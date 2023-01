Những câu chuyện thú vị về mèo

Người dân Ai Cập cổ đại tôn kính và thờ cúng loài mèo như thần linh, bởi họ cho rằng, các vị thần và người cai trị của họ có những phẩm chất giống mèo. Một mặt chúng có thể bảo vệ, trung thành và nuôi dưỡng, mặt khác chúng có thể ngoan cường, độc lập và quyết liệt. Sự sùng bái mèo ở Ai Cập đã lên đến đỉnh cao với việc thờ phụng nữ thần Bastet - vị thần mang hình dáng con người và có đầu mèo. Nữ thần là biểu tượng của hạnh phúc, vẻ đẹp và bảo vệ con người.



Tại một số nước châu Á, người dân coi mèo là vật nuôi cưng trong nhà vì cho rằng nó sẽ mang lại may mắn cho gia chủ. Hay người ta tin rằng nếu một người sinh vào năm con mèo, người đó sẽ có tính cầu toàn, thông minh và nhiều đức tính đáng quý khác.

Nếu là một người yêu thích những chú mèo tinh nhanh hay muốn cảm nhận tình yêu của người Nga đối với loài mèo, quý vị không nên bỏ qua thành phố Zelenogradsk, thuộc tỉnh Kaliningrad, nơi được gọi vui là "Thủ phủ mèo" của nước Nga. Tại đây, mèo có mặt ở mọi ngóc ngách. Chúng không ngại người, thân thiện và thu hút sự chú ý của người dân địa phương cũng như du khách. Du khách có thể bắt gặp hình ảnh mèo ở bất cứ đâu, trên tường nhà hay trong các cửa hàng lưu niệm.

Chị Irina Shiglova - Du khách: "Mèo đáng được mọi người chăm sóc, chúng là liều thuốc chống trầm cảm của chúng ta. Chúng làm tâm hồn chúng ta trở nên thư thái, điều đó thật tuyệt vời".

Cũng xuất phát từ tình yêu đặc biệt dành cho những chú mèo, một cặp vợ chồng tại Ba Lan đã xây dựng hẳn một bảo tàng mèo. Vợ chồng anh Yuri Snevshikov dành phần lớn thời gian sưu tầm những thứ có liên quan đến loài động vật này, rồi chia sẻ với những người có cùng mối quan tâm. Tại đây trưng bày nhiều món đồ mang hình dáng của loài mèo, như chai đựng xà phòng, gối, tranh và các món đồ bằng gốm.

Giờ đây, cũng không khó để tìm thấy những dịch vụ liên quan đến những chú mèo. Như tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, Caturday Cat là một trong những quán cà phê mèo được nhiều thực khách lựa chọn. Bước vào "vương quốc mèo thu nhỏ", những vị khách có thể vừa thưởng thức các loại thức uống ngon miệng, vừa được nhìn ngắm và chơi đùa cùng những con mèo dễ thương. Hiệu quả mà những chú mèo mang lại rất cao trong việc giải toả căng thẳng cho mọi người.

Mèo thần tài Nhật Bản

Nói đến tình yêu mèo thì phải kể đến đất nước Nhật Bản. Và có lẽ nếu nói rằng Nhật Bản là vương quốc của loài mèo thì cũng không sai lắm. Ở đây có: Ngày của mèo, đảo mèo. Rồi nhân vật mèo thần tài, mèo máy mèo Doremon, hay mèo Helo Kitty đều ra đời từ nước Nhật.

Có rất nhiều truyền thuyết về sự ra đời của chú mèo vẫy tay, chú mèo Maneki Neko của Nhật Bản hay còn gọi là mèo thần tài, nhưng chủ yếu chú mèo thần tài đáng yêu này được biết đến thông qua truyền thuyết về một ngôi đền nhỏ có tên là Gotokuji ở trung tâm Tokyo. Tại ngôi đền này, có có hàng trăm tượng Maneki Neko, nhiều hơn bất kỳ ngôi đền hay chùa nào khác.

Ông Hanagata - Khách tham quan: "Ngôi đền này gắn với câu chuyện một chú mèo đã vẫy tay dẫn đường cho một vị lãnh chúa đến nơi an toàn trong cơn bão và vị lãnh chúa đã xây một bức tượng Maneki Neko đến đây để tỏ lòng biết ơn. Sau đó cũng có nhiều người khác cũng mang những bức tượng tương tự đến để ở đây và gửi gắm những lời nguyện cầu cho cuộc sống hạnh phúc và tốt lành.

Những chú mèo Maneki Neko như thế này vốn tượng trưng cho những điều tốt lành đã có từ lâu đời tại Nhật Bản, và cho đến ngày nay thì Maneki Neko vẫn được trưng bày để cầu mong những điều may mắn hay được mua làm quà tặng trong dịp khai trương các cửa hàng.

Trong tên gọi Maneki-Neko, Neko nghĩa là con mèo còn Maneki nghĩa là sự mời gọi, mời chào. Trong đời sống tâm linh của người Nhật Bản, Maneki Neko được coi là biểu tượng của may mắn, đem đến vận may cho gia đình và sự thuận lợi trong kinh doanh của các cửa hàng. Những chú mèo thần tài có thể được chế tác từ nhiều vật liệu khác nhau như gỗ, đá, kim loại nhưng chủ yếu là bằng gốm, sứ cao cấp và thường được đặt ở lối ra vào các nhà hàng hay cửa hàng.

Bà Maiko - Khách tham quan: "Maneki Neko cũng thường được mua làm quà với ý nghĩa cầu chúc cho bạn bè hoặc người thân những điều may mắn".

Thường là những người kinh doanh sẽ đặt Maneki Neko ở cửa hàng để cầu mong hoạt động kinh doanh sẽ luôn thuận lợi. Chú mèo Maneki Neko thường thấy là những chú mèo có chiếc vòng cổ có gắn chuông, đây là hình ảnh quen thuộc vào thời Edo, tức thế kỷ 17 đến 19 tại Nhật Bản, khi đó mèo là một loại vật nuôi đắt tiền và thường được đeo vào cổ một chiếc chuông để không bị lạc mất, tay trái giơ lên và tải phải ôm một thỏi vàng. Sau đó thì có rất nhiều hình dáng mèo Maneki Neko và ý nghĩa cũng khác nhau.

Anh Daisuke Kodakari - Quản lý nhà hàng tại Tokyo, Nhật Bản: "Mèo thần tài hay thường gọi là Maneki Neko thường thấy ở các nhà hàng, là những chú mèo vẫy tay, nếu vẫy tay trái thì có ý nghĩa là mời chào khách hàng, còn nếu vẫy tay phải thì cầu mong tiền tài, bây giờ thì thường hay thấy trưng bày những chú mèo Maneki Neko vẫy tay trái và tay phải thì thường cầm một đồng tiền với mong muốn làm ăn phát đạt".

Màu sắc của những mèo may mắn này cũng rất đa dạng, từ trắng, vàng, đen, … mỗi một màu đều thể hiện những ý nghĩa riêng biệt. Được sử dụng nhiều nhất là mèo Maneki Neko có 3 màu, còn gọi là tam thể, vì được tin tưởng mang lại nhiều may mắn nhất, trong khi đó loại màu trắng với ý nghĩa thuần khiết, loại màu đen mang ý nghĩa cầu sức khỏe và xua đuổi những điều không may.