơn 30 năm để phá kỷ lục.

Ashrita Furman - người đàn ông đam mê lập kỷ lục rồi phá

Cứ đạt tới một kỷ lục nào đó là người đàn ông này lại tiếp tục lên kế hoạch để phá vỡ nó, không dừng lại. Và những kỷ lục của Ashrita cũng rất đa dạng về chủ đề, ví dụ như quãng đường di chuyển liên tục với chai sữa tươi ở trên đầu dài nhất hay số ván chơi nhảy lò cò được hoàn thành nhiều nhất trong 24 giờ...

Người có móng tay dài nhất thế giới

Năm 2014, Shridhar Chillal đến từ Ấn Độ là người đã lập nên kỷ lục sở hữu bộ móng dài nhất trên một bàn tay. Được biết, hơn 60 năm cuộc đời, người đàn ông này không hề cắt móng tay.

Tại thời điểm xác lập kỷ lục, móng tay ở bàn tay trái của người này có độ dài từ khoảng 164,5cm cho đến 197,8cm. Những chiếc móng này đã thực sự khiến người đàn ông gặp nhiều bất tiện cũng như chịu đau đớn suốt một thời gian dài. Vì thế mà người ta đã tiến hành cắt bỏ và đặt bộ móng trưng bày tại bảo tàng New York’s Ripley’s Believe it or Not!.

Shridhar Chillal cùng bộ móng siêu dài của mình

Người đàn ông cao nhất thế giới

Đó là Robert Wadlow, người đã giật danh hiệu người đàn ông cao nhất thế giới vào năm 1940 với chiều cao 2,72m. Sinh ra với kích cỡ hoàn toàn bình thường nhưng từ ngày bé, Wadlow đã phát triển chiều cao vượt trội hơn hẳn với bạn bè đồng trang lứa. Năm 8 tuổi, người đàn ông này trông y như một ngọn tháp với đám trẻ con khi chiều cao đã đạt tới 1m80.

Robert Wadlow giữ kỷ lục thế giới với chiều cao 2,72m

Tuy sở hữu chiều cao khủng nhưng đây thực sự là một vấn đề với Wadlow, mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi anh lớn lên. Các bác sĩ chẩn đoán Wadlow mắc phải một hội chứng lạ, khiến tuyến yên cùng các hormone tăng trưởng phát triển hơn người bình thường.

Chiều cao khủng khiến Wadlow phải khốn đốn và dẫn đến kết cục đoản mệnh

Đáng buồn là Wadlow qua đời vào năm 22 tuổi, do nhiễm trùng ở mắt cá chân. Hiện nay, chứng bệnh mà anh chàng mắc phải đã có thể chữa trị được và ngăn chặn sự phát triển không kiểm soát của hormone.

Người bị sét đánh trúng nhiều nhất

Thực sự thì kỷ lục này rất khó có ai phá vỡ nổi bởi lẽ không ai muốn chơi đùa với tử thần cả. Cựu nhân viên kiểm lâm, Roy C. Sullivan bằng cách nào đó đã sống sót sau 7 lần bị sét đánh trúng.

"Cây thu lôi" là một trong nhiều biệt danh mà người ta đặt cho cựu nhân viên kiểm lâm

Lần đầu tiên vào năm 1942, khi đó người đàn ông này bị mất móng chân cái. Sau đó, Sullivan phải chịu thêm nhiều lần sét đánh nữa và đến năm 1977 là lần cuối cùng được ghi nhận, lần này Sullivan bị bỏng nặng ở ngực và bụng.

Người có chế độ ăn kỳ lạ nhất thế giới

Khuyến cáo không nên thử tại nhà với những hành vi dưới đây, cụ thể 18 cái xe đạp, 15 xe đẩy hàng của siêu thị, 8 cái TV, 2 cái giường, 1 cặp ván trượt tuyết, một chiếc máy bay cỡ nhỏ của hãng Cessna và 1 chiếc máy vi tính đã được Michel Lotito "xơi tái" trong suốt cuộc đời của mình. Nhờ khả năng ăn những vật dụng không thể tiêu hóa mà kỷ lục của Michel Lotito rất khó để phá bỏ.

Michel Lotito ăn xe đạp, ảnh được chụp vào tháng 5/1989

Được biết, các chuyên gia về dạ dày cho biết người đàn ông này có khả năng độc nhất vô nhị đó là tiêu thụ 900g kim loại trong một ngày. Michel nói rằng những loại thực phẩm như chuối hay trứng luộc khiến anh cảm thấy khó chịu, chỉ có kim loại và thủy tinh mới được xem là "chân ái".

Đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử

Trong khi chúng ta đang phải trải qua những ngày tháng tồi tệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì trong quá khứ, từng có một đại dịch siêu chết chóc hoành hành từ khoảng năm 1347 đến 1351.

"Cái Chết Đen" hay căn bệnh dịch hạch đã tàn phá châu Âu một cách kinh hoàng, khiến 1/4 dân số của châu lục này ở thời điểm đó thiệt mạng. Và không chỉ mỗi Lục địa già, thế giới cũng đã mất đi khoảng 75 triệu người do dịch hạch, khiến nó trở thành đại dịch chết chóc và tồi tệ nhất.

Người sống sót qua 2 vụ ném bom hạt nhân

Chắn chắc không một ai muốn nắm giữ kỷ lục tuy kỳ diệu nhưng lại rất đau thương này. Tsutomu Yamaguchi trong một chuyến đi công tác tới thành phố Hiroshima của Nhật Bản đã đen đủi hứng chịu quả bom nguyên tử do Mỹ ném xuống. Người đàn ông này sau đó đã may mắn sống sót nhưng vận đen vẫn chưa dừng lại ở đó.

Tsutomu Yamaguchi là người đã may mắn sống sót khỏi 2 vụ ném bom hạt nhân của Mỹ tại Nhật Bản

Khi ông trở lại Nagasaki, quê nhà của mình thì Mỹ lại tiếp tục thả quả bom nguyên tử thứ 2 xuống nơi này. Và thêm một lần nữa, tử thần lại bỏ quên cái tên Tsutomu Yamaguchi, giúp người đàn ông sống sót sau vụ nổ kinh hoàng để có thể kể lại câu chuyện của mình.

