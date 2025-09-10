Theo báo cáo của Dainik Bhaskar, vụ tấn công xảy ra vào ngày 8/9, tại Jhansi, Ấn Độ.

Một người đàn ông được xác định là Shivdeep Singh đã cầm đầu một nhóm người xông vào phòng của bác sĩ Mandeep Madia ở Bệnh viện Sanjeevani với khuôn mặt bịt kín. Đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy nhóm này đã hành hung bác sĩ một cách dã man. Những kẻ tấn công được trang bị dao, chai thủy tinh và gạch.

Trong vụ tấn công, chúng bị cáo buộc đã tát bác sĩ 11 cái trong vòng 6 giây. Khi nhân viên tên Sonu cố gắng can thiệp, anh cũng bị thương. Hai nhân viên khác tên Renu và Ramvati, cũng bị đánh và bệnh viện bị phá hoại. Những kẻ tấn công đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng Singh đã bị người dân địa phương bắt giữ khi anh ta đang cố gắng trốn thoát.

Nam bác sĩ bị nhóm người tấn công.

Vụ tấn công là đỉnh điểm của một cuộc tranh cãi về việc điều trị cho một bệnh nhân. Shivdeep được cho là không hài lòng với cách chăm sóc mà mẹ anh ta, Kamlesh Devi, đang nhận được khi bị sốt. Kamlesh Devi được đưa vào bệnh viện vào ngày 6/9. Người con trai đã nhiều lần cãi vã và đe dọa nhân viên bệnh viện.

Vào 11h30 ngày 8/9, cảnh sát đã được gọi đến bệnh viện để đưa bệnh nhân xuất viện sau một cuộc tranh cãi. Khoảng 4 giờ sau thì vụ tấn công xảy ra.

Cảnh sát hiện đã nhận được đơn khiếu nại chống lại Shivdeep, Hrithik, Deepak, Mayank, Jayant và 8 cá nhân không rõ danh tính.

Theo báo cáo, cảnh sát cho biết Shivdeep sẽ bị đưa vào tù và những bị cáo còn lại sẽ sớm bị bắt giữ.