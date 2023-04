Những dấu hiệu "quá sức" cần chú ý khi tập luyện thể thao

Những dấu hiệu tập luyện "quá sức" mà bạn không nên chủ quan

Tập luyện thể dục, thể thao là thói quen lành mạnh, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi tập luyện thể dục, thể thao, não bộ của con người sẽ sản sinh hormone được gọi là endorphine, loại hormone này giúp mang lại cảm giác sảng khoái và tinh thần phấn chấn. Tuy nhiên, tùy thuộc vào độ tuổi, thể trạng của cơ thể, mỗi người sẽ có một ngưỡng thể lực khác nhau, đôi khi chính vì cảm giác sảng khoái khiến bạn tập luyện cường độ quá cao so với ngưỡng cho phép và không chú ý đến những "tín hiệu" cơ thể gửi đến cần bạn chú ý điều chỉnh, nghỉ ngơi hợp lý.

Thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, hạ đường huyết, cơ thể mệt mỏi dù vẫn duy trì ăn uống, nghỉ ngơi như thường lệ là những "tín hiệu" cơ thể cần bạn điều chỉnh mật độ tập luyện hợp lý hơn để tránh gây những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.

Ngoài ra, trong quá trình tập luyện, bạn cũng nên lưu ý những cơn đau nhức kéo dài. Thông thường, đau nhức khi tập thể dục, chơi thể thao là một dạng điều hòa cơ bắp, sẽ biến mất sau vài ngày khi cơ thể quen dần. Nhưng nếu tình trạng này trở nên dai dẳng và có chiều hướng tệ đi, đó là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang "quá tải", về lâu dài sẽ dẫn tới suy yếu cơ – xương, loãng xương, gãy xương, phá cơ,…

Những dấu hiệu kể trên không phải hiếm gặp ở những người tập luyện thể dục thể thao, nhưng nếu chủ quan sẽ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe. Để khắc phục tình trạng trên, ngoài việc điều chỉnh cường độ tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý cho cơ thể phục hồi, người tập thể thao cũng cần chú ý bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cả trước, trong và sau quá trình luyện tập. Bởi lẽ, dinh dưỡng chính là nền tảng, là "nhiên liệu" quan trọng quyết định sức khỏe lẫn khả năng phục hồi của cơ thể.

TPBVSK Siberian Super Natural Sport – Hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho người tập luyện thể dục thể thao

Siberian Wellness là một trong những thương hiệu sản xuất các sản phẩm bảo vệ sức khỏe với nguồn nguyên liệu thảo mộc tinh sạch từ vùng Siberia (Nga) – nơi được thiên nhiên ban tặng hệ thực vật phong phú, tinh sạch, giàu dưỡng chất và ít bị tác động bởi con người. Với lịch sử hoạt động hơn 26 năm, Siberian Wellness đã phát triển hơn 300 sản phẩm, được tin dùng khắp 60 quốc gia, bao gồm cả những thị trường vốn khắt khe như châu Âu.

Trong "hệ sinh thái" các sản phẩm của Siberian Wellness, TPBVSK Siberian Super Natural Sport là dòng sản phẩm được "thiết kế" riêng cho những người luyện tập. Kể từ khi ra mắt đến nay, dòng sản phẩm này đã trở thành một trong những giải pháp tăng cường sức khỏe hiệu quả và tiện lợi được dân thể thao và các "tín đồ" tập luyện tin dùng.

Trong đó, TPBVSK Super Natural Sport Mega Essentials là sản phẩm góp phần bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu như: vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin B12, sắt, kẽm, selen… từ đó hỗ trợ tăng cường sức khỏe và sức đề kháng, giúp hỗ trợ củng cố hàng rào miễn dịch cho cơ thể, hạn chế nguy cơ mắc bệnh, nhiễm trùng.

Đối với những người tập luyện có chỉ số đường huyết bất thường, TPBVSK Super Natural Sport Chromlipaza với chiết xuất từ mướp đắng, rễ sâm Siberia và trà xanh giúp hỗ trợ cải thiện chỉ số đường huyết, từ đó hỗ trợ duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định.



Riêng với TPBVSK Siberian SuperNatural Sport Glucosamine and Chondroitin, sản phẩm có chứa Glucosamine và Chondroitin Sulfate – hai hoạt chất an toàn và hiệu quả giúp hỗ trọ tăng cường khả năng vận động của khớp, hỗ trợ hạn chế quá trình thoái hóa khớp. Ngoài ra, đối với các chấn thương do tập luyện với cường độ cao, Glucosamine và Chondroitin Sulfate hỗ trợ giảm đau, kích thích cơ thể sản sinh sụn mới.



Ngoài ra, dòng Siberian Super Natural Sport còn có TPBVSK Super Natural Sport L-Carnitine. Đây là sản phẩm bổ sung L-Carnitine, giúp hỗ trợ chuyển hóa chất béo để giải phóng năng lượng ở những người tập luyện thể thao.



Tìm hiểu thêm về các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Siberian Wellness tại:

Website: https://vn.siberianhealth.com/vn/

Đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HH-N01 Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3783.6033

Khuyến cáo: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.