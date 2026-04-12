Lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella 2026 vừa khai màn với hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng. Một trong những nghệ sĩ biểu diễn hôm nay là KATSEYE - nhóm nữ toàn cầu cùng thuộc HYBE Labels với BTS. Tuy nhiên trong lần chào sân lễ hội âm nhạc đình đám, KATSEYE đã gây ra vô số tranh cãi.

Hát dở, trình diễn phản cảm

Màn trình diễn của KATSEYE tại Coachella hiện đang gây xôn xao dư luận, nhưng không phải vì những lý do tốt đẹp. Trên mạng xã hội, netizen đang "mổ xẻ" đoạn clip cho thấy thành viên Daniela hát thều thào, không ra hơi trong ca khúc Gabriela.

Đoạn bridge của bài hát là điểm nhấn nổi bật, do Daniela thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha. Đây là phần mà người hâm mộ thường mong chờ, nhưng màn trình diễn trực tiếp của cô tại Coachella đã vấp phải nhiều chỉ trích. Daniela bị nghi ngờ năng lực thực sự, thậm chí những bình luận khen ngợi con gái, hạ thấp các idol khác của bố cô cũng bị "đào" lại.

Chưa dừng lại tại đây, khoảnh khắc 2 thành viên Lara và Megan thân mật quá đà trên sân khấu cũng bị chỉ trích kịch liệt. Nhiều người chỉ trích khoảnh khắc này quá phản cảm, KATSEYE lợi dụng chiêu trò để thu hút sự chú ý.

Nghi vấn cô lập thành viên Manon

Vào tháng 2 vừa qua, HYBE Labels và Geffen Records xác nhận Manon sẽ tạm ngừng tham gia mọi hoạt động của nhóm để tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần. Công ty cho biết quyết định này được đưa ra sau “những cuộc trao đổi cởi mở và thấu đáo”, đồng thời khẳng định họ ủng hộ hoàn toàn và nhóm vẫn tiếp tục hoạt động với các thành viên còn lại.

Tuy nhiên trên mạng xã hội, Manon xác nhận mình hoàn toàn ổn, đồng thời nhấn like những bài viết ẩn ý bị phân biệt đối xử. Drama thổi bùng sau đó khi bố Daniela liên tục đưa ra những bình luận tranh cãi. Nhiều người nổi tiếng khác đã lên tiếng ủng hộ Manon, làm dấy lên nghi vấn nữ idol bị công ty quản lý đối xử bất công hoặc gặp khúc mắc với các thành viên. Đến nay, Manon đã xóa tên KATSEYE ra khỏi profile, làm dấy lên nghi vấn cô sẽ rời nhóm.

Và đến Coachella hôm nay, fan phát hiện Manon cũng xuất hiện, nhưng không phải là trên sân khấu với KATSEYE. Cô đứng lẫn trong đám đông theo dõi sân khấu của Sabrina Carpenter. Việc Manon từng nói sân khấu mơ ước của cô là Coachella, nay lại không được tham dự khiến fan vô cùng phẫn nộ. Từ đây, làn sóng ghét bỏ nhắm vào công ty quản lý và các thành viên còn lại càng dâng cao.

KATSEYE là ai?

Ra mắt ngày 28/6/2024, KATSEYE gồm sáu thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau: Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan và Yoonchae. Nhóm được hình thành thông qua chương trình thực tế tuyển chọn toàn cầu The Debut: Dream Academy , thu hút hàng chục nghìn thí sinh trên khắp thế giới.

KATSEYE nhanh chóng khẳng định cá tính âm nhạc pha trộn giữa pop đương đại và tinh thần Kpop đặc trưng, khiến cả thế giới lắc lư với giai điệu Gnarly và Gabriela . Với phong cách cá tính, tư duy nghệ thuật độc lập và thông điệp “Soft Is Strong”, Manon cùng KATSEYE đang được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho làn sóng âm nhạc đa quốc gia - nơi ranh giới giữa Kpop và pop thế giới dần được xóa nhòa.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nhóm đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi nghi vấn cô lập, bắt nạt Manon. Hiện tại, KATSEYE đang hoạt động với đội hình 5 thành viên và có dấu hiệu chững lại trong sự nghiệp. Nhiều người dự đoán KATSEYE sẽ sớm đi vào "vết xe đổ" của các nhóm nữ HYBE, đó là không thể giữ được đội hình nguyên vẹn.

Nguồn: Koreaboo