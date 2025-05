Lilo & Stitch phiên bản live-action của Disney và Mission: Impossible - The Final Reckoning của Tom Cruise đã khởi động sớm cho mùa phim hè năm 2025 của Hollywood bằng những dự đoán doanh thu rất tích cực. Theo đó, Lilo & Stitch có thể đạt kỷ lục doanh thu ra mắt với 170-180 triệu USD chỉ tính riêng ở thị trường Bắc Mỹ. Chất lượng và hiệu ứng truyền miệng tốt từ phim sẽ đưa Lilo & Stitch đến với những cột mốc đầy bất ngờ. Trong khi bom tấn hành động của Tom Cruise cũng sẽ không mấy khó khăn để oanh tạc phòng vé toàn cầu. Tuy nhiên một thách thức lớn với Final Reckoning là kinh phí thực tế trước khi tiếp thị đã lên tới 400 triệu USD - khiến đây trở thành một trong những bộ phim tốn kém nhất từng được thực hiện.

Thời gian để cả hai bộ phim có ưu thế về các suất chiếu sẽ không nhiều khi vào mùa phim hè, các bom tấn hấp dẫn liên tục ra rạp. Có thể kể tới một số ứng cử viên nặng ký như sau:

Ballerina (ra mắt ngày 6/6)

Ana de Armas trong phim Ballerina (Ảnh: Lionsgate)

Đây là phim phụ, được phát triển từ "vũ trụ John Wick" với nhân vật chính do nữ diễn viên Ana de Armas đảm nhận. Trong số các phim hành động thời gian gần đây, John Wick đã tạo nên một chuẩn mực về chất lượng, đồng thời xây dựng được thế giới nhân vật hấp dẫn. Vì thế phim mới được dự đoán sẽ thu hút khán giả. Vai diễn cũng không quá xa lạ với sở trưởng của Ana de Armas. Tuy nhiên những yêu cầu nghiêm ngặt về việc không tiết lộ, bình luận sâu về nội dung phim từ phía hãng Lionsgate có thể gây bối rối trong việc quảng bá cho bộ phim khi ngày ra mắt đến gần.

Elio (ngày 20/6)

Từng giữ vị trí hàng đầu trong mảng phim hoạt hình nhưng xưởng Pixar thời gian qua đã trải qua một giai đoạn khó khăn khi các bộ phim gốc như Lightyear, Elemental không được đón nhận nồng nhiệt, cũng không có sức cạnh tranh ở các đường đua giải thưởng. Sau cú hồi sinh ngoạn mục với Inside Out 2, Elio có thể sẽ là niềm tự hào tiếp theo đến từ Pixar.

Phim Elio (Ảnh: Disney)

Được ví như một "cuộc phiêu lưu xuyên ngân hà rực rỡ ánh sáng", nội dung phim kể về Elio (Yonas Kibreab lồng tiếng) - cậu bé 11 tuổi mồ côi cha mẹ - sống cùng người dì Olga tốt bụng (do Zoe Saldaña lồng tiếng). Một ngày nọ, Elio bị cuốn vào một thế giới xa lạ mang tên Communiverse - một tổ chức tựa như Liên hợp quốc của thiên hà - đầy lòng tốt và tràn ngập những sinh vật kỳ quái đáng yêu.

Elio có quá trình sản xuất kéo dài, gặp khá nhiều trục trặc để có thể ra mắt khán giả. Nhưng một lần nữa xưởng Pixar hứa hẹn sẽ làm bùng nổ màn ảnh với những thước phim ngập tràn cảm xúc, tươi mới và sự sáng tạo.

Jurassic World: Rebirth (ngày 2/7)

Nữ diễn viên Scarlett Johansson đóng vai chính trong phần phim mới về khủng long (Ảnh: Universal)

Thế giới khủng long luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, tạo nên những bom tấn tỷ đô. Jurassic World: Rebirth là phần thứ 7 trong loạt phim có tuổi đời 32 năm. Phim kể câu chuyện 5 năm sau chuỗi sự kiện diễn ra trong tập Jurassic World: Dominion, khi mà môi trường Trái đất phần lớn đã được chứng minh không thân thiện với loài khủng long.

Jonathan Bailey và Scarlett Johansson là những ngôi sao đảm nhận vai chính trong tập phim mới, với bối cảnh chính được quay tại Thái Lan. Lần này, thế giới khủng long không chỉ ghi nhận những bước tiến hóa ngỡ ngàng của một số loài mà còn xuất hiện thêm loài mới, đầy đáng sợ.

Superman (ngày 11/7)

Là một trong những siêu anh hùng được kể chuyện nhiều nhất trên màn ảnh, Superman (Siêu nhân) năm 2025 do James Gunn làm đạo diễn, được đặt kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của DC.

"Superman" là phép thử quan trọng cho những tính toán của hãng Warner Bros. trong việc xây dựng vũ trụ mới, tầm nhìn mới cho các siêu anh hùng (Ảnh: Warner Bros.)

Vai Superman được giao cho nam diễn viên David Corenswet - một cái tên chưa phải quá nổi tiếng tại Hollywood - nhưng ngay từ những lần đầu tiên xuất hiện đã chiếm được thiện cảm với ngoại hình đẹp, đậm chất cổ điển, gợi nhớ về các Superman kinh điển trong quá khứ. Nhân vật phản diện Lex Luthor sẽ do Nicholas Hoult thủ vai. Lois Lane - người yêu của Superman cũng lộ diện, do chủ nhân giải Emmy và Quả cầu vàng Rachel Brosnahan đảm nhân.

The Fantastic Four: First Steps (ngày 25/7)

Đối thủ của DC, Marvel cũng đang nỗ lực xây dựng một kỷ nguyên mới sau nhiều thất bại đáng tiếc. The Fantastic Four: First Steps lấy bối cảnh những năm 1960, với sự góp mặt của dàn diễn viên uy tín bao gồm: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn và Ebon Moss-Bachrach.

Những hình ảnh ban đầu của phim nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt với chất hoài niệm, cổ điển. Phim cũng được tiếp thị một cách khéo léo, ấn tượng trong phần giới thiệu cuối của Thunderbolts* qua đó hâm nóng sự quan tâm, phấn khích của người hâm mộ.

Phim The Fantastic Four: First Steps (Ảnh: Disney)

Những lần chuyển thể trước đó về câu chuyện xoay quanh các nhân vật trong nhóm "bộ tứ siêu đẳng" chưa thực sự thành công như kỳ vọng, chưa khai thác được hết sức hấp dẫn của nhân vật. Vì thế phần phim mới, với câu chuyện về sức mạnh của gia đình, cùng dàn diễn viên đang ở đỉnh cao phong độ, hứa hẹn sẽ là bước đi thành công tiếp theo với Marvel trong giai đoạn chuyển dần tới những bom tấn siêu khủng sẽ ra mắt vào năm kế tiếp.