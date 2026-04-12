Tối 11/4, sân khấu Công diễn 1 Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) đã kết thúc trong tranh cãi dữ dội về kết quả thi đấu. Khán giả Trung Quốc tỏ ra vô cùng bất bình, tức giận khi Trang Pháp dù có phần trình diễn tốt, nhưng lại thua cuộc đầy khó hiểu trong phần thi nhóm và solo. Với 2 thất bại liên tiếp trong 1 đêm, đội Trang Pháp bước vòng nguy hiểm và phải chia tay MC Vivi Na.

Đáng chú ý, ở phần phát biểu sau khi phải dừng bước sớm, Vivi Na đã mất bình tĩnh tiết lộ về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của đội trưởng Trang Pháp trên sân khấu. Theo nữ MC của đài trung ương CCTV, đại diện Việt Nam đã bị stress nặng trong quá trình chuẩn bị cho các vòng thi ở Công diễn 1.

Sau buổi diễn tập không như mong đợi và mắc nhiều lỗi, Trang Pháp càng lo âu hơn. Nữ ca sĩ 8X ngủ chưa được 4 tiếng đã tỉnh giấc và cảm thấy tim đập rất nhanh. Nhận thấy tình hình không ổn khi đột ngột bị rối loạn nhịp tim, Trang Pháp đã phải 1 mình đi bệnh viện kiểm tra vào giữa đêm. Theo Vivi Na, dù cơ thể không khỏe, Trang Pháp vẫn trấn an đồng đội bảo rằng bản thân vẫn ổn và hôm sau lại đến phòng tập như bình thường vì không muốn ảnh hưởng đến nhóm.

Tiết mục nhóm Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại của team Trang Pháp. Nguồn: Weibo.

Trên sân khấu, MC Vivi Na cho biết Trang Pháp bị stress nặng, thậm chí phải đi bệnh viện vì đột nhiên bị rối loạn nhịp tim trước ngày thi đấu chính thức. Ảnh: Weibo.

Chia sẻ này khiến khán giả vô cùng lo lắng cho tình trạng thể chất của Trang Pháp. Đồng thời cũng cho thấy những nỗ lực và sự cố gắng rất nhiều của nữ ca sĩ sinh năm 1989 để có thể đứng trên sân khấu và biểu diễn tốt 2 vòng thi ở Công diễn 1 Đạp Gió. Đáng chú ý, vào ngày 4/4, Trang Pháp cũng đã được trông thấy đi vào 1 bệnh viện ở Trung Quốc trước khi sân khấu solo đầu tiên diễn ra. Dù sức khỏe gặp vấn đề, song kể từ đó đến nay, Trang Pháp vẫn không chia sẻ bất kỳ điều gì.

Dù sa sút thể lực, gặp vấn đề sức khỏe trước ngày thi, Trang Pháp vẫn nỗ lực, cố gắng để có thể đứng trên sân khấu và biểu diễn tốt vòng solo và cả Công 1 Đạp Gió. Ảnh: FBNV.

Theo tờ QQ, đến sáng 12/4, dân tình Trung Quốc vẫn đang tràn vào trang MXH Weibo chính thức của Đạp Gió để chỉ trích chương trình dàn xếp kết quả, yêu cầu NSX đưa ra câu trả lời cho việc đội Trang Pháp thua sốc trước tiết mục như trẻ mầm non hát của đội Lý Tiểu Nhiễm.

Hiện, NSX Đạp Gió 2026 vẫn giữ im lặng trước nghi vấn dàn xếp tỷ số thi đấu trắng trợn, đẩy đội Trang Pháp vào vòng nguy hiểm.

Khán giả Trung Quốc đang vô cùng bất bình với kết quả thất bại của đội Trang Pháp ở Công diễn 1 Đạp Gió. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo