Nhìn Vương Sở Nhiên mới thấy IU chỉ như đứa trẻ con mặc trộm đồ của người lớn

Sau khi Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn lên sóng, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Bên cạnh những ý kiến trái chiều xoay quanh nội dung và diễn xuất, có một điều gần như không ai phủ nhận là tạo hình của Vương Sở Nhiên quá đẹp. Từ trang phục, kiểu tóc đến cách trang điểm đều tái hiện trọn vẹn vẻ xa hoa, quyền quý của giới thượng lưu thời Dân Quốc. Mới đây, tạo hình của cô đã được dân tình đặt lên bàn cân so sánh với IU trong Hotel De Luna, càng cho thấy sự cách biệt một trời một vực.

Clip so sánh Vương Sở Nhiên và IU khi diện cùng một concept

Trong Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, có một phân đoạn Vương Sở Nhiên xuất hiện với những bộ váy tím ôm dáng, đội mũ rộng vành phong cách châu Âu, đeo găng tay, găng ngọc trai cùng lối trang điểm cổ điển. Đây cũng là hình ảnh từng khiến khán giả nhớ tới Jang Man Wol của IU trong Hotel Del Luna - nữ chủ nhân giàu có, quyền lực cũng có một phân đoạn diện váy tím, đội mũ quý tộc và cầm súng săn hồn ma từng viral một thời.

Nếu nhìn riêng từng người, cả hai đều sở hữu tạo hình đẹp mắt. Thế nhưng khi hai tạo hình được đặt cạnh nhau, không ít khán giả cho rằng sự khác biệt về khí chất lộ ra rất rõ. Nhiều ý kiến nhận xét Vương Sở Nhiên gần như "sinh ra để mặc kiểu đồ quý tộc". Gương mặt thanh tú với đường nét sắc sảo cùng vóc dáng cao gầy giúp cô toát lên vẻ kiêu sa tự nhiên. Dù chỉ đứng yên, nhấp một ngụm champagne hay khẽ nghiêng đầu, nữ diễn viên vẫn mang đúng cảm giác của một phu nhân danh giá trong thời Dân Quốc.

Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng IU tuy mặc trang phục có concept tương tự nhưng chưa tạo được cảm giác "quý tộc" như Vương Sở Nhiên. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét trẻ trung và đôi mắt ngây thơ khiến nữ ca sĩ - diễn viên mang vẻ đáng yêu nhiều hơn là quyền uy. Thậm chí, có bình luận ví von khá hài hước rằng: " Nhìn IU giống như một đứa trẻ con mặc trộm đồ của người lớn ".

Không ít người nhận xét IU vẫn rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô phù hợp với những hình tượng mong manh, nhiều nội tâm hơn. Những vai diễn như My Mister hay Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt được cho là phát huy tối đa khí chất ấy, giúp nữ diễn viên chạm đến cảm xúc người xem một cách tự nhiên thay vì dựa vào vẻ hào nhoáng bên ngoài. Ngược lại, Vương Sở Nhiên lại sở hữu kiểu khí chất rất hợp với các vai phu nhân, tiểu thư, nên vào vai hôn phu của nhà họ Mộ Dung - một gia tộc quân phiệt nắm trong tay cả binh quyền lẫn khối tài sản khổng lồ lại càng hợp lý.

Một số bình luận của netizen trước màn so sánh này: - Vương Sở Nhiên đúng kiểu phu nhân tài phiệt luôn - Cùng mặc một kiểu đồ mà khí chất khác hẳn - Kiểu trang phục IU đang mặc không phù hợp với vóc dáng của cô ấy, có rất nhiều bộ đồ khác sẽ giúp cô ấy trông sang trọng và đẳng cấp hơn - IU cứ như thể cô bé đang chơi trò đóng vai gia đình, bắt chước người lớn vậy - Thần thái của cả 2 khác hẳn, Vương Sở Nhiên ra ngay vẻ tiểu thư hào môn còn IU như mặc một bộ đồ không dành cho mình - Mặc dù IU giàu thật, nhưng tôi cảm thấy trong hai bộ phim mà cô ấy đóng vai người giàu, cô ấy không biết cách diễn xuất hoặc vai diễn đó không hợp với cô ấy

Trong Hotel Del Luna, IU vào vai Jang Man Wol - nữ chủ nhân của khách sạn dành cho các linh hồn. Đây là nhân vật sở hữu khối tài sản khổng lồ, sống hàng nghìn năm với tính cách kiêu kỳ, đỏng đảnh, thích hàng hiệu và luôn xuất hiện trong những bộ cánh xa hoa. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy vẫn là một người phụ nữ nhiều tổn thương, cô độc và mang trái tim mềm yếu.

Trong khi đó, ở Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, Vương Sở Nhiên hóa thân thành Nhậm Tố Tố (Phương Duy Lam) - thiếu phu nhân nhà họ Mộ Dung, gia tộc quân phiệt lừng danh thời Dân Quốc, nắm trong tay cả binh quyền lẫn khối tài sản kếch xù. Nhân vật được xây dựng với hình tượng điềm tĩnh, cao quý, bí ẩn và quyền uy, từng ánh mắt hay cử chỉ đều toát lên khí chất của một phu nhân danh môn. Có lẽ cũng vì xuất phát điểm và hình tượng nhân vật khác nhau, nên khi đặt hai tạo hình cạnh nhau, Vương Sở Nhiên được nhiều khán giả đánh giá là phù hợp hơn với phong cách quý tộc cổ điển, còn IU vẫn ghi dấu ấn theo cách riêng với gương mặt xinh đẹp cùng tính cách nhí nhảnh.