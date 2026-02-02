Truy tố cựu Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Chủ tịch Tập đoàn Cao su Việt Nam bị cáo buộc nhận 3 triệu USD

Ngày 2/2, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam , Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị truy tố về hai tội "nhận hối lộ" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; còn ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) bị truy tố tội "nhận hối lộ".

Bị can Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM); Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM), bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu HĐQT Công ty Việt Tín) bị truy tố về tội "đưa hối lộ" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu), bị can Thung thỏa thuận, thống nhất với bị can Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về việc Tập đoàn Cao su sẽ chuyển nhượng khu đất cho Linh, Dừa.

Hai bên thỏa thuận, Linh và Dừa, thành lập Công ty Phú Việt Tín, chuyển nhượng vốn góp nhưng bản chất là chuyển nhượng 99% giá trị khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá. Sau đó, ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín; đề nghị UBND TPHCM thu hồi, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để thực hiện dự án.

Từ đó, chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty Phú Việt Tín, tạo điều kiện cho công ty của Linh, Dừa nắm quyền chi phối Công ty Phú Việt Tín.

Cáo trạng nêu, trước khi nghỉ hưu, ông Thung nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) tiếp tục tạo điều kiện cho Linh, Dừa được nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua thẩm định giá, đấu giá. Ông Thung bị cáo buộc đã nhận 3 triệu USD (nhưng mới nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD).

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai thâu tóm, rồi chuyển nhượng

Cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Như Loan bắt đầu thâu tóm khu "đất vàng" thông qua việc mua bán vốn góp tại doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH Phú Việt Tín.

Để thực hiện hành vi, bà Loan đại diện Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng hứa chuyển nhượng, đặt cọc, sau đó thâu tóm 100% vốn góp từ các nhóm cổ đông và hai doanh nghiệp nhà nước (Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa) với tổng giá vốn khoảng 460,9 tỷ đồng (đã bao gồm tiền sử dụng đất nộp thay). Tuy nhiên, trước khi chính thức hoàn tất thủ tục sở hữu 100% vốn góp, tháng 9/2014, bà Loan đã ký thỏa thuận chuyển nhượng lại dự án cho đối tác khác.

Các bị can trong vụ án.

Đến tháng 11/2014, việc chuyển nhượng 100% vốn tại Phú Việt Tín cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng và Công ty CP Biệt thự Thành phố (thuộc Tập đoàn Novaland) được thực hiện với tổng giá trị thanh toán hơn 846 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, hành vi của bà Loan và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Loan hưởng lợi và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 297,8 tỷ đồng.

Bị can Lê Quang Thung với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su được giao quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước là Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn nhưng chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho nhà nước số tiền 542 tỷ đồng.

Các bị can Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TPHCM và bị can Đào Thị Hương Lan, cựu giám đốc Sở Tài chính TPHCM vì động cơ vụ lợi, đã thực hiện hành vi sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Hiện bà Đào Thị Hương Lan bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã.