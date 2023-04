Những điều các cặp đôi yêu đương đừng 'lỡ miệng' nói ra, rất dễ tan vỡ mối quan hệ

Những câu nói đôi khi tưởng chừng như vô ý lại có thể châm ngòi cho mâu thuẫn bùng phát trong mối quan hệ yêu đương hay đã kết hôn. Dù hai bên thấu hiểu nhau đến đâu, thân mật đến thế nào thì các bạn cũng nên để ý kỹ càng lời ăn tiếng nói của mình.

Bởi vậy, trong mối quan hệ tình cảm, có những chủ đề sau đây, các bạn đừng tùy tiện nói ra.



1. Luôn đe dọa chuyện chia tay

Chuyện này phụ nữ mắc phải nhiều hơn đàn ông. Khi cả hai xích mích, họ sẽ đưa việc chia tay ra để đe dọa. Họ cho rằng điều này sẽ khiến đối phương phải cúi đầu, chịu thua.

Bạn nên nhớ, dù mâu thuẫn lớn đến cỡ nào cũng đừng quá tức giận mà nói ra lời chia tay. Khi yêu thì họ có thể chịu đựng, dỗ dành mình nhưng sự chịu đựng đó chẳng thể tồn tại được quá dài lâu đâu. Cuối cùng, không phải bạn mà chính đối phương sẽ biến điều này thành sự thật đấy. Khi mâu thuẫn hãy bình tĩnh và giải quyết êm đẹp.

Ảnh minh họa.

2. Chê bai gia đình đối phương

Mỗi người đều có điểm mấu chốt của riêng mình và có lẽ với đàn ông hay phụ nữ, gia đình cũng chính là điểm giới hạn.

Bình thường, bạn có điều không ưng ý về gia đình của anh ấy/cô ấy, bạn lên tiếng trách móc, phê bình hay lên án, đó đều là những hành động vô cùng dại dột. Đối phương chắc hẳn sẽ bùng lên một cơn tức giận và lúc đó, mối quan hệ giữa cả hai khó lòng cứu vãn.

Thay vào đó, bạn nên nói chuyện một cách nghiêm túc và chín chắn với đối phương về vấn đề bạn đang thấy, đang nghĩ nhưng trên một góc độ đơn giản và khách quan.

3. So sánh đối phương với hình mẫu lý tưởng

Nhiều người đang trong một mối quan hệ, sự mới mẻ qua đi, họ bắt đầu cảm thấy người ấy có phần nhàm chán. Lúc ấy, họ sẽ nghĩ tới những điểm chưa được của đối phương, đôi khi còn đưa ra để so sánh với nhân vật hoàn hảo mà họ có hứng thú.

Sự so sánh này mang đến tổn thương vô cùng lớn nếu chẳng may cô ấy/anh ấy phát hiện ra. Ai mà chẳng có cá tính riêng, chẳng ai muốn trở thành nhân vật bị mang lên bàn cân cả và rất có thể chỉ vì sự so sánh này khiến cho mối quan hệ của hai bên rạn nứt.

Ảnh minh họa.

4. Chê bai ngoại hình đối phương

Không có ai trên đời là hoàn hảo cả, ai mà chẳng có những điểm không hài lòng trên cơ thể của mình. Tuy nhiên, bản thân họ không hài lòng thì được, bạn mà mang điều đó đi chê bai, chế nhạo thì kiểu gì mối quan hệ cũng chấm dứt.

Sự chê bai về mặt ngoại hình mang đến tổn thương sâu sắc. Lời chê đó đến từ người yêu/vợ/chồng thì lại càng nhân lên gấp bội nỗi đau.

Bởi vậy, đây chắc chắn là chủ đề cấm kỵ, đừng bao giờ nhắc đến trong mối quan hệ tình cảm.