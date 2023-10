Nhói lòng vụ thiếu niên 14 tuổi đầu độc cha và bà nội ở Tiền Giang

Trước đó, ngày 14/10, gia đình phát hiện ông Phạm Văn Y. (45 tuổi) tử vong khi đang ngủ. Nghĩ ông Y. tử vong vì trúng gió, gia đình tổ chức làm đám tang cho ông Y. mà không báo cơ quan công an. Tối 14/10, mẹ ông Y - bà Phạm Thị P. (83 tuổi) đói bụng nên được người nhà pha sữa cho uống. Sau khi uống sữa xong, bà P. xanh xao, miệng chảy nước bọt, tay chân co giật, tiểu mất tự chủ nên gia đình đưa đi cấp cứu nhưng bà P. tử vong sau đó. Đến sáng 15/10, ông Phạm Minh T. (55 tuổi, con của bà P.) cũng đói bụng nên pha sữa uống và gặp các triệu chứng tương tự như bà P.. Từ đây, mọi người bắt đầu nghi ngờ sữa có vấn đề và trình báo công an.