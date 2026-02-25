Nếu bạn đang tìm một bộ phim đủ sức khiến tim mình "mềm" ra theo từng khung hình, thì Pavane là cái tên rất đáng để cân nhắc ở thời điểm hiện tại, đặc biệt với những khán giả yêu thích dòng phim lãng mạn - melodrama giàu cảm xúc.

Phim kể câu chuyện tình yêu đầy day dứt giữa một chàng trai được tất cả mọi người yêu mến và một cô gái luôn bị xa lánh. Kyung Rock là chàng trai mà xuất hiện ở đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ nhờ ngoại hình nổi bật và khí chất cuốn hút. Trong một lần làm thêm tại trung tâm thương mại, anh gặp Mi Jung, một cô gái bị mọi người quay lưng, sống lặng lẽ trong những ánh nhìn dè bỉu.

Trái ngược với số đông, Kyung Rock dần bị thu hút bởi Mi Jung. Khi tình cảm lớn dần, cả hai bắt đầu tìm thấy niềm hạnh phúc bên nhau, với sự giúp sức đầy khác lạ của người đồng nghiệp Yo Han. Thế nhưng khi cả hai vừa vượt qua được định kiến và ánh nhìn khắt khe từ người đời để nắm tay nhau bước tiếp, những biến cố bất ngờ ập đến khiến tình yêu của cặp đôi đứng trước thử thách đầy khắc nghiệt.

Không chỉ ghi điểm nhờ kịch bản chất lượng, Pavane còn gây ấn tượng với dàn diễn viên thực lực gồm Go Ah Sung, Byun Yo Han và Moon Sang Min. Tác phẩm đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những khoảnh khắc hạnh phúc dịu dàng cho đến nỗi buồn nghẹn ngào khiến người xem khó kìm được nước mắt.

Đáng chú ý, Moon Sang Min trong vai Kyung Rock thực sự khiến công chúng bất ngờ. Gần đây, anh gây chú ý với hình ảnh hoàng tử Yi Yeol trong Tên Trộm Dấu Yêu đóng cùng Nam Ji Hyun. Sang đến Pavane, diễn xuất của nam diễn viên được đánh giá là sâu sắc hơn rõ rệt. Từ niềm hạnh phúc khi yêu, sự đau đớn đến những tiếc nuối, giằng xé nội tâm, tất cả đều được anh thể hiện với ánh mắt và biểu cảm gương mặt đầy tinh tế.