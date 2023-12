Những bức ảnh hé lộ gia thế trâm anh thế phiệt của Lưu Diệc Phi: Từ bé đã mặc váy Dior, dùng máy tính xách tay

Mới đây, loạt ảnh hồi bé của Lưu Diệc Phi đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Từ nhỏ, Lưu Diệc Phi đã trổ nét vô cùng rõ ràng với khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn cùng khuôn miệng cười rạng rỡ.

Điều này cũng đủ chứng tỏ nhan sắc của Lưu Diệc Phi là "hàng xịn". Không chỉ vậy, điều mọi người quan tâm đó chính là những chi tiết hế lộ gia thế trâm anh thế phiệt của Lưu Diệc Phi.

Qua những bức ảnh chia sẻ, có thể nhận thấy từ bé Lưu Diệc Phi đã được ăn vận như tiểu thư con nhà giàu có. Thậm chí, người đẹp còn được diện váy Dior từ khi còn bé. Trong 1 bức ảnh khác ghi lại được hình ảnh Lưu Diệc Phi sử dụng máy tính xách tay, thời điểm mà máy vi tính còn vô cùng chưa quá phổ biến. Chỉ những chi tiết này thôi cũng đủ thấy Lưu Diệc Phi chính là tiểu thư trâm anh thế phiệt "hàng thật giá thật".

Lưu Diệc Phi lúc bé vô cùng xinh đẹp

Theo nhiều tài liệu ghi nhận, Lưu Diệc Phi không chỉ đơn giản là con gái của một gia đình giàu có mà quan trọng là truyền thống bề thế được duy trì trong nhiều đời.

Bố ruột của Lưu Diệc Phi là An Thiếu Khang - giáo sư tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán và từng là hiệu trưởng của Học viện Khổng Tử tại Pháp. Ông là dịch giả của cuốn tiểu thuyết văn học nổi tiếng thế giới “Nhà thờ Đức Bà Paris” do Nhà xuất bản Văn nghệ Trường Giang phát hành. Ngoài ra, ông An chính là cây bút đứng đằng sau hơn 20 bài báo về văn hóa, giáo dục, giảng dạy và y học của Pháp.

Mẹ Lưu Diệc Phi là Lưu Hiểu Lợi, là nghệ sĩ múa cấp quốc gia. Bà không chỉ nổi tiếng xinh đẹp mà còn vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Mẹ Lưu Diệc Phi nhận được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

Sau khi bố mẹ Lưu Diệc Phi ly hôn, người đẹp theo mẹ sang Mỹ sống. Ở đây, mẹ Lưu Diệc Phi tái hôn cùng một luật sư người Trung Quốc ở Mỹ, đây cũng chính là cha dượng của Lưu Diệc Phi. Được biết, cha dượng của Lưu Diệc Phi là người vô cùng có tiếng trong cộng đồng người Trung Quốc tại Mỹ. Không chỉ giàu có, ông còn nhận được sự kính trọng của nhiều người.

Lưu Diệc Phi sử dụng máy tính xách tay từ khi còn bé

Nhà văn Trần Cửu từng là hàng xóm lúc bé của Lưu Diệc Phi tại Mỹ từng nhắc tới gia cảnh của người đẹp: "Nhà của Lưu Diệc Phi là một tòa kiến trúc hai tầng hoàn toàn bằng gạch trắng. Nhấn mạnh cụm từ ‘hoàn toàn bằng gạch trắng” là bởi đa số những bức tường bên ngoài các ngôi nhà ở Mỹ đều được dựng bằng vật liệu gỗ hoặc nhựa, vậy nên những ngôi nhà có tường lát toàn bộ gạch thế này cho thấy một gia đình có điều kiện cực kỳ khá giả. Tôi biết cha dượng của Lưu Diệc Phi, đó là một người đàn ông trung niên và là một luật sư người Trung Quốc rất đường hoàng chín chắn. Ông ấy vô cùng tốt bụng, thân thiện và rất chăm chỉ".

Bên cạnh đó, ông bà ngoại của Lưu Diệc Phi cũng là 1 tên tuổi lớn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Sau này ông bà về hưu còn các con cháu mỗi người đều có những thành tựu của riêng mình khiến mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Điều đáng nói, những người con gái trong gia đình bà đều cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí, khi chia sẻ cùng phóng viên, Lưu Diệc Phi từng tiết lộ rằng "mình xấu nhất nhà" khiến mọi người không rõ thực hư thế nào. Sau này, hình ảnh của bà ngoại, mẹ và các dì Lưu Diệc Phi được chia sẻ thì người ta mới hiểu tại sao Lưu Diệc Phi lại chia sẻ như vậy.