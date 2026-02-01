Bộ phim gợi nhớ đại án chấn động Hàn Quốc

Khi danh tiếng trở thành công cụ lừa đảo

Ra mắt tháng 2/2026, The Art of Sarah nhanh chóng trở thành hiện tượng. Các trích đoạn lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhiều khán giả đánh giá đây là một trong những phim Hàn đáng chú ý nhất năm nhờ câu chuyện hấp dẫn, không ngừng đánh lừa người xem.

Phim xoay quanh Sarah Kim - người phụ nữ tạo dựng cuộc sống hoàn hảo, xa hoa nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc giả tạo. Sau cái chết bí ẩn của cô, thám tử Park Mu Gyeong lần theo những manh mối, phát hiện Sarah là thân phận giả được tạo dựng suốt nhiều năm. Tác phẩm là cuộc đấu trí giữa kẻ lừa đảo và cảnh sát, bóc tách cách xã hội thượng lưu vận hành dựa trên hình ảnh, danh tiếng và niềm tin.

Nhiều khán giả Hàn Quốc liên tưởng đến vụ bê bối Vincent & Co năm 2006 - đại án từng phơi bày cách “thương hiệu ma” thao túng cả giới tinh hoa.

Vincent & Co xuất hiện đầu những năm 2000, tự nhận là hãng đồng hồ Thụy Sĩ có lịch sử hơn 100 năm, từng cung cấp sản phẩm cho hoàng gia Anh và Monaco. Thực tế, thương hiệu chỉ được đăng ký năm 2000. Chiêu thức của nhóm điều hành nằm ở vòng lặp sản xuất tinh vi: linh kiện được nhập từ Trung Quốc và Hàn Quốc, lắp ráp chủ yếu tại Hàn Quốc, sau đó chuyển sang một cơ sở nhỏ ở Thụy Sĩ để thực hiện công đoạn tối thiểu nhằm hợp thức hóa nhãn “Made in Switzerland”.

Nhờ kẽ hở pháp lý trong quy định xuất xứ, sản phẩm có đủ giấy tờ khai báo nhập khẩu như hàng Thụy Sĩ chính thống. Giá thành sản xuất mỗi chiếc chỉ khoảng 80.000-200.000 won, song được bán với giá 5,8 triệu won, thậm chí có phiên bản lên tới 97,5 triệu won (67.665 USD). Tổng lợi nhuận được cho là đạt khoảng 700 triệu won (485.962 USD) trước khi vụ việc bị phanh phui. Năm 2006 bê bối bùng nổ, nhà phân phối chính bị kết án bốn năm tù vì lừa đảo.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số lợi nhuận mà ở cách Vincent & Co khai thác tâm lý, quyền lực của nhãn hiệu. Trong thị trường xa xỉ, “Swiss Made” - đồng hồ được sản xuất, kiểm định tại Thụy Sĩ - là bảo chứng cho đẳng cấp. Một khi câu chuyện thương hiệu đủ hấp dẫn, người mua sẵn sàng bỏ qua dấu hiệu bất thường.

Từ đồng hồ “Swiss Made” đến chiếc túi xa xỉ trên màn ảnh

Trong The Art of Sarah , vật phẩm gây tranh cãi không phải đồng hồ mà là túi xách cao cấp. Cơ chế vận hành của sự lừa dối có nhiều điểm tương đồng với vụ Vincent & Co là tạo dựng lịch sử huy hoàng, tổ chức sự kiện xa hoa, dựa vào ảnh hưởng người nổi tiếng và sự lan truyền trong giới thượng lưu để củng cố niềm tin.

Năm 2006, Vincent & Co chi khoảng 130 triệu won cho tiệc ra mắt tại Cheongdam-dong. Sự kiện có sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi tiếng, góp phần tạo uy tín cho thương hiệu. Theo báo chí thời điểm đó, các nghệ sĩ như Ryu Seung Beom, Lee Jung Jae và Choi Ji Woo đều có liên quan. Sự hiện diện của họ khiến công chúng ít đặt câu hỏi hơn về nguồn gốc sản phẩm.

Lee Jung Jae dự sự kiện của Vincent & Co.

Trong phim, Sarah Kim do Shin Hye Sun đảm nhận cũng vận hành chiến lược tương tự. Nhân vật này xây dựng vỏ bọc hoàn hảo bằng các buổi tiệc kín, mạng lưới quan hệ VIP và câu chuyện về đẳng cấp không thể kiểm chứng. Sự tin tưởng của xã hội dành cho cô không đến từ bằng chứng mà từ hình ảnh được dàn dựng khéo léo.

Đối trọng với Sarah là thám tử Park Mu Gyeong do Lee Jun Hyuk thủ vai. Nhân vật liên tục va vào những lớp mặt nạ được thiết kế tinh vi, mỗi lớp bóc ra lại mở thêm một thế giới khác.

Sarah Kim do Shin Hye Sun đảm nhận làm giả thương hiệu túi xách cao cấp.

Điểm khác biệt là The Art of Sarah không tái hiện trực tiếp vụ Vincent & Co, cũng không chuyển thể từ hồ sơ cụ thể nào. Bộ phim chỉ gợi nhắc đến cơ chế của những “thương hiệu ma”, nơi marketing, nhãn mác và sự phù hoa có thể "đổi trắng thay đen".