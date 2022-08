Những hình ảnh xúc động trong lễ tang 3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu người ở Hà Nội

Từ 7h đến 9h sáng, người thân, gia quyến, đồng đội, bạn bè... đã đến nhà tang lễ Bệnh viện 198 làm lễ nhập quan, di quan 3 liệt sỹ: Thượng tá Đặng Anh Quân (SN 1977, Đội trưởng, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy), Thượng úy Đỗ Đức Việt (SN 1998; Cán bộ, Đội Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy) và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (SN 2003, Chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy).

Sau lễ nhập quan, thi hài 3 liệt sỹ sẽ từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Tang lễ chính thức của 3 liệt sỹ diễn ra từ 13h đến 17h ngày 5/8 theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ban Tổ chức lễ tang do Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Hải Trung làm Trưởng ban.

Đồng đội rơi nước mắt tiễn đưa các anh

Với những thành tích đặc biệt trong chiến đấu cùng tinh thần dũng cảm, dấn thân thực hiện nhiệm vụ cứu người, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng "Huân chương chiến công hạng Nhất", Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 928/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công", Bộ trưởng Bộ Công an ký các Quyết định số 5766, 5767, 5769/QĐ-BCA-X01 thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 liệt sỹ; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 đồng chí Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.



Người thân 3 liệt sỹ đau đớn trước mất mát quá lớn

Cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến những người có mặt tại lễ tang không kìm được nước mắt

Trước đó, theo ghi nhận, công tác chuẩn bị chu đáo, ngay từ các lối đi vào khu tổ chức tang lễ cũng đã được huy động lực lượng đảm bảo công tác an ninh, trật tự.



Lực lượng CSCĐ

Con đường đến khu nhà tang lễ đã được dọn dẹp sạch sẽ

Cảnh sát khu vực làm nhiệm vụ

Các chiến sĩ nghiêm trang chờ đoàn đi qua

Trước khu vực nhà tang lễ

Công an TP Hà Nội cho biết để ghi nhận và tri ân sự hi sinh của 3 liệt sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân. Trưởng Ban Tổ chức lễ tang là Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, chương trình tổ chức lễ tang như sau, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng 5-8 tại Bệnh viện 198 (phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội):

Đưa thi hài 3 liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Theo đó, thi hài 3 liệt sĩ sẽ được di chuyển qua các cung đường: Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Láng - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia;

Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc - Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Tô Hiệu - Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn - Đào Tấn - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia;

Bệnh viện 198 - Trần Bình - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung - Văn La - Quang Trung - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ - Nhà tang lễ quốc gia.

Từ 13 giờ đến 17 giờ cùng ngày, tại Nhà tang lễ quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.

Từ 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.

Trong các ngày 6-8, 7-8 và 9-8, từ 6 giờ đến 12 giờ, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ tại nghĩa trang Văn Điển và xuất phát đi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) theo tuyến đường: Nghĩa trang Văn Điển - Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu - Phùng Hưng - Trần Phú - Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Tây Tựu - nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.

