Những cuộc tình sớm nở tối tàn của làng giải trí Hàn

Cũng giống như các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, không phải lúc nào các ngôi sao chính cũng có cái kết có hậu và không phải chuyện tình nào của họ cũng viên mãn. Ngoài đời thật, các diễn viên nổi tiếng cũng từng trải qua những câu chuyện tình yêu ngắn ngủi như vậy.

Có những chuyện tình vừa công khai đã ngay lập tức kết thúc vì những áp lực vì sự nổi tiếng hay thời gian.

Song Hye Kyo - Hyun Bin

Trước khi nên duyên vợ chồng cùng đám cưới viên mãn với Son Ye Jin, Hyun Bin từng có chuyện tình ngắn ngủi với Song Hye Kyo vào năm 2008. Tình yêu đã nảy nở khi cả hai cùng xuất hiện trong bộ phim lãng mạn "The World That They Live In".

Thời điểm có thông tin hẹn hò, công ty quản lý của cả hai đã lên tiếng xác nhận tin đồn và cho biết hai ngôi sao hàng đầu đang trong mối quan hệ tình cảm.

Đáng tiếc, mối quan hệ của Hyun Bin và Song Hye Kyo không kéo dài được lâu và tan vỡ khi nam diễn viên lên đường nhập ngũ.

Công ty quản lý của Hyun Bin đã đưa ra một thông báo về việc chia tay, với lý do nguyên nhân khiến họ tan vỡ là do lịch trình bận rộn và sự chú ý quá lớn của công chúng.

Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung

Fan hâm mộ đã vô cùng yêu thích những phản ứng hóa học của Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk trong "Weightlifting Fairy Kim Bok Joo".

Vài tháng sau khi bộ phim kết thúc, cả hai đã thông qua công ty quản lý xác nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng đã xuất hiện tin đồn bộ đôi quyết định chia tay vì lịch trình bận rộn.

Ngay sau đó, công ty quản lý YG Entertainment của Lee Sung Kyung đã xác nhận rằng: “Đúng là cả hai đã chia tay".

Lee Dong Wook và Bae Suzy

Sau khi kết thúc mối quan hệ kéo dài hai năm với Lee Min Ho vào năm 2017, Bae Suzy đã hẹn hò với mỹ nam Lee Dong Wook vào tháng 3 năm 2018. Vào thời điểm đó, truyền thông cho biết rằng cặp đôi đã gặp nhau tại một buổi họp mặt riêng tư và bắt đầu quen biết nhau.

Công ty quản lý của cả hai là King Kong Starship và JYP Entertainment cũng lên tiếng xác nhận tin tức hẹn hò và tiết lộ rằng Bae Suzy và Lee Dong Wook thực sự đang yêu nhau. Trong thông báo của mình, đại diện hai công ty cho biết cặp đôi đang trong giai đoạn đầu của mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, cũng chỉ sau 4 tháng, công ty quản lý của cả hai xác nhận rằng cặp đôi đã đường ai nấy đi. Vì mối tình ngắn ngủi của họ, Bae Suzy được coi là "Taylor Swift phiên bản Hàn".

Lee Min Ho và Park Min Young

City Hunter lên sóng năm 2011 là một trong những bộ phim làm nên tên tuổi của Lee Min Ho, đồng thời cũng là dự án se duyên cho anh và nữ diễn viên Park Min Young.

Thời gian đóng phim cùng nhau khiến cặp đôi diễn viên chính nảy sinh tình cảm. Họ không chỉ giúp đỡ nhau trên phim trường mà còn thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò sau khi lịch trình kết thúc. Sau 1 tháng hẹn hò bí mật, chuyện tình của cả hai đã được cánh săn ảnh đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, cặp đôi chia tay vì lý do muôn thuở là lịch trình bận rộn.

Kai - Jennie

Nam ca sĩ thần tượng của nhóm nhạc EXO và Jennie của BLACKPINK đã có một cuộc tình siêu ngắn.

Hôm 1/1/2019, Dispatch công khai hình ảnh hẹn hò giữa Kai (EXO) và Jennie. Theo thông tin chia sẻ, cả hai đã quen nhau vào tháng 10/2018 khi tham gia các buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang diễn ra ở Paris (Pháp). Sau đó, hai công ty quản lý SM Entertainment và YG Entertainment xác nhận cặp sao đã hẹn hò từ tháng 10/2018.



Chỉ sau khi thông tin hẹn hò của cả hai được công bố, 25 ngày sau cả hai lên tiếng chia tay, kết thúc mối tình ngắn ngủi nhất làng giải trí Hàn.