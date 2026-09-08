Nhã Phương đưa ái nữ tham gia buổi thiền định, bé Destiny ngoan ngoãn nghiêm túc ai cũng khen

Nhã Phương mới đây chia sẻ khoảnh khắc đưa con gái Destiny tham gia một buổi thiền định. Bé gái 6 tuổi ngoan ngoãn ngồi bên mẹ, chăm chú lắng nghe và thực hiện theo từng hướng dẫn.

Vốn được bố mẹ rèn tính tự lập, kỷ luật và hạn chế sử dụng thiết bị công nghệ, Destiny khiến nhiều người bất ngờ bởi sự tập trung và điềm tĩnh khi thực hành thiền, cho thấy cách nuôi dạy nhẹ nhàng nhưng chú trọng xây dựng thói quen tốt của gia đình.

Con gái Nhã Phương theo mẹ đi học thiền định.

Gần đây, bé Destiny (con gái lớn của Trường Giang và Nhã Phương) liên tục thu hút sự chú ý khi được bố mẹ tạo điều kiện tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích để phát triển toàn diện.

Bên cạnh việc cùng mẹ thực hành thiền định để rèn luyện sự điềm tĩnh, cô bé 6 tuổi còn tích cực bộc lộ năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh qua các lớp học đàn piano và khóa học catwalk chuyên nghiệp.

Con gái Nhã Phương làm mẫu nhí, tự tin trên sàn catwalk.

Màn sải bước tự tin, thần thái cuốn hút dài 15 giây của Destiny trên sàn diễn thời trang tại TP.HCM hay khoảnh khắc tập trung lướt phím đàn đều nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Không chỉ vậy, nhờ theo học tại trường quốc tế, Destiny hiện đã có thể giao tiếp tự tin bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Song song với việc học tập, cô bé còn thường xuyên cùng gia đình tham gia các hoạt động dã ngoại thực tế tại khu nhà vườn hoặc đi thiện nguyện cùng mẹ, giúp nuôi dưỡng tâm hồn cởi mở và tính cách tự lập từ nhỏ.

Bé Destiny học trường quốc tế, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Nhã Phương và Trường Giang được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cách nuôi dạy con đề cao sự tự lập, trải nghiệm và bảo vệ tuổi thơ. Cặp đôi từng giữ kín hình ảnh các con để tôn trọng quyền riêng tư, đồng thời định hướng các bé tự chủ, không dựa dẫm vào điều kiện của gia đình.

Con gái Nhã Phương năm nay 6 tuổi.

Trường Giang cũng hạn chế cho con sử dụng tivi, iPad, thay vào đó dành thời gian trò chuyện và chơi cùng các bé. Bên cạnh đó, vợ chồng anh tạo điều kiện để con học năng khiếu, ngoại ngữ, khám phá thiên nhiên và tham gia các hoạt động thiện nguyện, qua đó giúp các bé phát triển toàn diện cả về kỹ năng lẫn tâm hồn.