Trong đám cưới, chủ rể Minh Đạt gây ấn tượng khi thổi sáo bài "My heart will go on" tặng cô dâu. Midu cũng gây xúc động khi nhắn nhủ đến chồng: "Em tin rằng giữa thế giới bao la rộng lớn này sẽ có một người đặc biệt dành riêng cho mình, đang ở đâu đó và chờ đến ngày hội ngộ cùng em. Cho đến ngày em gặp anh trên con tàu định mệnh đó, em nhận ra con đường mình đang đi, sự kiên nhẫn chờ đợi hạnh phúc của mình tất cả là để được ở bên anh, một nửa của cuộc đời mình".