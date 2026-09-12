Son Ye Jin vô tình "flex" về con trai 4 tuổi

Mới đây, Son Ye Jin đã góp mặt trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator. Đây là lần đầu tiên "chị đẹp" hé lộ tủ lạnh, cũng như cách cô chăm sóc bản thân và gia đình qua những món ăn ngon miệng đẹp mắt. Son Ye Jin còn chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống của cô với ông xã Hyun Bin và con trai 4 tuổi.

Khi được MC hỏi: "Nếu con trai của chị cũng muốn trở thành diễn viên thì sao?", Son Ye Jin hài hước chia sẻ: "Với khuôn mặt như thế thì muốn không làm diễn viên cũng khó lắm". Câu trả lời "flex" không giấu được vẻ tự hào của nữ diễn viên nhanh chóng gây bão khắp các trang mạng Hàn Quốc.

Son Ye Jin xuất hiện trên truyền hình...

... và "flex" về con trao: "Với khuôn mặt như thế thì muốn không làm diễn viên cũng khó lắm". Ảnh: Instagram

Quả thật có bố là Hyun Bin, mẹ là Son Ye Jin, cậu bé Kim Woo Jin được thừa hưởng ngoại hình cực phẩm là điều... đương nhiên. Bé Kim Woo Jin có biệt danh là Alkong, sinh ngày 27/11/2022 và năm nay lên 4 tuổi.

Ngay từ khi bé Woo Jin ra đời, đôi vợ chồng quyền lực đã rất chú trọng bảo vệ quyền riêng tư cho con. Cho đến nay, chưa có bất kỳ hình ảnh rõ mặt nào của cậu bé được công khai. Tuy nhiên, "team qua đường" vô tình gặp cậu bé đi cùng bố mẹ đều khen Woo Jin đẹp hơn cả bố mẹ. Thậm chí, có người bị sốc visual tại chỗ, còn phải thốt lên rằng: "Đó là em bé đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời". Những người này cũng khen em bé rất ngoan và quấn bố mẹ.

Ảnh: X

"Team qua đường" vô tình gặp cậu bé đi cùng bố mẹ đều khen Woo Jin đẹp hơn cả bố mẹ. Ảnh: X

Trên trang cá nhân, Son Ye Jin đăng tải 1 số hình ảnh giấu mặt của con. Nhiều netizen xem xong hình còn tưởng Kim Woo Jin phải tầm 4-5 tuổi rồi vì cậu bé trông quá đỗi cao lớn so với độ tuổi của mình. Cô cũng nhiều lần miêu tả con: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”. 1 số nghệ sĩ trong ngành đã từng thấy ảnh của bé Woo Jin đều trầm trồ khen ngợi vẻ ngoài xuất sắc của cậu bé, khiến rất cư dân mạng rất tò mò.

Ảnh: X

1 số nghệ sĩ trong ngành đã từng thấy ảnh của bé Woo Jin đều trầm trồ khen ngợi vẻ ngoài xuất sắc của cậu bé. Ảnh: X

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: "Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tỵ".

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: "Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn". Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên qua những lần hợp tác. Ảnh: X

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): "Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi".

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Cặp đôi kết hôn năm 2022 và lên chức bố mẹ vào cuối năm. Ảnh:

Nguồn: News1