Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khung cảnh ngày đầu tiên đi học tại một trường mẫu giáo đã khiến cộng đồng mạng được phen cười chảy nước mắt. Trong video, các bé khóc lóc, giằng co, bám chặt lấy bố mẹ, còn các cô giáo thì mồ hôi nhễ nhại, vất vả kéo từng em vào lớp. Có bé vừa được đưa vào lớp mầm, lập tức chạy ngược ra cửa. Có bé ngồi bệt dưới đất, không chịu buông tay bố mẹ. Khung cảnh hỗn loạn ấy vừa hài hước, vừa khiến nhiều người thương cảm cho sự kiên nhẫn và nỗ lực của các cô giáo mầm non.

Không ít ý kiến cho rằng, một trong những lý do khiến tình hình thêm căng thẳng là việc phụ huynh đứng lại quá lâu. Khi thấy bố mẹ còn quanh quẩn trước cửa lớp, nhiều bé càng khóc dữ dội, đòi về nhà. Các cô giáo, thay vì có thể tập trung dỗ dành và giúp bé làm quen với lớp học, lại phải vật lộn giữa việc kéo trẻ vào lớp và trấn an tâm lý. Một số phụ huynh “thương con khóc” mà chần chừ, không nỡ rời đi, vô tình làm cho buổi tựu trường trở thành thử thách lớn đối với cả trẻ, bố mẹ và giáo viên.

Những hình ảnh hài hước ngày đầu năm học mới của trẻ mầm non. (Ảnh cắt từ clip)

Làm sao để giúp con hòa nhập khi đi mẫu giáo?

Việc trẻ khóc lóc, sợ hãi trong ngày đầu tiên tới trường mầm non là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, có nhiều cách để phụ huynh hỗ trợ, giúp bé nhanh chóng làm quen với môi trường mới.

Chuẩn bị tâm lý từ trước: Trước ngày khai giảng hoặc ngày tựu trường, bố mẹ có thể kể cho bé nghe những câu chuyện vui về trường lớp, thầy cô và bạn bè. Hãy mô tả lớp học như một nơi có nhiều trò chơi thú vị, có cô giáo mầm non hiền lành, có bảng cửu chương, tranh ảnh, và bạn bè cùng lứa tuổi. Nếu có thể, nên dẫn bé đi tham quan ngắn trường trước ngày nhập học, để bé làm quen với không gian.

Tạo thói quen sinh hoạt giống ở trường: Tại trường mẫu giáo, các bé sẽ có giờ ăn, giờ ngủ, giờ học tập và giờ vui chơi khá cố định. Bố mẹ nên tập cho con làm quen với nề nếp này ở nhà, ví dụ: đi ngủ đúng giờ, tự xúc ăn, tập tô màu trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ giúp trẻ không bị quá bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới.

Đưa con đi học một cách dứt khoát: Trong ngày đầu nhập học, phụ huynh nên động viên con bằng lời nói tích cực, sau đó bàn giao bé cho cô và rời đi nhanh chóng. Việc nán lại lâu có thể khiến trẻ càng bám chặt hơn. Sự kiên định của bố mẹ sẽ giúp bé hiểu rằng đi học là việc bình thường, giống như bố mẹ đi làm mỗi ngày.

Phối hợp chặt chẽ với giáo viên: Các cô giáo mầm non thường có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ trẻ mới đi học. Bố mẹ nên tin tưởng và trao đổi thường xuyên với cô về tình hình của bé. Ví dụ: bé thích trò chơi gì, có thói quen ngủ trưa ra sao, hay có cần mang theo món đồ quen thuộc nào (gấu bông, bình nước…). Sự phối hợp này sẽ giúp trẻ nhanh chóng thích nghi.

Tạo niềm vui khi đi học về: Khi bé tan học, hãy hỏi con về những điều thú vị đã trải qua trong lớp, khen ngợi những cố gắng nhỏ như “hôm nay con đã ngồi nghe cô kể chuyện”, “con đã làm quen với một bạn mới”. Việc này sẽ khích lệ tinh thần học tập, khiến bé mong chờ tới lớp vào ngày hôm sau.

Lời nhắn gửi đến phụ huynh

Ngày đầu đi học ở trường tiểu học hay mẫu giáo đều là một bước ngoặt lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Những giọt nước mắt, tiếng khóc nức nở không phải là dấu hiệu xấu, mà chỉ đơn giản là phản ứng tự nhiên của bé trước một môi trường lạ. Điều quan trọng nhất là bố mẹ cần kiên nhẫn, đồng hành và đặt niềm tin vào thầy cô.

Khi biết cách chuẩn bị chu đáo và phối hợp hợp lý, ngày đầu đi học sẽ không còn là “cơn ác mộng” với cả phụ huynh lẫn các cô giáo, mà sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, mở ra hành trình mới đầy hứng khởi trong năm học mới.