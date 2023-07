Trưa 5/7, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên đường sang New Zealand tham dự World Cup 2023. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, sáng nay thầy trò HLV Mai Đức Chung đã hạ cánh ở Aukland. Đội sau đó tiếp tục di chuyển đến Napier.

Theo kế hoạch, ngày 10/7 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển New Zealand tại đây. Trên bảng xếp hạng FIFA, New Zealand ở vị trí 26, cao hơn 6 bậc so với Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung và các học trò trải qua chặng đường khá dài để tham dự World Cup 2023. (ảnh Anh Thư)

Bốn ngày sau trận đấu trên, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp một đối thủ khác mạnh hơn là Tây Ban Nha. Hai trận đấu này được xác định là cữ dượt quan trọng để thầy trò HLV Mai Đức Chung chuẩn bị cho World Cup 2023. Thông qua đó, Huỳnh Như và các đồng đội cũng thích ứng với điều kiện thời tiết, khí hậu, làm quen trước những đối thủ mạnh.

Những hình ảnh đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam trên hành trình dự World Cup

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam được BTC bố trí ở tại khách sạn Rydges, có sân tập riêng cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ ngày 22/7, Hà Lan ngày 27/7 và Bồ Đào Nha ngày 1/8.