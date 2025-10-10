Những điểm nhấn trên Ford Territory phiên bản mới

Trong dịp kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Ford chính thức giới thiệu mẫu Ford Territory phiên bản mới với 5 tùy chọn màu sắc ngoại thất bao gồm Trắng, Đen, Bạc, Đỏ và có thêm lựa chọn Xanh khói thời thượng. Mẫu xe mới đã chính thức được giao tới tay khách hàng vào cuối tháng 9/2025.

Ford Territory thuộc trụ cột thiết kế Smart (Thông Minh của Ford) kết hợp với triết lý thiết kế "Sức mạnh của Dòng chảy Năng lượng không ngừng", kết quả là một thiết kế tổng thể mạnh mẽ, hiện đại, nội thất rộng rãi, trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, thông minh hỗ trợ người lái, hướng đến đối tượng khách hàng là các gia đình trẻ và cá nhân độc lập yêu thích sự mới mẻ, trẻ trung, năng động và sang trọng.

Công nghệ mới cho phong cách sống hiện đại

Ford Territory phiên bản mới sở hữu diện mạo hoàn toàn mới ở phần đầu xe, với lưới tản nhiệt được tinh chỉnh, cản trước sau sắc nét, cùng hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full-LED hiện đại, tạo ấn tượng nổi bật khi di chuyển, đồng thời tăng sự tự tin cho người lái trên mọi cung đường.

Bên trong khoang nội thất, yếu tố thoải mái được đặt lên hàng đầu. Ghế ngồi được nâng cấp với phần tựa đầu rộng, êm ái hơn phù hợp cho những hành trình dài. Cổng sạc nhanh USB và Type C bổ sung cho cả hàng ghế trước và sau, có công suất cao hơn so với cổng USB thông thường, giúp sạc điện thoại thông minh hoặc laptop nhanh chóng, tiện lợi dù bạn trên đường đi làm hay du lịch gia đình.

Toàn bộ hàng ghế thứ hai được thiết kế tối đa hướng tới gia đình đặc biệt phần để chân cho chỗ ngồi giữa được làm phẳng với cả sàn xe, giúp cabin phía sau cho dù hai hay ba thành viên gia đình đều có thể ngồi rất rộng rãi, để chân thoải mái và gia tăng sự thư giãn trong các chuyến hành trình dài. Cửa sổ trời toàn cảnh mở ra không gian trải nghiệm và khám phá, mỗi chuyến đi trở thành một hành trình gắn kết cho mọi hành khách.

Ford Territory phiên bản mới duy trì ưu thế về không gian mà khách hàng yêu thích bao gồm khoang hành lý tiêu chuẩn lên đến 448 lít và có thể mở rộng thành 1.422 lít khi gập hàng ghế sau và trang bị hơn 20 hộc đựng đồ rộng rãi.

Đồng thời, Ford Territory còn sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại hàng đầu, hỗ trợ người lái trong các công việc hàng ngày như Hệ thống sạc không dây, Hệ thống kết nối không dây với Apple Carplay và Android Auto, Hệ thống âm thanh giải trí 6 loa (phiên bản Trend) hoặc 8 loa (phiên bản Titanium và Titanium X) với hiệu ứng âm thanh vòm, Hệ thống điều khiển âm thanh trên tay lái, Chìa khóa thông minh với khởi động bằng nút bấm và mở cốp rảnh tay thông minh.

Ford Territory phiên bản mới sử dụng động cơ EcoBoost 4 xi-lanh đạt công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248Nm. Ngoài ra khối động cơ này còn được kết hợp với hệ thống tự động dừng - nổ máy giúp Territory Thế Hệ Mới có thể tự tắt máy trong lúc chờ đèn đỏ hay tắc đường giúp mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Xe cũng sở hữu hộp số tự động 7 cấp sử dụng công nghệ ly hợp kép ướt, loại hộp số được trang bị ở nhiều dòng xe thuộc phân khúc xe cao cấp, mang đến khả năng chuyển số nhanh, vận hành đơn giản và tiết kiệm nhiên liệu.

Khung vỏ Territory được gia cố bằng thép boron, có độ cứng cao được thiết kế để mang đến khả năng giữ nguyên hình dạng ngay cả khi có va chạm, qua đó đảm bảo sự an toàn cho người lái và hành khách ngồi trong xe. Khoảng sáng gầm xe cao, lên đến 190mm mang lại tầm nhìn tốt, giúp người lái tự tin để xử lý những tình huống phức tạp.

