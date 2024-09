Công văn 2038/TLĐ-QHLĐ về việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra có nêu rõ, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động nắm bắt tình hình và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất, đến tận tay các gia đình người lao động bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Đồng thời, chủ động có văn bản đề nghị Quỹ Tấm lòng vàng hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (theo quy định của Quỹ) cho đối tượng cụ thể như sau:

- Hỗ trợ 10 triệu đồng/người đối với Đoàn viên, người lao động bị thiệt mạng do ảnh hưởng của bão

- Hỗ trợ mức từ 1-5 triệu đồng/người đối với Đoàn viên, người lao động bị thương nặng phải nằm viện điều trị

- Hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng/trường hợp (từ nguồn tài chính tích lũy chỉ thường xuyên) đối với những địa phương, ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số 3 căn cứ mức độ thiệt hại về tài sản (nhà cửa bị tốc mái, lũ cuốn trôi, sạt lở, nhà cửa bị hư hỏng cần sửa chữa ngay...) để đoàn viên, người lao động khắc phục hậu quả, ổn định đời sống

Ngoài ra, đối với những địa phương, ngành không cân đối được nguồn thì có văn bản gửi Tổng Liên đoàn đề nghị hỗ trợ theo thực tế (nội dung văn bản đề nghị nêu rõ đối tượng, mức độ thiệt hại và mức hỗ trợ cụ thể).

Tại Công văn này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn khẩn trương, triển khai, thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

Người lao động bị thiệt hại do bão số 3 có được hỗ trợ từ công ty/công đoàn công ty?

Khoản 2 Điều 6 Bộ luật Lao động 2019 đã quy định chi tiết nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Cụ thể:

- Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;



- Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động;



- Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc;...



Như vậy, trong các nghĩa vụ của người sử dụng lao động, thì việc hỗ trợ cho người lao động bị thiệt hại do thiên tai là không bắt buộc. Và việc người lao động bị thiệt hại do bão số 3 có được hỗ trợ từ công ty hay không phụ thuộc vào quyết định của công ty.



Bên cạnh đó, theo khoản 1.3 Điều 6 Quy định ban hành kèm Quyết định 4290/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định về việc chi tài chính tại công đoàn cơ sở, công đoàn chi thăm hỏi, trợ cấp trong trường hợp đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn do rủi ro, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng chất độc màu da cam gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản.



Mức chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.



Có thể thấy, người lao động bị thiệt hại do bão số 3 có thể được xem xét hỗ trợ từ công đoàn. Tùy vào tình hình tài chính công đoàn mà người lao động có thể được hỗ trợ do ảnh hưởng sức khỏe, thiệt hại về tài sản.