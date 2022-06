Những điều tệ hại mà bạn phải đối mặt nếu bỏ bữa tối trong 30 ngày

Bữa tối quả thực là bữa ăn ảnh hưởng cực lớn đến cân nặng của chúng ta. Bởi sau khi ăn tối, chúng ta thường lên giường đi ngủ, khiến lượng calo vừa nạp vào người không được tiêu thụ. Dẫn đến tích mỡ bụng, tăng cân nhanh.

Đó là lý do vì sao bữa tối trở thành "bữa ăn đáng ghét" nhất trong ngày, hội chị em thường dùng đủ cách để từ bỏ nó. Tuy nhiên, bỏ bữa tối liệu có lành mạnh, có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho cơ thể hay không? Dưới đây là câu trả lời dành cho bạn.

30 ngày kiên quyết bỏ bữa tối, cơ thể có 5 sự thay đổi

1. Cân nặng giảm rõ rệt

Nếu bạn nhất quyết bỏ ăn tối, không ăn vặt sau 7h tối bạn sẽ thấy mình giảm cân rõ rệt. Nguyên tắc giảm cân rất đơn giản: Tiêu thụ càng ít calo sẽ giúp bạn giảm được số kg thừa, và bỏ bữa tối là một cách dễ dàng để giảm cân.

2. Bạn sẽ bị mất ngủ

Bỏ bữa tối thực sự có thể khiến bạn mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc do cơn đói cồn cào. Điều này ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi bình thường của cơ thể. Ngày hôm sau bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, thiếu tập trung, thậm chí có thể dẫn đến việc bạn ăn quá nhiều vào bữa sáng.

3. Có thể khiến bạn bị suy giảm trí nhớ

Những người thường xuyên bỏ bữa tối dễ bị suy giảm chức năng não bộ khiến tinh thần sa sút, không thể tập trung, giảm trí nhớ. Lý do là bởi việc bỏ bữa tối sẽ khiến cơ thể có nguồn năng lượng thấp, đường huyết tụt, não bộ sẽ không nhận được đủ năng lượng để duy trì chức năng của nó.

4. Cơ thể bị suy giảm sức đề kháng

Bỏ qua bữa tối dễ gây hạ đường huyết quá mức, khiến các cơ quan nội tạng không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, do đó sức đề kháng của cơ thể cũng suy giảm.

Đặc biệt ở lứa tuổi trung niên và người cao tuổi, nếu cơ thể không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì sẽ khiến cơ thể xuống sức, mệt mỏi rất rõ rệt.

5. Tổn thương niêm mạc dạ dày

Bỏ ăn tối khiến cơ thể cảm thấy đói, đồng thời dạ dày tiết ra một lượng lớn axit dạ dày, số axit này rất dễ làm tổn thương niêm mạc dạ dày, không có lợi cho việc duy trì hệ thống tiêu hóa.

Đặc biệt đối với những người làm việc ngoài giờ, thiếu dinh dưỡng trong bữa tối dễ gây tụt huyết áp, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và học tập vào ngày hôm sau.

Thậm chí, tình trạng viêm dạ dày diễn ra trong một thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Vậy rốt cục chúng ta có nên bỏ bữa tối không?

Theo bà Shilpa Singh, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng từ Bệnh viện Fatima, Lucknow, Ấn Độ: Thay vì bỏ bữa tối, bạn nên thay thế bằng một bữa ăn nhẹ sẽ tốt hơn. Chỉ nên ăn tối no 7 phần nghĩa là ăn no vừa đủ, không còn cảm thấy đói, cũng không thấy quá căng bụng. Một cuộc khảo sát đối với nhiều người sống lâu trăm tuổi đã chỉ ra rằng cách để kéo dài tuổi thọ là chỉ ăn đến "7 phần no" mỗi bữa. Nguyên tắc ăn này có thể giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan nội tạng, có lợi hơn cho quá trình trao đổi chất.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ rằng bạn nên ăn tối trước khi ngủ 3 tiếng. Ví dụ nếu bạn đi ngủ lúc 11h đêm thì cần có thói quen ăn tối lúc 8-9 giờ tối. Nên ăn tối vào lúc 5 đến 7 giờ tối là thích hợp nhất. Nếu ăn tối quá muộn sẽ làm tăng gánh nặng cho quá trình tiêu hóa và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Rau xanh, trái cây, trứng luộc, đậu phụ... là những lựa chọn tốt cho bữa tối, bạn cũng có thể ăn một lượng nhỏ thịt, nhưng cá và thịt nạc sẽ tốt hơn.

https://afamily.vn/nhung-dieu-te-hai-ma-ban-phai-doi-mat-neu-bo-bua-toi-trong-30-ngay-20220609200822143.chn