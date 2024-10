Siêu bão Sandy, 2012: Hình thành nên cơn bão Đại Tây Dương lớn nhất từ trước đến nay với sức gió mạnh trải dài 1448km. Sandy đã ảnh hưởng đến 24 tiểu bang trên toàn bộ bờ biển phía đông nước Mỹ. Tổng cộng 160 người đã thiệt mạng, chủ yếu ở New York và New Jersey. Sông East tràn bờ, gây ngập lụt Hạ Manhattan và một số đường hầm tàu điện ngầm. Hơn 100.000 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy trên khắp Long Island, Brooklyn, Staten Island và Queens. Hơn 2 triệu người mất điện. Sandy là cơn bão mạnh nhất tấn công New York kể từ ít nhất là năm 1700 (Ảnh: REUTERS/Steve Nesius)