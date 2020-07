Nhóm nam nữ phê ma túy trong phòng trọ, có cả nhiều đồ chơi tình dục

Ngày 2-7, Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết đã bàn giao đối tượng Trần Nguyên Văn (29 tuổi; ngụ xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) và các tang vật là dụng cụ chơi ma túy, quan hệ tình dục cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Trần Nguyên Văn sau khi bị bắt giữ

Trước đó, trưa 30-6, Công an xã Phước An, huyện Tuy Phước tiến hành kiểm tra phòng số 7, tại khu nhà trọ Xóm Mới trong xã thì phát hiện Trần Nguyên Văn và 3 đối tượng khác, trong đó có 1 nữ, đang sử dụng ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 8 gói ma túy, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và các dụng cụ phục vụ thú vui tình dục. Tiếp tục kiểm tra các phòng trọ khác của khu trọ Xóm Mới, Công an xã Phước An tiếp tục phát hiện có 3 đối tượng khác đang sử dụng ma túy do Văn bán ra.

Tang vật gồm nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và phục vụ thú vui tình dục tại phòng trọ của Văn

Làm việc với công an, bước đầu Trần Nguyên Văn khai nhận đã mua bán ma túy và cùng các con nghiện sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng ma túy, các đối tượng này sử dụng "đồ chơi" để quan hệ tình dục với bạn nghiện khác giới.