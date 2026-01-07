Nhờ bạn thân mang thai hộ, 2 năm sau người mẹ sinh nghi vì màu mắt con, xét nghiệm ADN phơi bày sự thật

Một câu chuyện gây chấn động dư luận vừa được trang HK01 (Hồng Kông, Trung Quốc) đăng tải, xuất phát từ chia sẻ của một phụ nữ 36 tuổi trên diễn đàn Reddit. Theo lời kể, cô và chồng 35 tuổi yêu nhau suốt 10 năm, kết hôn được 7 năm nhưng 4 năm liền không thể có con .

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận khả năng mang thai của cô gần như bằng không. Dù từng phẫu thuật để cải thiện khả năng sinh sản, biến chứng nặng buộc cô phải cắt bỏ tử cung , chấm dứt hoàn toàn hy vọng mang thai tự nhiên.

Do hai vợ chồng đã trữ đông trứng và tinh trùng , họ quyết định tìm đến phương án mang thai hộ . Tuy nhiên, chi phí quá cao khiến người phụ nữ phải nhờ một người bạn thân , đã có hai con và rất thân thiết với gia đình, đứng ra mang thai hộ. Người bạn này đồng ý không do dự.

Quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thất bại ở hai lần đầu. Đến lần thứ ba, họ mới nhận được tin vui. Người phụ nữ vỡ òa khi cuối cùng cũng có được một cậu con trai , tưởng chừng giấc mơ làm mẹ đã thành hiện thực.

Sau khi con chào đời, cô chỉ nghỉ làm 4 tuần rồi quay lại công việc chính, đồng thời làm thêm hai việc bán thời gian để trả khoản chi phí y tế khổng lồ. Trong giai đoạn này, cô nhận thấy người bạn thân thường xuyên xuất hiện tại nhà. Ban đầu, cô chỉ nghĩ bạn đến giúp chăm sóc đứa trẻ.

Hai năm sau, những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện

Khi con trai lớn dần, người phụ nữ nhận ra đôi mắt của con có màu nâu , trong khi cả cô và chồng đều có mắt xanh. Dù thấy không hợp lý, cô vẫn tự trấn an rằng có thể là biến dị di truyền liên quan đến quá trình mang thai hộ.

Cho đến khi đưa con đi kiểm tra chuyển hóa và xét nghiệm máu, bác sĩ phát hiện đứa trẻ có nhóm máu B+ , trong khi cô mang nhóm A+ và chồng là O+. Điều này khiến mọi nghi ngờ bùng nổ.

Kết quả xét nghiệm ADN sau đó đã đập tan mọi hy vọng : cô không có quan hệ huyết thống với đứa trẻ, trong khi chồng cô vẫn là cha ruột của bé.

Ban đầu, cô nghĩ rằng đã xảy ra sai sót y khoa trong quá trình IVF và tìm luật sư để kiện phòng khám. Nhưng khi đối chất, người chồng cuối cùng thú nhận sự thật : sau lần IVF thứ hai thất bại, anh ta đã lén quan hệ nhiều lần với người bạn thân của vợ , dẫn đến việc mang thai theo cách tự nhiên.

“Rốt cuộc, không có gì là của tôi cả. Không phải con trai, không phải chồng, cũng không phải tình bạn”, người phụ nữ đau đớn viết.

Tan vỡ hôn nhân, đổ nát niềm tin

Sau khi biết sự thật, cô lập tức rời khỏi ngôi nhà chung, sống tại khách sạn hơn một tuần trước khi về nhà bố mẹ ruột. Hiện cô đang tiến hành thủ tục ly hôn và cắt đứt hoàn toàn quan hệ với người bạn từng được xem là thân thiết nhất.

Luật sư hỏi cô có muốn từ bỏ quyền lợi pháp lý đối với đứa trẻ hay không. Nếu đồng ý, cô sẽ không còn nghĩa vụ chu cấp nuôi dưỡng trong tương lai.

Dù chồng và người bạn đều xin lỗi, họ lại quay sang cáo buộc cô “thiếu trưởng thành” và “bỏ rơi con”. Trong khi đó, cha mẹ cô khuyên nên tiếp tục nuôi đứa trẻ, cho rằng tình cảm gia đình không chỉ dựa trên huyết thống , nhất là khi cô từng hy sinh rất nhiều để có được đứa bé.

Người phụ nữ thừa nhận, điều khiến cô suy sụp không chỉ là sự phản bội trong hôn nhân, mà là cảm giác bị phản bội từ mọi phía . Mỗi lần nhìn con, cô không thể ngừng nghĩ rằng đó là con của người bạn từng tin tưởng tuyệt đối.

Cô cho biết đang cân nhắc bắt đầu lại cuộc sống ở một bang khác , và trong tương lai có thể lựa chọn con đường nhận con nuôi.

Theo suy đoán, vụ việc xảy ra tại Hoa Kỳ . Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ quyết định ly hôn của người phụ nữ, cho rằng người chồng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho hành vi ngoại tình và phản bội. Nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi về hợp đồng mang thai hộ , cho rằng cô có thể yêu cầu bồi thường hoặc kiện vì hành vi lừa dối, trong khi một số khác chỉ trích cha mẹ cô vì đã không đặt hạnh phúc tinh thần của con gái lên hàng đầu.

Nguồn và ảnh: HK01