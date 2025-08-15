Ngày 14/8, Toà án nhân dân Khu vực 7 - Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo là bác sĩ Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Đồng Nai truy tố về tội "Hiếp dâm" theo khoản 1 Điều 141 của Bộ luật hình sự.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, tại tòa, bị hại P.T.H. (31 tuổi) bất ngờ ngất xỉu và phải đi cấp cứu. Trước tình huống trên, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại và đại diện VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Hình ảnh vết thương cổ tay của nạn nhân trong vụ án hiếp dâm ở Đồng Nai. Ảnh: Nạn nhân cung cấp

Sau khi xem xét, nhận thấy sức khỏe của bị hại không đảm bảo để tiếp tục phiên tòa, nên HĐXX quyết định hoãn phiên xử. Đồng thời, tòa ấn định ngày mở lại phiên tòa là ngày 11/9 và được xử kín.

Trước đó, theo thông tin trên báo Lao Động cho biết, ngày 20/6, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7) đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, bác sĩ) về tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, Chiến là bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán và có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Chiều 28/12/2024, nghi có thai nên chị P.T.H (31 tuổi) đến phòng khám sản phụ khoa “Bác sĩ Chiến” do bị can Chiến làm chủ để khám.

Tại đây, chị H được Chiến khám và kết luận có thai khoảng 4-5 tuần tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, người phụ nữ này nói muốn đình chỉ thai. Tiếp đó, Chiến đưa chị H một viên thuốc (không rõ loại) để người phụ nữ này uống và hẹn thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau đến để đình chỉ thai nghén.

Sáng 29/12/2024, Chiến gọi cho chị H hẹn trưa hoặc đầu giờ chiều đến phòng khám. Chiều cùng ngày, chị H lái xe đến phòng khám của Chiến.

Tại phòng khám, Chiến siêu âm cho chị H rồi nói chị vào phòng khám phụ khoa để đình chỉ thai. Chị H yêu cầu được dùng thuốc để đình chỉ thai và quay lưng lại chuẩn bị leo lên giường.

Lúc này, Chiến bất ngờ cầm hai cổ tay của chị H đè sát vào trong tường. Sợ bị hiếp dâm nên chị H chống cự và la hét. Chiến đã khóa cửa lại rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H lập tức rời khỏi phòng khám, lấy xe về nhà rồi đến cơ quan công an trình báo hành vi xâm hại tình dục của Chiến.