Những điều thú vị về 'bom tấn' đình đám Fast & Furious X

Hai phản diện “lạ mà quen”

Trong Fast X, cái tên mới nhất sẽ đe dọa đến sự an nguy của gia đình và bạn bè của Dom được hé lộ là Dante Reyes do tài tử Jason Momoa thủ vai. Nội dung của phần phim này sẽ liên quan mật thiết đến Fast Five (2011), trong đó Dante Reyes chính là con trai của trùm ma túy Hernan Reyes (Joaquim de Almeida). Động cơ của Dante là báo thù. Nợ máu phải trả bằng máu. Tài sản, danh tiếng và gia đình của hắn đã bị hủy hoại bởi nhóm của Dom. Và giờ đây, hắn quay trở lại để làm điều tương tự. Thông minh và điên loạn, Dante đã chờ đợi nhiều năm để tung ra những đòn khốc liệt nhất. Nam diễn viên Jason Momoa rất hào hứng chia sẻ anh đã tự mình thực hiện nhiều pha nguy hiểm trong Fast X.

Đặc biệt, Dante không tới một mình. Lần này, hắn bắt tay với kẻ khủng bố mạng khét tiếng Cipher (Charlize Theron) để hạ gục Dom. Cipher chính là thiên tài tội phạm của The Fate of the Furious và đứng sau nhiều âm mưu trong các phần phim Fast khác. Và cho đến F9, Cipher đã bị đánh bại một lần nữa, thế nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết. Ở phần phim thứ 10 lần này, khán giả sẽ tiếp tục gặp lại ác nhân này cùng với những âm mưu hoàn toàn mới.

Lý do Jakob quay lại gia đình Dom

Em trai của Dom là Jakob (John Cena) từng được Cipher chiêu mộ về phe tội phạm trong F9, tuy nhiên nghĩa tình gia đình vẫn chiến thắng cái ác. Do đó Fast X chứng kiến Jakob trở lại để sát cánh cùng gia đình. Trong Fast X, Jakob đóng một vai trò quan trọng: bảo vệ Little Brian.

Gia đình Toretto đã trở thành mục tiêu của Dante và con trai của Dom chính là điểm yếu mà Dante có thể lợi dụng. Dom nhờ đến sự trợ giúp của Jaokob để bảo vệ Brian bởi anh không muốn đặt thêm em gái Mia vào tầm ngắm nguy hiểm đó. Từng là một điệp viên và là một kẻ thù rất có năng lực trong F9, Jakob chắc chắn sẽ trở thành người chú tuyệt vời của Little B.

Sự hội tụ các nhân vật cũ - mới

“Captain Marvel” Brie Larson là cái tên mới tiếp theo sẽ góp mặt trong Fast X. Nhân vật Tess của nữ diễn viên được cho là một đặc vụ sẽ sát cánh cùng Dom và gia đình. Ngoài Jason Momoa và Brie Larson, bộ phim lần này có Alan Ritchson tham gia với vai Đặc vụ Aimes – vai trò lãnh đạo mới của tổ chức đặc vụ Mr. Nobody. Đặc vụ chính phủ bí ẩn này của Russell lần đầu tiên được giới thiệu trong Furious 7, tiếp tục xuất hiện trong The Fate of the Furious và cả F9.

Bên cạnh đó, người đẹp Daniela Melchior sẽ lần đầu đến với thương hiệu Fast & Furious cùng vai nữ quái xế Isabel có liên hệ với quá khứ của Dom. Isabel cũng đã từng là một tay đua đường đó, được dự đoán là sẽ có mối liên hệ với những câu chuyện ở Fast Five.

Fast X cũng đánh dấu sự tái ngộ của những cái tên quen thuộc: Michelle Rodriguez trong vai vợ của Dom Letty Ortiz, Roman Pearce (Tyrese Gibson), Tej Parker (Chris "Ludacris" Bridges), hacker Ramsey xinh đẹp (Nathalie Emmanuel), Jordana Brewster trong vai Mia Toretto, Deckard Shaw của Jason Statham, Han Lue (Sung Kang) hay Rita Monreno trong vai người bà đáng kính của Dom. Người phụ nữ quyền lực Magdalene "Queenie" Shaw, mẹ của Deckard, Owen và Hattie Shaw được đóng bởi Helen Mirren cũng trở lại. Nữ rapper Cardi B cũng sẽ trở lại với Fast X sau màn cameo ấn tượng trong F9.

Ngoài ra Scott Eastwood, nam diễn viên từng gây ấn tượng mạnh trong phần phim thứ tám với vai Little Nobody cũng sẽ trở lại sau khi vắng mặt trong phần 9.