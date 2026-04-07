Sáng nay (7/4), Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử đối với các bị cáo Lê Quang Thung - nguyên quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam; Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai - cùng 20 đồng phạm, liên quan đến sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Các bị cáo bị truy tố về các tội: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Để phục vụ công tác xét xử, tòa án cũng đã triệu tập 93 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng hơn 30 luật sư tham gia tố tụng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7/4 đến 10/4, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM - làm chủ tọa.

8h00, bà Nguyễn Thị Như Loan được đưa đến toà.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai có mặt tại toà

Bị cáo liên tục trao đổi với luật sư trước khi diễn ra phiên xét xử