Sự trực quan trong tính năng

Ford Territory phiên bản mới được trang bị gương chiếu hậu trong xe tích hợp tính năng truyền hình ảnh trực tiếp độc nhất trong phân khúc, sử dụng camera 2 megapixel để phát video thời gian thực khu vực ngay phía sau xe. Tính năng này mang đến tầm nhìn rõ ràng, không bị cản trở bởi hành lý hay hành khách bên trong. Độ sáng màn hình được điều chỉnh thông minh theo điều kiện ánh sáng xung quanh, trong khi chức năng Dải tương phản động (HDR) của camera giúp cải thiện đáng kể khả năng quan sát ban đêm, nâng cao an toàn khi lái xe.

Lần đầu tiên, Ford Territory phiên bản mới được trang bị FordPass™2,7 – nền tảng kết nối thông minh giúp chủ xe tương tác với phương tiện theo cách chưa từng có trước đây. Với FordPass™, người dùng có thể khóa/mở xe từ xa, lên lịch khởi động xe tự làm ấm hoặc mát khoang lái, kiểm tra mức nhiên liệu và nhận thông báo tình trạng xe. Tất cả chỉ bằng thao tác trên điện thoại thông minh.

An toàn chủ động

Ford Territory được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến Ford Co-Pilot 360TM nâng tầm trải nghiệm lái và mang đến sự an toàn tối đa cho người sử dụng xe. Gần 20 tính năng an toàn vượt trội tiêu biểu đã được trang bị trong Ford Co-Pilot 360. Đây là các tính năng hàng đầu, trở thành tiêu chuẩn thông minh trên các phương tiện cao cấp, trong đó bao gồm:

- Phanh tự động khẩn cấp giúp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu va chạm với phương tiện phía trước và người đi bộ.

- Hệ thống Kiểm soát hành trình thích ứng duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước, tự động điều chỉnh tốc độ và phanh khi cần thiết.

- Kiểm soát giữ làn trung tâm: tính năng hoàn toàn mới trên phiên bản Ford Territory mới, cho phép xe chủ động duy trì vị trí ở trung tâm làn đường, nâng cao sự tự tin khi di chuyển.

- Camera 360° mang đến góc nhìn rõ ràng xung quanh xe, giúp người lái tự tin trong không gian hẹp hoặc bãi đỗ xe đông đúc. Ngoài ra, camera 360 độ của Ford Territory còn được tích hợp nhiều chức năng cực kỳ hữu dụng như tự động kích hoạt khi tốc độ xe dưới 15 km/h hoặc chức năng mở rộng góc quan sát khi xi nhan giúp chiếc xe dễ dàng di chuyển trong bãi xe đông đúc hay đi qua những khúc cua chật hẹp.

- Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau giúp phát hiện và cảnh báo khi có xe ở điểm mù hoặc phương tiện di chuyển ngang phía sau khi lùi.

- Hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa. Sử dụng cảm biến tích hợp trong đèn hậu, Hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa có thể cảnh báo người lái bằng âm thanh và hình ảnh khi phát hiện có xe ở làn đường kế bên đang đi đến có thể va chạm nếu người lái mở cửa, từ đó giúp giảm thiểu những trường hợp va chạm đáng tiếc do bất cẩn khi mở cửa.

- 6 túi khí bảo vệ tối đa cho cả người lái và hành khách, tăng cường an toàn trong trường hợp xảy ra va chạm.

Ngoài ra, Territory Thế hệ Mới còn có các công nghệ khác như: Hệ thống Cảnh báo lệch làn và duy trì làn đường, Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp, Hệ thống cân bằng điện tử của Bosch thế hệ 9 mới nhất, v.v. để đảm bảo an toàn đối đa cho người lái và hành khách trên xe.

Giá bán lẻ khuyến nghị (đã bao gồm VAT) cho các phiên bản của Ford Territory Mới:

Ford Territory Trend: 762.000.000 VNĐ

Ford Territory Titanium: 840.000.000 VNĐ

Ford Territory TitaniumX: 896.000.000 VNĐ

Ford Territory Trend – Xanh khói: 770.000.000 VNĐ

Ford Territory Titanium – Xanh khói: 848.000.000 VNĐ

Ford Territory TitaniumX – Xanh khói: 904.000.000 VNĐ