Những chiếc bẫy tình yêu bọc đường: Người đàn ông điêu đứng vì bị lừa tiền, lấy phải vợ "ba đời chồng", mắc giang mai, nợ nần

Người ta thường bảo tình yêu không phân biệt tuổi tác và việc tìm kiếm một nửa hạnh phúc ở cái tuổi xế chiều là nhu cầu hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, lòng tin đặt sai chỗ có thể biến giấc mộng "bến đỗ bình yên" thành một cơn ác mộng nghiệt ngã.

Câu chuyện đắng cay của ông Gan, một người đàn ông 60 tuổi đã ly hôn và sống cô độc từ lâu, là một minh chứng xót xa như vậy. Vì nghe theo những lời mật ngọt của "bạn gái tổng tài" trên mạng, ông đã gom góp toàn bộ gia sản, vượt hàng ngàn dặm xa xôi với hy vọng đổi đời, để rồi cuối cùng rơi vào cảnh trắng tay, phải hái rau dại ăn qua ngày.

Viễn cảnh ngọt ngào

Theo thông tin, ông Gan (60 tuổi) vốn là một người đàn ông lận đận, ly hôn từ khi còn trẻ và phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc suốt nhiều năm. Cuộc đời ông tưởng chừng sẽ cứ thế trôi qua trong lặng lẽ cho đến khi ông quen biết một người phụ nữ qua mạng Internet.

Người phụ nữ này tự giới thiệu mình cũng đã ly hôn, hiện là ông chủ của một công ty lớn, có điều kiện kinh tế vô cùng dư dả. Không chỉ có vậy, cô ta còn liên tục bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc ông Gan mỗi ngày và khẳng định đã yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Cô ấy nói rằng cô ấy là một bà chủ lớn, có rất nhiều tiền và sẵn sàng hỗ trợ, nuôi dưỡng tôi!", Ông Gan nhớ lại.

Vì bạn gái ở địa phương khác, để hiện thực hóa giấc mơ chung sống bên nhau, ông Gan đã không ngần ngại thu dọn hành lý, vượt hàng ngàn dặm đường dài để đến quê hương của người tình. Thế nhưng, ngay khi ông vừa bước xuống tàu, kịch bản lừa đảo đã được vạch sẵn. Bạn gái cùng đối tác của cô ta không đưa ông về nhà mà kéo thẳng ông đến trụ sở công ty, ngon ngọt dụ dỗ ông đầu tư mua một loại thảo dược.

Vì quá tin tưởng người yêu, ông Gan đã ký hợp đồng và chi ra số tiền tích cóp 40.000 nhân dân tệ (khoảng 156 triệu VNĐ) không một chút đắn đo. Cô bạn gái vẽ ra viễn cảnh: chỉ trong vòng 3 tháng, công ty có thể giúp ông thu về hơn 100.000 nhân dân tệ. Thậm chí, cô ta còn hứa hẹn sẽ mua tặng ông một căn nhà và một chiếc xe hơi sang trọng tại Thành Đô. Ở tuổi 60, ông Gan ngỡ rằng cuộc đời mình sắp bước sang một trang mới huy hoàng, từ nghèo khó bước thẳng lên đỉnh cao phong độ.

Hiện thực phũ phàng: Bạn gái mất tích, cụ ông phải ăn rau dại sống qua ngày

Giấc mộng giàu sang và hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, thực tế đã giáng cho người đàn ông tội nghiệp một cái tát phũ phàng. Sau khi nộp tiền, ông Gan không hề thấy lợi nhuận đâu, còn bản thân thì rơi vào cảnh cạn kiệt kiệt quệ tài chính.

Nghi ngờ có điều mờ ám, con trai ông Gan đã âm thầm kiểm tra và bàng hoàng phát hiện ra công ty ký hợp đồng bán thực chất đã bị hủy bỏ địa chỉ hoặc có dấu hiệu bất thường. Khi ông Gan cuống cuồng liên lạc với bạn gái để làm rõ thực hư, người phụ nữ này lập tức né tránh, cắt đứt mọi cuộc gặp gỡ với lý do "mẹ phải nhập viện" rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này, ông mới ngã ngửa nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy "tiền mất tình tan".

