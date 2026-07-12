17 giây xấu hổ muốn độn thổ của Vương Sở Nhiên

Những ngày gần đây, một đoạn hậu trường phim Thanh Bình Nhạc dài vỏn vẹn 17 giây của Vương Sở Nhiên bất ngờ đào lại và lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Không phải vì nhan sắc hay diễn xuất, lần này nữ diễn viên lại khiến khán giả bật cười bởi một tình huống "dở khóc dở cười": ôm nhầm người ngay giữa phim trường chỉ vì không nhìn rõ.

Đoạn clip ghi lại nhầm lẫn đáng yêu của Vương Sở Nhiên trên phim trường Thanh Bình Nhạc

Trong đoạn clip, Vương Sở Nhiên lập tức chạy đến theo đúng vị trí đã được sắp đặt để ôm nhân vật của Vương Khải. Tuy nhiên, thay vì ôm nam chính, cô lại lao thẳng đến một nam diễn viên đứng ngay bên cạnh. Chỉ mất khoảng một giây để nhận ra điều bất thường, nữ diễn viên lập tức khựng lại, liên tục đảo mắt tìm kiếm rồi quay sang ồm trầm Vương Khải. Phản ứng hoảng hốt, bối rối nhưng vô cùng đáng yêu của Vương Sở Nhiên khiến cả đoàn phim không nhịn được cười, còn bản thân cô cũng ngượng ngùng bật cười theo.

Theo nhiều người hâm mộ, "thủ phạm" đứng sau khoảnh khắc hài hước này chính là tật cận thị nặng của Vương Sở Nhiên. Do đang ghi hình nên cô không thể đeo kính gọng, đồng thời cũng không sử dụng kính áp tròng cận, khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng đáng kể. Chính vì vậy, nữ diễn viên đã nhận nhầm bạn diễn khi máy quay vừa dừng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc "quê một cục" nhưng rất tự nhiên của mỹ nhân sinh năm 1999. Nhiều bình luận hài hước cho rằng khoảnh khắc ấy khiến nhiều khán giả bật cười vì quá đỗi dễ thương. Không ít người cho rằng chính sự tự nhiên, có phần "ngơ ngác" của Chi Pu đã tạo nên sức hút cho đoạn video, biến một phân cảnh hậu trường đơn giản trở thành nội dung được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chính sự chân thật này khiến đoạn clip hậu trường, dù đã nhiều năm tuổi, vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi và nhận về nhiều thiện cảm.

Một số bình luận của netizen: - Năm nào cái video này của cô ta cũng viral ít nhất một lần - Buồn cười là nhầm người rồi mà đạo diễn không hô cắt nên ẻm phải quay sang ôm tiếp. - Phim này thích nhất cặp Sở Nhiên với Vương Khải. - Tui cần thêm kịch bản mới có đôi này đóng chính liền. - Cổ dễ thương quá, thời này còn chưa nổi lắm nè.

Đoạn video được ghi lại trong quá trình quay Thanh Bình Nhạc (Serenade of Peaceful Joy), bộ phim cổ trang lịch sử phát sóng năm 2020, lấy bối cảnh triều Bắc Tống. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời của Tống Nhân Tông Triệu Trinh (Vương Khải), một vị minh quân nổi tiếng với tài trị quốc nhưng cũng mang nhiều bi kịch trong cuộc sống gia đình và tình cảm. Khác với nhiều phim cung đấu, Thanh Bình Nhạc tập trung khai thác chính sự, những cuộc cải cách trong triều đình cùng các mối quan hệ phức tạp giữa hoàng đế, hậu cung và các đại thần.

Trong phim, Vương Sở Nhiên đảm nhận vai Trương Quý phi (Trương Bích Hà), một trong những phi tần được Tống Nhân Tông hết mực sủng ái. Xuất thân là vũ nữ, Trương Quý phi đem lòng yêu hoàng đế từ sớm và sau khi nhập cung trở thành người nhận được nhiều ân sủng. Tuy nhiên, chính sự yêu thương ấy cũng khiến nhân vật dần trở nên nhạy cảm, ghen tuông và nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với Tào Hoàng hậu cũng như các phi tần khác.

Mối quan hệ giữa Trương Quý phi và Tống Nhân Tông vì thế vừa ngọt ngào vừa nhiều day dứt. Triệu Trinh dành cho nàng sự cưng chiều đặc biệt, nhưng trên cương vị một vị hoàng đế, ông không thể để tình cảm cá nhân lấn át lễ pháp và đại cục. Sự giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm đã tạo nên một trong những tuyến cảm xúc đáng chú ý của bộ phim, đồng thời cũng mang đến nhiều phân cảnh diễn xuất ăn ý giữa Vương Khải và Vương Sở Nhiên.

Dù chỉ đảm nhận vai phụ, Thanh Bình Nhạc vẫn được xem là một trong những tác phẩm giúp Vương Sở Nhiên gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ nhan sắc cổ trang thanh tú cùng khí chất nổi bật. Và giờ đây, nhiều năm sau khi bộ phim lên sóng, chính một khoảnh khắc hậu trường "ôm nhầm người" lại vô tình trở thành chủ đề được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều nhất, mang đến hình ảnh một Vương Sở Nhiên vừa xinh đẹp, vừa có phần "mù đường vì cận" vô cùng đáng yêu.

nguồn: Sina