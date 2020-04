Nhóm giả danh cái bang ăn xin là người nhà Vũ "nhôm", viết thư xin lỗi Hội An

Ngày 7/4, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết đã xác định được nhóm giả dạng cái bang, lang thang ăn xin ở phố cổ Hội An gây xôn xao dư luận thời gian qua là người nhà ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm"). Theo ông Sơn, nhóm này vừa viết thư xin lỗi gửi đến Đảng bộ, chính quyền và người dân Hội về sự việc vừa qua.



Lá thư xin lỗi đứng tên 4 người phụ nữ gồm Trần Thị Minh Thảo (SN 1977), Phan Anh Hạnh Trinh (SN 1984), Nguyễn Anh Thành Tâm (SN 1982) và Trần Thị Hoa (SN 1983).

Bức thư xin lỗi của nhóm người nhà ông Vũ "nhôm"

Theo nội dung bức thư, nhóm người này bày tỏ mong muốn Đảng bộ, chính quyền, người dân Hội An rộng lòng tha thứ cho những việc làm "nông nổi, thiếu suy nghĩ bồng bột của nhóm".

Nhóm người này cho biết họ cũng là con em của Hội An nên trong sâu thẳm, Hội An luôn là nơi để tìm về, là nơi chôn rau cắt rốn nên chưa bao giờ có suy nghĩ đã và đang làm những việc gây tổn thương cho quê hương.

"Chúng tôi đã phạm một khuyết điểm mà "nói như các quý lãnh đạo đó là làm xấu đi hình ảnh của phố Hội vốn rất đẹp, hiền hòa trong mắt người dân cả nước lẫn du khách quốc tế", bức thư viết.

Những người đứng đơn cho hay, sự việc xảy ra ngày 31/3 vừa qua khi họ về thăm quê và trong lúc do suy nghĩ nông cạn, chỉ tưởng sẽ làm vui, câu like cho mỗi cá nhân mà họ đã vô tình làm tổn thương đến quê hương.

Nhóm người này cho biết mục đích giả ăn xin chỉ vì muốn chụp ảnh câu like.

"Những những hình ảnh "cái bang" mà nhóm này đã chụp chỉ vì mục đích câu like chứ không hề có mục đích sâu xa nào khác", nhóm người nhà ông Vũ "nhôm" viết.

Theo bức thư, sau hành động bị lên án, họ nhận ra sai lầm khi đã chụp những hình ảnh xấu xí trong thời điểm cả nước căng mình chống dịch. Điều này đã làm tổn thương Hội An và tự thấy bản thân họ thật đáng xấu hổ. Những người này hứa sẽ không tái phạm và mong mọi người thứ lỗi.

UBND TP Hội An cho biết hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Hội An củng cố hồ sơ để xử phạt nhóm người trên theo các quy định của pháp luật.