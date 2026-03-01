Ảnh: Kdrama

Mỗi bộ phim là một câu chuyện độc đáo với dàn diễn viên tài năng, hứa hẹn sẽ mang đến những giờ phút giải trí chất lượng trên màn ảnh nhỏ.

Siren's Kiss: Khi tình yêu là một trò chơi nguy hiểm (phát sóng ngày 2/3)

Mở màn cho đường đua phim truyền hình tháng 3 là Siren's Kiss, một tác phẩm được chuyển thể từ loạt phim ăn khách của Nhật Bản mang tên Koori no Sekai. Ngay từ khi công bố dự án, bộ phim đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông nhờ sự kết hợp giữa "nữ hoàng dòng phim lãng mạn" Park Min Young và nam tài tử Wi Ha Joon.

Park Min Young và Wi Ha Joon trong Siren's Kiss (Ảnh: TvN)

Chuyện phim xoay quanh Cha Woo Seok - một điều tra viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực gian lận bảo hiểm. Trong quá trình tác nghiệp, anh bắt đầu dấn thân vào cuộc điều tra những cái chết bí ẩn liên quan đến Han Seol A - một người phụ nữ quyến rũ, làm nghề bán đấu giá. Han Seol A vốn bị bủa vây bởi những lời đồn thổi về việc mang lại vận rủi, thậm chí là cái chết cho những người đàn ông bên cạnh cô.

Để tìm ra sự thật, Cha Woo Seok quyết định thực hiện một kế hoạch mạo hiểm: giả làm người yêu của Han Seol A để thâm nhập vào cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên, càng đi sâu vào những bí mật đen tối, anh càng nhận ra mạng sống của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng. Siren's Kiss là cuộc đấu trí nghẹt thở giữa các nhân vật đồng thời còn là sự giằng xé giữa bản năng và lý trí trong tình yêu.

Boyfriend On Demand: Hạnh phúc ảo và thực tại nghiệt ngã (6/3)

Boyfriend On Demand mang đến một góc nhìn mới mẻ về cuộc sống của những người trẻ trong thời đại số. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Jisoo (BLACKPINK) trong vai Seo Mi Rae - một nhà sản xuất webtoon tài năng nhưng đang dần kiệt sức vì áp lực công việc.

Boyfriend On Demand sẽ ra mắt độc quyền trên Netflix (Ảnh: Netflix)

Để tìm kiếm sự an ủi, Mi Rae tìm đến ứng dụng "Bạn trai hàng tháng" - một dịch vụ thực tế ảo trả phí cho phép người dùng tương tác với những hình mẫu lý tưởng được lập trình hoàn hảo. Những giây phút ngọt ngào trong không gian số giúp cô tạm quên đi nỗi đau thực tại. Thế nhưng, khi ranh giới giữa hạnh phúc ảo và thực tế công việc bắt đầu bị xóa nhòa, cuộc sống thực của Mi Rae dần bị đảo lộn, buộc cô phải đối mặt với những lựa chọn cay đắng giữa thế giới thực và ảo.

Still Shining: Ánh sáng nơi cuối con đường (6/3)

Với sự kết hợp của Park Jin Young và Kim Min Ju, bộ phim là một bản tình ca buồn nhưng ấm áp về sự chữa lành và thấu hiểu. Still Shining xoay quanh Yeon Tae Seo (Park Jin Young) là một tài xế tàu điện ngầm có lối sống thực tế, độc lập và chỉ tập trung vào hiện tại thay vì mơ mộng về tương lai xa vời.

Still Shining là bản tình ca ấm áp về sự chữa lành (Ảnh: JtBC)

Khi đã đạt được cuộc sống tự lập mà mình hằng mong muốn, định mệnh khiến anh gặp lại Mo Eun Ah - mối tình đầu từ năm 19 tuổi. Hai con người trưởng thành gặp lại nhau khi mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc chưa được giải quyết từ quá khứ. Họ dần trở thành chỗ dựa tinh thần, là "ánh sáng" soi rọi và an ủi nhau vượt qua những khó khăn của cuộc đời.

Phantom Lawyer: Công lý không chỉ dành cho người sống (13/3)

Nếu bạn là fan của thể loại pháp đình kết hợp yếu tố kỳ ảo, Phantom Lawyer chính là lựa chọn hàng đầu. Phim kể về sự hợp tác bất đắc dĩ giữa hai luật sư có quan điểm sống và cách tiếp cận vụ án hoàn toàn trái ngược.

Yoo Yeon Seok trong phim Phantom Lawyer (Ảnh: SBS)

Yoo Yeon Seok vào vai Shin Yi Rang, một luật sư có khả năng siêu nhiên đặc biệt: giải quyết hiềm khích cho những người đã khuất. Trực giác phi thường và hành vi khó đoán của anh khiến các vụ án trở nên vô cùng kịch tính. Đối lập với anh là Han Na Hyun (Esom) - một nữ luật sư sắc sảo, tài giỏi của công ty luật danh tiếng Taebaek. Quá khứ đau thương vì bi kịch gia đình thời đi học đã hun đúc nên một Na Hyun lạnh lùng và tôn thờ công lý tuyệt đối. Những màn tranh luận nảy lửa và sự phối hợp giữa hai nhân vật có niềm tin trái ngược hứa hẹn sẽ mang đến những tập phim đầy kịch tính.

Mad Concrete Dreams: Góc khuất của giấc mơ bất động sản (14/3)

Tháng 3 tiếp tục nóng lên với Mad Concrete Dreams, tác phẩm bóc trần sự thật khốc liệt phía sau giấc mơ sở hữu nhà tại Hàn Quốc. Bộ phim quy tụ dàn sao thực lực gồm Ha Jung Woo, Lim Soo Jung và Krystal Jung.

Mad Concrete Dreams bóc trần sự thật khốc liệt phía sau giấc mơ sở hữu nhà tại Hàn Quốc (Ãnh: HBOmax)

Nội dung phim xoay quanh Ki Su Jong, người đàn ông đã dồn hết vốn liếng và vay mượn khắp nơi để mua một tòa nhà. Tuy nhiên, niềm vui làm chủ bất động sản ngắn chẳng tày gang khi anh phải đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng do khoản nợ tích lũy. Để bảo vệ gia đình và tài sản khỏi bị tịch thu, Su Jong bị dính líu vào một kế hoạch tội phạm. Nhưng mọi thứ nhanh chóng đi chệch hướng so với dự định ban đầu, dẫn đến những rắc rối không thể kiểm soát. Đây là một bộ phim tâm lý xã hội phản ánh chân thực áp lực kinh tế trong đời sống hiện đại.

Climax: Vòng xoáy quyền lực và tham vọng (16/3)

Với dàn diễn viên đình đám gồm Joo Ji Hoon, Ha Ji Won, Nana và Oh Jung Se, bộ phim đưa khán giả vào thế giới của những âm mưu chính trị và quyền lực đỉnh cao.

Climax khắc họa cuộc chiến sinh tồn khốc liệt trong giới tài phiệt (Ảnh: ENA)

Joo Ji Hoon vào vai Bang Tae Seop, một công tố viên đầy tham vọng, quyết định lao vào vòng xoáy quyền lực để leo lên vị trí cao nhất của xã hội. Cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn sau khi kết hôn với một nữ diễn viên hàng đầu. Từ đó, anh bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp, những bí mật nguy hiểm và cuộc đấu đá giữa những con người sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ vị thế của mình.