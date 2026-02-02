Ngày 2/2/2026, Vụ 3 - VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ", xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, và các đơn vị có liên quan.

Cụ thể, bị can Lê Quang Thung, cựu quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao-su Việt Nam bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

2 bị can Lê Y Linh, cựu Chủ tịch đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Hoa Sen Vàng và Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

11 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong đó, có bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Bị can Trần Khắc Chung, cựu Kiểm soát viên phụ trách chung tại Tập đoàn Cao-su bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Bị can Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai - Ảnh: Bộ Công an Bị can Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai - Ảnh: Bộ Công an

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu), TPHCM, các bị can tại Tập đoàn cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền hơn 542,7 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thoả thuận nhận 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng) và thực tế đã 2 lần nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa để bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Linh, Dừa trái pháp luật.

Với vai trò Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su được giao quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước là Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, đã chỉ đạo cấp dưới thuộc Tập đoàn Cao su, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 542,7 tỉ đồng.