Không còn tiền lộ phí quay về, lại xấu hổ không dám đối mặt với người thân, ông Gan đành phải bám trụ lại địa phương, sống lay lắt qua ngày bằng cách đi hái rau dại ở các khu đất trống.

Vấn nạn: Các đường dây lừa đảo "hôn nhân chớp nhoáng"

Câu chuyện của ông Gan không phải là cá biệt. Trên thực tế, thị trường mai mối hiện nay đang chứng kiến những góc khuất vô cùng đáng sợ, nơi các tổ chức lừa đảo thông đồng với các "nữ diễn viên" để săn mồi là những người đàn ông độc thân, nhẹ dạ hoặc quá khao khát có một mái ấm gia đình.

Tại khu Huaguoyuan (Quý Dương), cơ quan công an đã triệt phá nhiều công ty mai mối lừa đảo với chiêu thức "hôn nhân chớp nhoáng". Điển hình như các nạn nhân dưới đây:

Anh Huang Hui (33 tuổi, Giang Tây): Chi tổng cộng 308.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ VNĐ) cho một công ty mai mối để cưới một người phụ nữ tên Li. Quá trình diễn ra thần tốc: xem mắt buổi sáng, nộp tiền và làm thủ tục kết hôn ngay buổi chiều. Kết quả, sau khi nhận giấy chứng nhận kết hôn được đúng 2 ngày, người vợ đắt giá bỏ đi biệt tích. Sau khi báo cảnh sát, anh mới ngã ngửa biết vợ mình là kẻ nghiện ngập, hút thuốc, uống rượu và đây đã là lần kết hôn thứ ba của cô ta.

Anh Wang Jun (33 tuổi, An Huy): Chi 216.000 nhân dân tệ để cưới một cô gái qua trung gian. Vừa cưới xong, người vợ liên tục vung tiền bạc, chê bai chồng rồi bỏ trốn. Hóa ra cô ta chỉ lợi dụng việc kết hôn để đào mỏ và tiêu xài.

Anh Wang (37 tuổi, Hồ Bắc): Bỏ ra 283.000 nhân dân tệ để cưới vợ. Sau 5 tháng chung sống trong cãi vã, anh điếng người khi kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy vợ mình dương tính với bệnh giang mai. Cô ta đã kết hôn 3 lần, có 3 đứa con riêng và số tiền nợ nần ngập đầu thực chất là do đi vay tiền để... phẫu thuật thẩm mỹ.

Lời cảnh tỉnh cho những trái tim nhẹ dạ

Các vụ án lừa đảo tình cảm, hôn nhân bị phanh phui cho thấy một mô hình tội phạm có tổ chức cực kỳ tinh vi. Các công ty mai mối "bẩn" thường chia làm hai bộ phận: bộ phận săn lùng những người phụ nữ có lý lịch bất hảo, nợ nần chồng chất, cờ bạc nợ nần để làm "mồi nhử" và bộ phận kết hợp để dụ dỗ các nạn nhân nhẹ dạ. Họ cố tình che giấu các thông tin nghiêm trọng như lịch sử bệnh tật, nợ nần, thói hư tật xấu của đằng gái nhằm thúc đẩy việc ký hợp đồng và thu tiền bất chính. Tổng số tiền lừa đảo của các đường dây này lên tới hàng triệu tệ.

Dù cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã lập tổ công tác đặc biệt, tiến hành thanh tra, xử lý hình sự nhiều đối tượng và đóng cửa hàng loạt công ty mai mối bất hợp pháp, nhưng cuộc chiến bài trừ vấn nạn này vẫn còn rất gian nan do ranh giới mờ nhạt giữa "tranh chấp dân sự" và "lừa đảo hình sự".

Câu chuyện ăn rau dại qua ngày của cụ ông 60 tuổi hay những giọt nước mắt của các chàng trai mất cả tình lẫn tiền là bài học vô cùng đắt giá. Khi bước vào một mối quan hệ, đặc biệt là các mối quan hệ qua mạng có gắn liền với lợi ích vật chất, đầu tư hay yêu cầu chuyển tiền cưới hỏi thần tốc, sự tỉnh táo và lý trí luôn là vũ khí duy nhất để bảo vệ bản thân khỏi những cái bẫy bọc đường. Đừng để sự cô đơn tuổi già hay sự nôn nóng lập gia đình biến mình thành "con mồi" cho những kẻ săn tiền lừa đảo.

Theo 163